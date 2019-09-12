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Все про:Луганщина (1833) МВС (1326) тероризм (2124)

 Терориста "ЛНР", який хотів відкрити візу до Балтики і почати життя "з чистого аркуша", затримано в Луганській області, - Нацполіція. ВIДЕО

Під час перевірки документів у пасажирів автобуса, який слідував до м.Харкова, поліцейські виявили 35-річного жителя м. Хрустальний (колишнє м.Красний Луч), який за оперативною інформацією значиться як учасник незаконного збройного формування так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганської області.

"Чоловік прямував до Харкова, аби відкрити візу до Балтики та почати життя "з чистого аркуша", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний розповів оперативникам, що наприкінці листопада 2014 року вступив до лав четвертої окремої мотострілкової бригади "народної міліції "ЛНР", де обіймав посаду водія. До функціональних обов’язків чоловіка входив перегін військової техніки з території РФ на тимчасово окуповану територію Луганської області.

"За свою "службу" чоловік спочатку отримував зарплатню у розмірі 300 доларів США, а згодом 15 000 російських рублів. Через погане ставлення командирів бригади до підлеглих чоловік і покинув лави бойовиків", - повідомили в поліції.

Нині щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Триває досудове розслідування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, який видавав розвіддані терористам "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147941
 
   
 Топ коментарі
 
А чому не у Магадані?Курва кацапорила.
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Мечты сбылись. На зоне начнется новая жизнь. Не долгая, но жутко интересная
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Схоже, у нього немає біометричного паспорта, або хотів відкрити робочу візу.
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Он же кормил Европу, " хватит кормить Европу". Вот вспомнил что уже 5 лет ее не кормил, поэтому Прибалтику выбрал а не Магадан .
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с чистого листа с награбленным ??Только у кацапья это считается нормальным
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открыть визу в Прибалтику*** ???
Цей довбень ще не знає що в Україні безвіз з ЄС?
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Схоже, у нього немає біометричного паспорта, або хотів відкрити робочу візу.
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Мечты сбылись. На зоне начнется новая жизнь. Не долгая, но жутко интересная
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Поїзд пішов. Треба було починати з чістого ліста в 14 році.
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Там уже Эстония подымает вопрос об отмене виз украинцам. Говорят что вместо украинцев наплыв ватопитеков, гомо- советикус и прочей дряни с наследием красножопых комуняк в головах. Они еще знают кто к ним приедет после воплощения миского договорняка, они прозреют
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Українцям не потрібно візу в Естонію, може ви про робочі?
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Извините отменить БЕЗВИЗ , неправильно написала ( вчера многие издания написали об этом)
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Відмінити? Ну тоді подякуємо зешиарклям.
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Пока это только первые звоночки, но кто знает что будет. К тому же не секрет, что получить украинский паспорт не такая уж и проблема, а закона о лишении всей мрази гражданства нет и не предвидеться, « этоженашилюди «
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Взагалі то проблема, не знаю звідки у вас інфа, але український паспорт не так просто отримати, російський чи болгарський легше.
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Это нормальному человеку порой сложно даже обменять старый на новый, но это распространяется только на нормальных. Помню было пару скандалов с паспортами
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Ми говоримо про різні речі, я про отримання українського громадянства, ви про обмін паспорту.
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Візу в Прибалтику???? З країнами Балтії в нас безвіз, а де Прибалтика?
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насрать в доме и свалить куда подальше, чтобы "с чистого листа", а другим их гамно расчищать. вот вся поганая философия этих выб*лядков, но это же "наши люди" - их нужно "услышать" и помириться
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так ужасно то, что приехав в другое место начинают и там срать
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Они жи "асабые", "ДАУНбас". Это даунбасята Украину должны слушать, тихо и молча, а не расскрывать свое апалченкае рыло. А местных нужно ВСЕХ, после проверить. Кто ходил на митинги, орал "расея" - лишить право голоса пожизненно.
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Фигаро там Фигаро тут. Отправьте его назад в дынру. Самое лучшее наказание для этих сволочей , что бы они до смерти жили в своем "образовании" дынра.
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Интересно а почему они не стремятся к братья по разуму? Европу им подавай
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Нечего особо комментировать, скучные новости сегодня вообще.
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Водитель😊... Охранял блок пост,повар,рыл окопы,медиком работал😊... Кто воюеет???☺
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Відсидить і почне. Підтверджується вчорашня новина міністра МВД Естонії про гомо-советікус.
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ну и начнет . лет через несколько . как отсидит срок
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судя по размытой от слёз роже лица, он всё осознал, раскаялся, технику гонят больше не будет, просит его понять, простить и отпустить к мамочке, шо уже его ждёт дома.
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"Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, человек и покинул ряды боевиков", - сообщили в полиции. Заметьте, не по идейным причинам , а только лишь из-за плохого отношения. Некоторые тут пишут срок отсидит- да ничего этого не будет. Может кто-то привести статистику сколько было задержано и сколько сидит уже по приговору суда ? да единицы, а там глядишь скоро и амнистия . А жаль ведь хочется справедливости
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С чистого листа говоришь. Ну-ну...Что бы получить вид на жительство в Прибалтийских странах. Нужно вложить инвестиции в виде недвижимости или же в бизнес 300 000 Евро. Откуда у простого водилы такое бабло.
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Эта мерзота "с чистого листа" несла "русский мир" в страны Балтии.
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