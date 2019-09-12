 Терориста "ЛНР", який хотів відкрити візу до Балтики і почати життя "з чистого аркуша", затримано в Луганській області, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганської області.

"Чоловік прямував до Харкова, аби відкрити візу до Балтики та почати життя "з чистого аркуша", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний розповів оперативникам, що наприкінці листопада 2014 року вступив до лав четвертої окремої мотострілкової бригади "народної міліції "ЛНР", де обіймав посаду водія. До функціональних обов’язків чоловіка входив перегін військової техніки з території РФ на тимчасово окуповану територію Луганської області.

"За свою "службу" чоловік спочатку отримував зарплатню у розмірі 300 доларів США, а згодом 15 000 російських рублів. Через погане ставлення командирів бригади до підлеглих чоловік і покинув лави бойовиків", - повідомили в поліції.

Нині щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Триває досудове розслідування.

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