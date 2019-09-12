 Провал Путіна в окупованому Криму. ВIДЕО

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Нагадаємо, 8 вересня в Росії відбулися місцеві вибори, в рамках яких також відбулося "голосування" в окупованих Криму і Севастополі.

МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії щодо організації та проведення так званих місцевих виборів в окупованому Криму, не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інститутами російської окупаційної адміністрації та її представниками.