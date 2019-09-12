 "Будьте тричі прокляті!" - в Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали протокол за порушення ПДР. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сумських поліцейських, порушника зупинили через відсутність лівого дзеркала заднього виду.
"Як тебе звати?... Будь ти проклятий. Будьте прокляті всі поліцейські, які деруть з людей штрафи! Тричі прокляті... Записуй і передай це всім, а тепер пиши протокол", - вибухнула прокльонами жінка.
Давай правдоруб..Там керівник Жуков психично неурівноважений..
https://www.youtube.com/watch?v=rPFdUxmbxY0
https://www.youtube.com/watch?v=z7q-Ukmu0gQ&t=37s
Шукай там багато
Надеялся услышать-Твои речи, тебе на плечи.
Кто клянёт - того не минует...
пусть Бог воздаст тебе вдвойне, все то что ты желаешь мне!!!(с)
тупориле бидло, як овечка на відео, потрібно брати за роги і ставити в стійло
На елітний позашляховик бабла нашкребла, падлюка, а мовчки заплатить штраф, достаток не дозволяє!!!!
От же ж тварина, хоча б помовчало!!!!!!!
Надо менять законодательство, если хотим видеть порядок на дорогах.