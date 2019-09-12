 "Будьте тричі прокляті!" - в Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали протокол за порушення ПДР. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сумських поліцейських, порушника зупинили через відсутність лівого дзеркала заднього виду.

"Як тебе звати?... Будь ти проклятий. Будьте прокляті всі поліцейські, які деруть з людей штрафи! Тричі прокляті... Записуй і передай це всім, а тепер пиши протокол", - вибухнула прокльонами жінка.

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