 Зустріч Зеленського і президента Фінляндської Республіки Нііністе розпочалася в Києві, - ОП. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційна церемонія зустрічі президентів відбулася у Маріїнському палаці. Пролунали державні гімни Фінляндської Республіки та України.

Глави двох держав оглянули стрій почесної варти. Після цього відбулося представлення офіційних делегацій та проходження воїнів почесної варти урочистим маршем.

Після завершення зустрічі Володимира Зеленського та Саулі Нііністьо у вузькому колі передбачені українсько-фінські переговори під головуванням президентів.

Крім того, у присутності глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

Нагадаємо, Зеленський разом із президентами Естонії та Фінляндії виступить 13 вересня на Форумі YES у Києві

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