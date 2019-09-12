 Провал Путіна в окупованому Криму. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, 8 вересня в Росії відбулися місцеві вибори, в рамках яких також відбулося "голосування" в окупованих Криму і Севастополі.
МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії щодо організації та проведення так званих місцевих виборів в окупованому Криму, не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інститутами російської окупаційної адміністрації та її представниками.
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Що? А тепер якоюсь людською мовою, ані хмуйочка ж вас, мутантів, не зрозуміти.
И такой инцидент, либо какой-нибудь крупный военно-химический - будет. К тому идёт всё, весь ********** концлагерь. Да, украинский Крым будет загажен на годы. Но ведь это будет вина не Украины. И потому тем крысянам, которые визжали "Путин введи войска", если уж и жрать говно, которое они жрут сейчас, убеждая самих себя, что это повидло - то надо сожрать его до конца и бооольшой ложкой.
1) в чем "провал"? В низкой явке ? Выборы оккупационными властями признаны состоявшимися и это факт. щас погуглил чуток. В видео говорится - 30 процентов, для сравнения на выборы мэра Новосибирска - 19. В Хабаровском крае пЕдросы вообще обгадились.
2) на региональные выборы традиционно ходит народу меньше.
3) С первых минут к ведущему возникла неприязнь из-за картинного гламурно-кисного дерганья пальчиками в моменты сарказма. это, простите - для тупых?
4) Опять же с первых минут - "якобы выборы, которые весь мир не признал". Чувак, ты реально зрителей за дебилов держишь? Весь мир не признает Крым территорией РФ с момента захвата. С 2014 года плять. Ты что этим сказать хотел?
Повторюсь, сугубо личное мнение.
😁
В грудні он транзитний договір по газу підписувати.
Сопля там підпише що і воду в Крим і електроенергію постачати будемо.
А якщо раптом знову опори підірвуть чи мішками канал закидають то впишуть туди таку неустойку що ми їм ще будемо винні кільканадцять лярдів зелених. ***** ж вже вчений судами по газу.
https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR1wQKf8jZMAqLuvcAT00AAWWgb8t5dsbFuNgJ9WmeWAJ4bowvq3vUhV1VI