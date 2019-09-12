 "Во исцеление страждущих от недуга пьянства", - священники РПЦ у День тверезості окропили з літака святою водою російську Твер. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для цього священники піднялися в небо на літаку.

Напередодні у тверському храмі "Неупиваемая чаша" відбувся хресний хід і проведено "молебен во исцеление страждущих от недуга пьянства, наркомании и табакокурения, а также от игромании и страсти блуда".

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