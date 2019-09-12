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Все про:коноплі (60) наркотики (833) Івано-Франківська область (253)

 "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили на Івано-Франківщині рекордну плантацію наркотичних конопель, яку вирощували в теплицях. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КУРС, на момент санкціонованого обшуку 3 гектари теплиць були зайняті коноплями, а ще 1 гектар готувався до посіву. Правоохоронці виявили понад 100 тисяч кущів конопель та 1200 кілограмів готової "продукції". За попередньою оцінкою, вартість підготовленої для продажу марихуани становить понад 50 мільйонів євро.

Теплиці належали фермерському господарству. Затримано орендаря, агронома та охоронця. На наркофермі працювало понад 20 осіб.

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро 01

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро 02

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро 03

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро 04

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро 05

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро 06 

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148008
 
   
 Топ коментарі
 
Это аутсорс. Заказ из Голландии.
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Воно тупе, йому всюди Порошенко винен...
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Тепер ні Зе, ні команда Зе до кінця року на міжнародні зустрічі не виїжджатимуть - своєї трави хватає. Тепер перемовини тільки по телефону.
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Про порохлі такого не було! Це все клован! Як стверджують мародерівці, при порохлі там сиділи маленькі звірятка і загортали шоколад у фольгу.
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забавно.
алкоголь - токсическое соединение с наркотическим действием; метаболиты имеют доказанный канцерогенный ефект и вызывает сердечно-сосудистые заболевания; угнетает цнс; вызывает физическое привыкание; передозировка летальна - легален.
табак - имеет доказанный канцерогенный эффект и вызывает сердечно-сосудистые заболевания; вызывает физическое привыкание; передозировка летальна - легален.
канабис - имеет доказанный еффект при лечении некоторых нейродегенеративных и онкологических заболеваний; не вызывает физического привыкания; минимум побочных эффектов; передозировка практически невозможна - нелегален.
я б на вашем месте уже бы начал что-то подозревать
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У тебе нейродегеративне захворювання? Давай в Польщу, купуй тут медичну страховку, потім обстеження, потім рецепт лікаря, і купуй в аптеці маріхуану.
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ну якщо ви не бачите абсурдності в тому, що певні продукти, що становлять смертельну небезпеку, мають вільний і абсолютно легальний обіг, а інші, що подібної небезпеки не тільки не становлять, а і можуть виявитися корисними, - нелегальні, то вам би варто було самому скористатися своєю порадою.
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А в чём абсурдность? Есть алкогольное и табачное лобби, есть сверхприбыли, есть реклама, коротко - есть деньги. Легалайз эти деньги заберёт и Вася вместо пива и сижек в пятницу купит корабль бошек и мешок ништяков.
Всё просто, кто платит - тот и музыку заказывает.

С другой стороны - имхо, Украина не готова к легалайзу, т.к. у людей в среднем дела не очень хороши, а это путь к зависимости. Дуть в меру можно, когда кроме шмали в твоей жизни еще много ярких впечатлений и приятных вещей, а когда нет - можно крепко подсесть. Прям как с алкоголем.

А есть пруфы по лечению онкозаболеваний? Я слышал только о подавлении болевого синдрома, но чтоб вылечиться шмалью... для меня это новость.
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Смію зауважити про алкоголь. Якщо купувати спиртні напої виготовлені методом ректифікації то вищенаведені факти -правда. Але якщо вживати дистилят ,технологічно правильно виготовлений то це у дозах (0,7л на особу на протязі 2-3 годин ) не дає жодних симптомів хімічного отруєння ЦНС, та не викликає жодного похмільного синдрому (перевірено на собі).
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кто же будет пить водку если будет конопля . покурили расслабились посмялись и спать лягли . а как же убийства дтп и прочии приключения
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А ще марька мізок звужує. Це реальний науковий факт.
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1. Зависимость от марихуаны во многом схожа на пристрастие к табаку.
2. Наступает наркотическая деградация ума.
3. Самое важное на сейчас. Рядом с "легкими" очень часто можно купить "тяжелые" наркотики.
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Такими "роздумами" можна дійти до того що прийдеться всім чоловікам відрізати йух і яйця -теоретично всі вони гвалтівники!
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Ін'єкційні наркомани, як правило, починають з канабісу. Це медична статистика. Кокаїн, до речі, фізичного звикання також не дає. Тим не менше... Практика використання героїну, кокаїну починалась зі спроб у практичній медицині. Потім від них відмовились. Амфетамін під час війни був у складі солдатських індивідуальних аптечок. Викликав звикання. Щодо медичного використання препаратів, виготовлених на основі фізіологічно активних компонентів канабісу, то тільки після їх офіційної реєстрації в Україні і по рецепту лікаря за медичними показниками.
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а є статистика, чи починали ін"єкційні наркомани з бухла чи цигарок перед травою? може у вас є сумніви?
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Люди рядно ткать будуть а мусорам курево марить...
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Як не контролювали і просівали команду по вирощуванні ,все-таки один з команди пороха пройшов і здав всю зелену команду!! Негайно СБУ (керівників) за такий промах у відставку!! За 2 дні прийняти закон про довічне увязнення за такий злочин!!
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***
- а что это вы тут насеяли?
- разумное, добpое, вечное.
- коноплю, что ли?
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А шо той газ , енергія, уран?
Радійте всі! У уряда є план!
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а можна мені такий невеличкий мішечок онлі для лікувальних потреб! бо довкола стіки довпойопів, і те як країна котиться в нікуда без канабіноїдів прийняти цю реальність ну ніяк
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Радіємо знищення продукту, визнаного багатьма країнами легальним та цінним? Як довго ще будемо йти в різні боки з цивілізованим світом разом з Московією та їй подібними?
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Так потрошки народний президент Зеленський знищищує бізнес свині порошенка
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Внизу на фото логотип нового хозяина плантации
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А чого крайній ноги задрав? Щоб не встратися?
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такі щіміт сбу аваковскіх "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро - Цензор.НЕТ 8195 тєпєрь аваковскіє накройтє лєвиє заправкі под крішєй сбу для сравнєнія счьота
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Из протокола допроса:
.... так ми же огірки саджали, а виросла хрень якась, мабуть на новій почті коробку з насінням переплутали, це вони винуваті....
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Работа посменная, официальное трудоустройство, социальный пакет, чистый нал...
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Вот, шо весной на бигбордах вешать надо было. "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро - Цензор.НЕТ 261
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Эй, Стефо, будiть чоловiка...

Эх, любимая песня по детству была, ностальгия...
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Люди наладили производство на конкурентном международном уровне, а их к ногтю. А если там еще и собственик иностранец, выходец с индийского субконтинента или Ближнего Востока, что скажет МВФ ?!
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Участковому дали курнуть и он уже не останавливался..
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Крупное начальство крышивало. Могли бы и убить за длинный язык.
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Вот без приколов, но есть ли там вообще участковые? Земли дофига, жителей нифига, вокруг степи и леса, а это еще и ферма...
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Нет, Иван, не поверите, потому что не плытили за свет и не пускали "Зеленбуд" (кстати, участковый раз"елся.
Работа хорошая.
Молодцы но поздно!!!
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оператора на хихи пробило сразу, как только внутрь теплицы зашел))
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так ты ж видел что они топят теми листьями. есно .. под пар попал
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Люди, напевне, вирощували з науковим інтересом до ботаніки.
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Угу, як мак "ОЛІЙНИЙ" та мак "ОПІЙНИЙ". При шрифті 12, голова сільради не побачив різницю у "П" та "Л". "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро - Цензор.НЕТ 4173
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Загубили такой приток выручки в город, там все село кормилось, а теперь, что? Економисты хреновы, вам бы только все конфисковывать и изымать, создавать мозгов не хватает. Пол Америки живет с продажи марихуаны.
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Дурь в промышленном масштабе. Пусть теперь мне кто про копанки расскажет
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Все как на подбор миролюбнозобужилиє.
А чего не поверят то? Я вот могу себе это представить, даже без фото. А вот Москаль наверное нет, так и ответит я в это не могу поверить, не может такого быть.
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тут проходили зйомки Садового? купуй Українське
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Всё построено за месяц при Зеле! При мародёре такого не было...
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При Пеце даже комары кусались как~то по~нежнее....😀😀😀😀
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А скільки таких теплиць від Луганська до Ужгорода ? Працюе собі держава в державі і вухом не веде ,своя поліція ,своя служба безпеки ,міністри я тільки жду коли вони задушать офіційну, так сказать державу.
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И, вот, зачем уничтожать местного предпринимателя: рабочих уволят, семьи останутся без хлеба. П.С. теплицы сохранят. Новый смотрящий будет выращивать...мак!
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Все нормально, никакого мака! Главзебил уже сказал, что там будут выращивать коку. Пора наконец победить зависимость Украины от поставок южноамериканского сырья!
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хто ці тельбаті дядьки в сланцях, які пузо випрямляють на асфальті?
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Надо легализовать! И тогда конопля море денег принесет Украине!!!
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Теща рассказывала, что конопляное масло очень ароматное и вкусное！😀😀😀😀
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шойтанаме скок шмалюки а закуси 0 ..50 млн "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро - Цензор.НЕТ 6708сколько это в коробках спичечных? "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро - Цензор.НЕТ 3010
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Я знаю, дело будет！
Я знаю саду цвесть！
Когда такие люди в Украйне нашей есть！😀😀😀😀😀😀
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Блєать, тільки вазеліну не доповідайте! Бо обдовбиш-малорос примчить стрімголов перевіряти якість. Захистіть зелені насадження від головного коксохіміка країни!
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Ніхто не повірить, що менти цю "установу" не кришували.
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И что,гнида свинарчук куда больше ущерба нанес,чем эти невинные работяги-выращиватели травки,только свинтус на пляже загорает и весело тратит ворованное,а эти лежат мордой в асфальт и будут обконфискованы.
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