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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1182) військовополонені (338) моряки (732)

 "Це була позаштатна ситуація, рішення доводилося ухвалювати на місці", - капітан Гриценко про атаку РФ на українські кораблі в Керченській протоці. ВIДЕО

Перед переходом з Одеси екіпажі були поінформовані про можливі дії російської сторони.

Про це сказав капітан другого рангу Денис Гриценко - командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я особисто до всього був готовий", - сказав він, зазначивши, що і сьогодні моряки готові до виконання наказів.

На запитання, чому українські моряки не відкривали вогонь у відповідь, він зазначив, що цей прохід був плановим і мирним.

"Те, що відбулося, це була позаштатна ситуація, рішення доводилося ухвалювати на місці", - додав Гриценко.

На запитання, чи зв'язувалися моряки під час інциденту з командуванням, і які накази отримали, Гриценко зазначив, що поки триває розслідування, ці дані є засекреченими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільненим з РФ українцям виплатять по 100 тис., - Денісова

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148052
 
 
 Топ коментарі
 
Зебілу чи кацапу (різниці нуль) маркером написали на лобі, що рашка без всяких причин напала на українських військових, а воно ходить убоге, кукарікає і смішить людей. Дурачки дєрєвєнскіє.
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вот так и Крым сдали и часть Донбасса, потому что внештатная ситуация....
Ген.штаб , Мин.обороны, главкомы и генералы не готовы у нас к нештатным ситуациям...
На то время шел 5-й год войны кто забыл...
Война вестись для них должна по штатному расписанию...
Бездари...

"То, что произошло, это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - добавил Гриценко.Источник: https://censor.net.ua/n3148052\



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Сам-то воевал где-нить? ...или, хотя бы в одиночку от хулиганов отмахивался?
Обозначь себя сперва -- кто ты -- "тварь дрожащая или право имеешь" ?
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Ага, внештатная.
Предусмотреть нападения рабсийских сторожевых кораблей на наши лоханки прям вообще возможным не представлялось.
Сколько параша отслюнявил ему?
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Зебілу чи кацапу (різниці нуль) маркером написали на лобі, що рашка без всяких причин напала на українських військових, а воно ходить убоге, кукарікає і смішить людей. Дурачки дєрєвєнскіє.
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Дятел, в пистёж верят только полена вроде тебя.
А нормальные люди понимают, что если они даже торговые судна задерживали, то военные точно задержат и не словами.
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Не та ссылка, вот здесь, проход украинских военных кораблей в сентябре 2018

Украинские корабли прошли под Крымским мостом. Видео
23 сентября украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли через Керченский пролив.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/ukrainskie-korabli-proshli-pod-krymskim-mostom-video-373905.html
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<******* і кацапи, затіваючи, цю провокацію, розраховували, саме на збройний конфлікт.
Потім все классика. Українські кораблі потоплено, екіпажі вбиті.
І кінечний результат, заява *****: «Украінскіє кораблі подло напалі на госпітальноє судно ВМФ россии перевозівших ранених на донбасє дєтєй в детскій дом».
Русскіє морякі гєроічєскі унічтожилі украінскіх провокаторов. Совфред РФ дал согласіє на ввод войск в Украіну»
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Ты приготовил комментарий еще вчера, или неделю назад? Он подходит как минимум на 20 сценариев. Там понятно-договорились барыги, убийцы и мародеры. А теперь что, Крым уже точно "ненаЖ", а БамбаЗ точно наш, но на условиях владимира карлика старшего. Кто виноват?
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Ты в головк себе выстрелил еще вчера или неделю назад?
Ибо такую дичь нести может только персонаж с дырой в голове.
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А мне понравилось про то, что это типа был обычный переход из порта в порт, паэтаму мы не стреляли. Это ответ дает капитан боевого корабля мать его. Если обычный переход и никто стрелять не собирается при необходимости выдайте им фелюги и нехай под парусами ходят тудасюда обычно, может рыбы наловят, хоть какой то толк от капитана ВМФ будет.
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Ну до того осінню 2018 уже дві групи кораблів пройшли через протоку в Азов і на них ніхто не нападав...
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Ты можешь гарантировать, что при попадании в руки фсб тебя не отправят в рабсийскую тюрьму, если двоих украинцев перед тобой не тронули? Или наоборот - будешь готов к тому, что тебя схватят?
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Ладно, я зрозумів, моряки - 100% порохоботи, треба було зразу так написати))) У вас всі, хто вам хоч чимось не подобається - автоматично порохоботи))) Хоч це буде прихильник Гриценка/Яроша/Кошулинського, але якщо він проти вас, значить автоматично порохобот!)))
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А где ж еще принимать решения ? )) Место немного.
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Данный проход был плановым и мирным, поэтому мы не открывали ответный. Вот это отмазка, а нам тут рассказывали что у них был приказ не отвечать. Как по мне налицо нарушение всех уставов и его нужно под трибунал а не ордена с премиями раздавать.
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А чего сам со шпагой на танк не прыгаешь?
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Ну, так обращайся с рапортом к командыванию о том, что доступные средства не позволяют выполнить боевую задачу. Другими словами не сможешь сдюжить шпагой танк.
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Это значит подставить высшее руководство, что они предоставили такие средства.
А при нынешнем командовании это точно путь вниз.
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вот так и Крым сдали и часть Донбасса, потому что внештатная ситуация....
Ген.штаб , Мин.обороны, главкомы и генералы не готовы у нас к нештатным ситуациям...
На то время шел 5-й год войны кто забыл...
Война вестись для них должна по штатному расписанию...
Бездари...

"То, что произошло, это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - добавил Гриценко.Источник: https://censor.net.ua/n3148052\



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Сам-то воевал где-нить? ...или, хотя бы в одиночку от хулиганов отмахивался?
Обозначь себя сперва -- кто ты -- "тварь дрожащая или право имеешь" ?
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ты что ущербный предъяву ладишь...? "Это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - капитан Гриценко об атаке РФ на украинские корабли в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 3185
Сколько лет тебе мальчик...?
Иди с Богом...
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...хм... -- предъявы не ладят -- не блатуй, чуханка -- блатная жизнь не лёгкая...
Если шо, мне 60 в этом году. ...аллес кляр, девочка? *)
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мда..., 30 лет ума нет и не будет...
А тебе 60 уже... "Це була позаштатна ситуація, рішення доводилося ухвалювати на місці", - капітан Гриценко про атаку РФ на українські кораблі в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 9771
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Самокритику твою принимаю! -- ... и через 30 лет, когда тебе будет 60 --может и станешь человеком? *)
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Если коротко - по нам открыли огонь и я в намокших штанах приказал всем прятаться в трюме.
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На вопрос, почему украинские моряки не открывали огонь в ответ, он отметил, что данный проход был плановым и мирным.

Скорей всего был приказ уклоняться от боя. Связь же работала...
Мореманы Воины! -- и приказ исполнили и урон противнику нанесли.




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Слава героям ! Решения моряки принимали на месте . Такие у нас генералы . "Это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте", - капитан Гриценко об атаке РФ на украинские корабли в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 3616
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А мне до сих пор не понятно, почему катера не бросили "Капы" и не удрали.
Еще тогда казалась глупой отмазка "не бросили буксир, которому не позволяла уйти тихоходность".
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а мне теперь понятно ,кто первый побежал бы.
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Самі хєроїчні у нас ВМС...Я як гарно здаються і кораблі здають!Нуу,шо ти.
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Если это был "плановый проход", почему они не отвечали по радио и убегали от российских пограничников? У них явно были четкие инструкции.
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Сейчас, уже, можно говорить всё, что угодно. Только веса этим словам нет. Обделались и на весь мир показали...
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"Это была внештатная ситуация, решения приходилось принимать на месте" - лучше сдаться, чтобы не чувствовать боли.
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Тут конкретно підар шоколадний винен йомц це тіки було на руку. Щоб мобілізувати порохоботів. Він щнав що буде реакція параши. І всеодно послав а **** власть важніше людей.
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Наши моряки должны сидеть дома и ни разу в море не ходить , даже по своим и международным водам к которым относится Керчь-Еникальский канал, а Азовское море - это озеро на расии.
Правильно я всё написал ЗЕБИЛЫ под флагами всех сран?
Так вещает ваша партия и ЗЕ?
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