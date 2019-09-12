 "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КУРС, на момент санкціонованого обшуку 3 гектари теплиць були зайняті коноплями, а ще 1 гектар готувався до посіву. Правоохоронці виявили понад 100 тисяч кущів конопель та 1200 кілограмів готової "продукції". За попередньою оцінкою, вартість підготовленої для продажу марихуани становить понад 50 мільйонів євро.
Теплиці належали фермерському господарству. Затримано орендаря, агронома та охоронця. На наркофермі працювало понад 20 осіб.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148008
алкоголь - токсическое соединение с наркотическим действием; метаболиты имеют доказанный канцерогенный ефект и вызывает сердечно-сосудистые заболевания; угнетает цнс; вызывает физическое привыкание; передозировка летальна - легален.
табак - имеет доказанный канцерогенный эффект и вызывает сердечно-сосудистые заболевания; вызывает физическое привыкание; передозировка летальна - легален.
канабис - имеет доказанный еффект при лечении некоторых нейродегенеративных и онкологических заболеваний; не вызывает физического привыкания; минимум побочных эффектов; передозировка практически невозможна - нелегален.
я б на вашем месте уже бы начал что-то подозревать
Всё просто, кто платит - тот и музыку заказывает.
С другой стороны - имхо, Украина не готова к легалайзу, т.к. у людей в среднем дела не очень хороши, а это путь к зависимости. Дуть в меру можно, когда кроме шмали в твоей жизни еще много ярких впечатлений и приятных вещей, а когда нет - можно крепко подсесть. Прям как с алкоголем.
А есть пруфы по лечению онкозаболеваний? Я слышал только о подавлении болевого синдрома, но чтоб вылечиться шмалью... для меня это новость.
2. Наступает наркотическая деградация ума.
3. Самое важное на сейчас. Рядом с "легкими" очень часто можно купить "тяжелые" наркотики.
- а что это вы тут насеяли?
- разумное, добpое, вечное.
- коноплю, что ли?
Радійте всі! У уряда є план!
.... так ми же огірки саджали, а виросла хрень якась, мабуть на новій почті коробку з насінням переплутали, це вони винуваті....
Эх, любимая песня по детству была, ностальгия...
Работа хорошая.
Молодцы но поздно!!!
А чего не поверят то? Я вот могу себе это представить, даже без фото. А вот Москаль наверное нет, так и ответит я в это не могу поверить, не может такого быть.
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......
Я знаю саду цвесть！
Когда такие люди в Украйне нашей есть！😀😀😀😀😀😀