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 Політика України
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 Провал Путіна в окупованому Криму. ВIДЕО

Російські псевдовибори в окупованому Криму до "парламенту" і місцевих "рад" завершилися з рекордно низькою явкою. За даними окупаційного виборчкому Криму, вона становить 33%, а це майже вдвічі нижче, ніж на виборах у 2014 році.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 8 вересня в Росії відбулися місцеві вибори, в рамках яких також відбулося "голосування" в окупованих Криму і Севастополі.

МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії щодо організації та проведення так званих місцевих виборів в окупованому Криму, не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інститутами російської окупаційної адміністрації та її представниками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147979
 
   
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Крімчане устали от камнейснеба? Чего так? Провал Путина в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9851
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То все они заняты обслуживанием туристов - некогда
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Какие уже нахер туристы. Там жители те что наелись совка нищего уже поняли что эрэфия их держит в заложниках и сегодня житель крыма в мире ИЗГОЙ просто ... Подзаборный бомж другими словами без страны и племени ,
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Когда туда пришла рашка - все так называемые "жители крыма" автоматически стали туристами Провал Путіна в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7323
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о. бендера на него нет. тот бы собрал кучу денег. на углубление провала. и шоб быстрее проваливался.
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о цэ, пэрэмога, так пэрэмога,крыму просто нетерпица вернуца в благословенную украину
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Може в Україну, може в Турцію, але російське лайно щурам не підійшло.
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тебе, гляжу. собствееного лайна за глаза Провал Путина в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4219
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Будьонівку хоч зніми та парашут відчепи.
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вышыванку с портками постирал? а то все жиденьким вокруг брызжешь
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Кацапа, отчего вы любите на бутылку приседать? Шо у вас там постоянно муляет?
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> Хрю-гав! <
...
Що? А тепер якоюсь людською мовою, ані хмуйочка ж вас, мутантів, не зрозуміти.
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у тебя богатый словарный запас, я даже рад за тебя Провал Путіна в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3009
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Раз уж ты обосрался - имей мужество признаться. и не спихивать свои обвалянные портки на других.
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и ты еще смеешь утвердать, шо твои шаровары благоухают шанелью?
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Ты хочешь понюхать мои шаровары? Провал Путіна в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1692 Ну давай,говори адресок, подвезу, коль недалеко жывешь.
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От знакомых Людей живущих там - примерно 10,5% Провал Путина в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5131
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Крымчани, разбалованные Украиной, за 5 лет под рашкой поняли, что их голос идет прямо в мусорное ведро.
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Твоя жена пошла "налево" а у него не встал. Что теперь, радуемся за себя, за него, за нее? Год назад карлик владимир уже был согласен на миротворческую миссию на бамбасе с 2020 года. На очереди был Крым. Теперь фсЁ, карлик вовочка слил международную политику в унитаз. Про Крым забыли, а бамбас на условиях рашки.
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Поблагодарим Провал Путина в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9083 ЗЕленому человечку- уряяяяяя!
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А тебе то что? В Саратове много своих проблем.
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Предатели хотели под крыло россии, а попали под её хвост..
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Для полного счастья крысянам не хватает только крупного ядерного инцидента с тем ядерным оружием, которое на полуостров 100% привёз оккупант Путин. А то мы ***** не знаем...
И такой инцидент, либо какой-нибудь крупный военно-химический - будет. К тому идёт всё, весь ********** концлагерь. Да, украинский Крым будет загажен на годы. Но ведь это будет вина не Украины. И потому тем крысянам, которые визжали "Путин введи войска", если уж и жрать говно, которое они жрут сейчас, убеждая самих себя, что это повидло - то надо сожрать его до конца и бооольшой ложкой.
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оно то так. только крысьчанам выборы совсем не нужны.
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Ясное дело, крымчане будут в Украину проситься.
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ИМХО:
1) в чем "провал"? В низкой явке ? Выборы оккупационными властями признаны состоявшимися и это факт. щас погуглил чуток. В видео говорится - 30 процентов, для сравнения на выборы мэра Новосибирска - 19. В Хабаровском крае пЕдросы вообще обгадились.
2) на региональные выборы традиционно ходит народу меньше.
3) С первых минут к ведущему возникла неприязнь из-за картинного гламурно-кисного дерганья пальчиками в моменты сарказма. это, простите - для тупых?
4) Опять же с первых минут - "якобы выборы, которые весь мир не признал". Чувак, ты реально зрителей за дебилов держишь? Весь мир не признает Крым территорией РФ с момента захвата. С 2014 года плять. Ты что этим сказать хотел?
Повторюсь, сугубо личное мнение.
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Ну Вы прямо, как ребенок, никогда не задумывались о способах и приемах информационного противостояния. Все всё прекрасно понимают.
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А в чём провал? За единороссов не голосовали? Партия Навального выиграла?
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так адепты секты анального бутерброда это то же самое что и ***************.
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Свинорус, все прекрасно, но тебе надо было бы напрячься и вникнуть в суть поста. Удачи.
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В связи с тем, что зарплаты крымчан не удалось поднять до московского уровня, зарплаты москвичей будут снижены до крымского.
😁
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Неужели в концлагере на острове Крыс стало плохо жить?
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Та який там "провал".
В грудні он транзитний договір по газу підписувати.
Сопля там підпише що і воду в Крим і електроенергію постачати будемо.
А якщо раптом знову опори підірвуть чи мішками канал закидають то впишуть туди таку неустойку що ми їм ще будемо винні кільканадцять лярдів зелених. ***** ж вже вчений судами по газу.
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Ну и в чем провал, выдают желаемое за действительное, просто местные выборы никому неинтересны, например в Москве явка вообще 21%.
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Ні, зараз продовжується сезон відпочинку, вони на моря всі поїхали.
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Ну вообще для России 33% это достаточно высокая явка для местных выборов. Например в Московской области явка составила 23%.
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А сенс йти голосувати, коли окупанти все вирішили на перед хто переміг...
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НУ ВОТ ПУСТЬ ТЕПЕРЬ КТО ОРАЛ ПУКИН ВВЕДИ И КРЫМ НАШ, ПРОВЕДУТ МИТИНГ ИЛИ РЕФЕРЕНДУМ О ВОЗВРАЩЕНИ В УКРАИНУ! СЛАБО? НУ ЗНАЧИТ ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛИ,СИДИТЕ В РОДНОЙ ГОВЕНИ ДАЛЬШЕ И ЛОВИТЕ КАМНИ С НЕБА!
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