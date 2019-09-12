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Все про:візит (691) Зеленський (2700) Фінляндія (137) Нііністе (9)

 Зустріч Зеленського і президента Фінляндської Республіки Нііністе розпочалася в Києві, - ОП. ВIДЕО

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційна церемонія зустрічі президентів відбулася у Маріїнському палаці. Пролунали державні гімни Фінляндської Республіки та України.

Глави двох держав оглянули стрій почесної варти. Після цього відбулося представлення офіційних делегацій та проходження воїнів почесної варти урочистим маршем.

Після завершення зустрічі Володимира Зеленського та Саулі Нііністьо у вузькому колі передбачені українсько-фінські переговори під головуванням президентів.

Крім того, у присутності глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

Нагадаємо, Зеленський разом із президентами Естонії та Фінляндії виступить 13 вересня на Форумі YES у Києві

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148054
 
 
 Топ коментарі
 
Полный провал внешней политики.
Зеленский ни с кем из западных политиков не встречается и ни о чём не договоривается.
Да, кремлеботня?
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Не так , у них сейчас новая методичка - абсолютно все с кем встретился или встретится Зеленский - маргинальные агенты крымля
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Фины знатно кацам по зубам дали. До сих пор дуются ))
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Полный провал внешней политики.
Зеленский ни с кем из западных политиков не встречается и ни о чём не договоривается.
Да, кремлеботня?
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Не так , у них сейчас новая методичка - абсолютно все с кем встретился или встретится Зеленский - маргинальные агенты крымля
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Чего ж, договаривается. С израилем договорился - платить их пенсионерам пенсии...
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Минимальная пенсия в Израиле составляет около 1500 шекелей, то есть почти 400 долларов США
https://immigrant.today/israel/12603-o-pensijakh-i-lgotakh-pensionerov-v-izraile.htm
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І що з того? Це якось відміняє домовленість зебіла з Iзраілем?
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Гривна крепнет, ВВП растет на 4,6%, цены в магазинах падают. Народ его поддерживает 71% по опросам "Ретинга". Нафига с кем-то встречаться, когда в доме проблем хватает. На подходе законопроект 1210, который убивает бизнес Ахметова. Которого однотуровый Черчиль спасал тарифами на 1200%, тотальным обнищанием и массовым исходом населения на заработки в Европу.
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Фины знатно кацам по зубам дали. До сих пор дуются ))
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Предлагаю , чтобы такие встречи были публичными . Будет подписан ряд двусторонних документов . Каких ?
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там у ихних пенсов всё в поряде?
может,помощь нужна,советом,или деньгами..
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