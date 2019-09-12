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 Події, Суспільство
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Все про:Суми (155) патрульна поліція (922)

 "Будьте тричі прокляті!" - в Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали протокол за порушення ПДР. ВIДЕО

У Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали їй протокол за порушення ПДР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сумських поліцейських, порушника зупинили через відсутність лівого дзеркала заднього виду.

"Як тебе звати?... Будь ти проклятий. Будьте прокляті всі поліцейські, які деруть з людей штрафи! Тричі прокляті... Записуй і передай це всім, а тепер пиши протокол", - вибухнула прокльонами жінка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148074
 
   
 Топ коментарі
 
Будьте вы прокляты уеб-ны на дорогих внедорожниках купившие себе права.
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скорее на мозги не хватило
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бывает, на элитный внедорожник денег хватило, а на штраф нет
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бывает, на элитный внедорожник денег хватило, а на штраф нет
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Тут даже дело не в том, что хватило или не хватило. Конечно для нее этот штраф как слону комар, НО! Сам факт остановки и зачитывания ее прав это козлячую морду возмущает очень сильно. Как это, какая то чернь, (пусть меня простят полицейские) насмелилась ее остановить и чего то там указывать?! Они же хУзяИва жизни, Єліта обЧечства, мать их... "Будьте тричі прокляті!" - в Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали протокол за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 5888
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да понятно это всё, то сарказм был, ничего в этом отношении не изменилось
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У них есть право задерживать , когда есть оскорбление полиции при несении службы .
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есть. Приравнивается к оскорблению государства.
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Будьте вы прокляты ***-ны на дорогих внедорожниках купившие себе права.
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Цензор ти покажи початок..а не вирезки що мусор спілкується коректно..У нас немає поліції є аваківська ОЗУ.. Цензор а ти покажі як ведуть себе ці недоноски..скинути силки? Правильно зробила що послала потрібно було в морду плюнути....ЮТУБ лопається від злочинів патрульних а тут знайшли і виставили нарезки..Бутусик давай про злочини..мусорья
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Так давай і вистав, намалювався правдоруб ,ще один з купленими правами мабуть
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Зайди в Ютуб набирай пошук патрульна поліція подонки і тобі все покажуть..Тут знайшли серед недоносків одного який по процедурі хоче зробимти і пиарять..
Давай правдоруб..Там керівник Жуков психично неурівноважений..
https://www.youtube.com/watch?v=rPFdUxmbxY0

https://www.youtube.com/watch?v=z7q-Ukmu0gQ&t=37s

Шукай там багато
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так це і є початок. на початку завжди кажуть фразу "ведеться відеофіксація". у них розмова з цього починається.
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Ютуб «лопається» від фільмів про вбивць за кермом... як така пані переїде Вашу дитину, то попрошу тоді Ваш коментар...
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Себе прокляла і свою родину. Нема розуму
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Абсолютно верно!!!!Такие слова -СТРАШНЫЕ, она себя проклинае!!!!
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старая жаба не привыкла платить за свое свинское поведение.Интересно,а она знает ,что проклятия возвращаются в тройне к тому кто проклял??? Бедная козявка.И штраф оплатит и проклята ,и дура беспросветная "Будьте трижды прокляты!" - в Сумах женщина-водитель элитного внедорожника обматерила полицейских, выписавших протокол за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 5897
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так выписать ей еще один штраф - може попустит. "Будьте трижды прокляты!" - в Сумах женщина-водитель элитного внедорожника обматерила полицейских, выписавших протокол за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 1697
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Слугам народа.Срочно!Принять новый неотложный закон,за оскорбление полицейского при исполнении.Выпысали этой мудиле штраф.Оскорбила полицейских.Умножить штраф на десять.Оскорбила еще раз-еще на десять.И так до бесконечности,что бы потом на самокате ездила.
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Вот с этого всё и начинается. А завтра найдутся сотни таких же, а сними тысячи с близкими родственниками, а с ними сотни тысяч с дальними.... А потом - лёгкий майдан.
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і не мрій.. і та бидлота що сьогодні... і ті що завтра отримаватимуть сраною-лопатою-по -хуцпатим-пикам... і воно миттєво попустить "Будьте тричі прокляті!" - в Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали протокол за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 7472
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не взлетит...))) она уже себе карму подпортила..теперь только в ад...
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Вы думаете, что все гомо-советикусы это старые и бедные люди. Нет, оказывается гомо-советикус живуч и воспроизводится на пространствах сдохшего СССР. Вот его главная черта: все ему должны, он никому ничего не должен.
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эта баба скорее порождение современного жлобства. У нее есть бабло!
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Адепт Петра небось?
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полиции надо изучать классику жанра: "- У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит"
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Закон бумеранга, бумеранг уже летит.
Надеялся услышать-Твои речи, тебе на плечи.
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Есть народная мудрость:
Кто клянёт - того не минует...
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Попробовала бы она так с американскими полицейскими поговорить. За шкирку и в каталажку. Потом суд и штраф в виде кредита лет на десять. Быдло нужно в строгости держать, иначе они детей давят. Как теща Притулы и Хомутынныка. "Будьте тричі прокляті!" - в Сумах жінка-водій елітного позашляховика обматюкала поліцейських, які виписали протокол за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 2999
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***
пусть Бог воздаст тебе вдвойне, все то что ты желаешь мне!!!(с)
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в америке бы ее мордой по асфальту протянули и пристрелили перед этим
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Я худею, и это наши копы? Стыдоба, эта звезда нарушила и еще проклинает всех!? Неет, в этой стране не будет порядка. Если хотите как штатах, нужно разрешить оружие и принять соответствующий регламент. В противном случае об копов будут ноги вытирать вот таки куры, а копы потом будут звереть и отыгрываться на простых смертных.
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поліцейсокому respect за витримку
тупориле бидло, як овечка на відео, потрібно брати за роги і ставити в стійло
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Якщо ,будь якій відьмаці,плюнуть під хвіс,то вона ні чого тобі не зробить!😆
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"водитель элитного внедорожника" - ну на элитный это железо не похоже, обычная машина. Элитный внедорожник это - ферари, ролс ройс, бентли. В этой категории возможно новый лексус 450/570, инфинити 80, бмв X5,6,7, пару от мерседеса есть. Но ****, они не разу не похожи на митсубиси пэджеро.
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Личико всем показать нада! Не надо замыливать!
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Потрібно взяти ПДР за основу Німеччини--там люба образа поліцейського має "свою ціну" тобто штраф--навіть за жесть пальця Причому штрафи дуже відчутні навіть для німців. А таких дур--потрібно десь діб на десять з метлою своє місмто підмітати,бо нафіть великі штрафи для них не є методом виховання.
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Остановила меня полиция в Германии за нарушение и начинает полицай выписывать штраф в 70 евро. Я начинаю скулить типа денег нет. Он требует меня помолчать. Я продолжаю спорить. Через минуту штраф уже состовлял 140 евро. Полицай спрашивает - продолжим?
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Нєеее, ну падлюка!!!!
На елітний позашляховик бабла нашкребла, падлюка, а мовчки заплатить штраф, достаток не дозволяє!!!!
От же ж тварина, хоча б помовчало!!!!!!!
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У нас законник не может защитить себя от подобных нарушителей. Нет полномочий применить силу. Это плохо!
Надо менять законодательство, если хотим видеть порядок на дорогах.
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