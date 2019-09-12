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Все про:корупція (2551) Одеса (2094) патрульна поліція (922)

 Одеську патрульну Мельник, яка звинуватила керівництво в корупції, звільнили. ВIДЕО

Одеську патрульну Зою Мельник, яка публічно звинуватила своє керівництво в тому, що служба знову перетворилася на стару ДАІ, звільнили з поліції.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представлено нового заступника начальника управління патрульної поліції Одеської області - Кисличенка. ФОТОрепортаж

Раніше вона публічно звинуватила своє керівництво у тому, що в патрулі, як в Державтоіснпекції, треба виконувати плани щодо протоколів та штрафів. Скандал дійшов до столиці, в Одесу прибула службова перевірка. За її результатами, посад позбулися кілька командирів батальйонів. А з ними наказ про звільнення отримала і сама Зоя Мельник.

Вона вважає, що це незаконно, і збирається до суду. Але каже - про скоєне не шкодує, принаймні, після розголосу плани на протоколи і штрафи у патрульній службі скасували. У самій поліції запевняють, що звільнили Мельник лише через дисциплінарні порушення.

"Систематичне запізнення на службу, порушення вимог-розпоряджень Нацполіції, носіння табельної вогнепальної зброї, заступання на службу, сон на службі, запізнення на службу", - кажуть у патрульній поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Департамент внутрішньої безпеки перевіряє повідомлення про погрози одеській патрульній Мельник, - Білошицький

Нагадаємо, 8 липня начальника патрульної поліції Одеської обласної державної адміністрації Юрія Рибака відсторонили від посади після низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво і неефективність роботи відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147913
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕКкоманда начала борьбу с корупцией, аа постойте... простите виноват - показалось.
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Потихоньку, но с уверенностью Украина превращается в Россию .
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Видно, она мешала новому Акакову вместе с новыми лицами строить новую Украину.
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Я сам с Одесской области, поэтому говорю прямо БЕРУТ СЦУКИ КАК И ПРИ ГАИ.
И в Одессе берут, но то не коррупция то "благодарность" по одесски.
А по большому счету рыба гниет с головы, Аваков то остался, мы знаем как он "боролся" с коррупцией при Порохе, теперь "еще похлеще" борется при Зе, план то поди, подняли!
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План был есть и будет!Любой структуре нужно показывать работу!
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Во Львове так же, на День Незалежностi со словами ну нинi свято i так як ви комунiкабельной громадянин то пройдiть в патрульну машину будьласка.В итоге у типа даже губы задрожали когда его причмырили и просто оплатили штраф по терминалу, благо полинял на 255 грн всего, если бы бухого меня стопанули думаю бы совесть моя посинела от напряга давать или не давать.
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Потужни рехформы от зекоманды. Только не надо говорить, что виноваты папередники, ведь папередник аваакяк и есть "новые лица" зелескота.
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На рехворми Авакяна наклались рехворми ВАЗеленского.
Прівет "мудрому" народу України!
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У зеленского хорошо получается только одно - каждый день доказывать "73%", что они лошары!
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борохоботи беснуються, ніби це допоможе - баригу все одно посадять
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Я сам Одессит,был у меня срочник на заставе,потом в 2002 он пошел в ГАИ,звезда ютюба.А недели две назад вижу стоит в полицейской форме)) перевоспитался наверное?!
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Писец,одна пишет,что устроилась на работу что бы попиарится,второй,что хитрожопая и давно заслужила на увольнение.Вы знаете её лично? То что она говорит правду,я ей верю,потому что знаю по своему городу. И если она подаст в суд на востановление в должности,то это ни ей надо доказывать что нарушала режим,,а им(это я к посту .Светлана Варий)
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Та ладно, не кипятить, я тоже за рулём пол жизни и знаю как ездят у нас. Всех, поголовно можно штрафовать каждый день, и не раз. Радуйтесь что у нас не такая полиция и законы как в нормальных странах... ещё и по тюрьмам бы сидели. Не нарушайте и не будете оштрафованы, вот и всё! Беспредельщики. Дошло до того что если едешь по правилам, с разрешённой скоростью, то тебе каждый водятел сигналит, человека, соблюдающего ПДД считают по меньшей мере странным. Это нормально, Егор Вахат?
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Варий, не переводи стрелки на тех, кто "за рулём пол жизни". Это ненормально, хотя , возможно, ЗЕнормально.
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Говорили о Мельник, а вы, перевели разговор на тех, кто "за рулём пол жизни".
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Светлана,я к тому,что вы сразу со старта обвинили её,мол такая сякая.Может у неё и правда хорошие намерения,и она, что то хочет изменить,или хотя бы озвучить то,что ей не нравится и то,что это не правильно.Со вторым вашим постом я полностью с вами согласен.
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Нельзя незаслуженно обвинять всех и вся. Я стараюсь не нарушать, но недавно таки общалась с автоинспекцией. Въехала в круг не с того ряда, не включила поворотники - в общем остановили. Объяснили, наоборот , как правильно, что нужно ехать направо, а потом перестраиваться в круг, а не прямо в круг- как едут в этом месте абсолютно все ))
Попросили больше не нарушать и все!!!
Так что не нужно здесь всех обвинять в том, что они не делали.
Первое, не знаю, что они там получают, индексировалась ли их зарплата. И, конечно, нужно их менять вместе с начальством , переводить на новые места, чтоб не обрастали связями
Все-таки они и старые гаишники в кустах - это две большие разницы
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Девушку, конечно, нужно наоборот повысить в должности. Если она такая принципиальная, то не оставит все это просто так и восстановится в должности.
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В украинских правилах разрешено въезжать и выезжать из круга в любую полосу. а вот на расии так как ты пишешь

10.4 Перед поворотом направо или налево, в том числе и в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно лишь в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.

10.5 Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.
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Ой какая "героиня". Плани скасували? А личные "планы" они тоже скасували??? Или в убытке опять только государство? Опять в бюджете уменьшится, а в чьих-то карманах увеличится? Ото так перемога!!!! Класс!!! Радуйтесь, дебилы. Бабе медальку!
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Светлана Варий -- Меня гложет смутная догадка - вы случайно не из руководства полиции, или жена одного из пострадавших?
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Ни коим боком, я водитель и пешеход, Микола, а Вы?
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То, что делают эти мусорские твари - недопустимо. Мельник молодец - вот таких вот и не хватает в Запорожской области.
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Нда…., при Зе начался расцвет коррупции.....
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Бредишь? Это началось в 1990-е. И никогда не кончалось.
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Ничего не изменилось в ментовке кроме названия и утечки более подготовленных кадров. Систему никто не поломал. Реформа, один пшик.
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ото некоторым две буквы "ЗЕ" как заноза в жо... везде их приплетают...
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Так красивые Же буквы. Или Зе. Всех зделали, теперь терпите.
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Конечно, виноват во всём Ющенко! Где ж крайнего искать-то?
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В Одесі --все робиться по-одеські,тому є деякий виняток. За своє життя проїхав за рулем і як пасажир не одну сотню тисяч кілометрів і в нас і за кордоном.але такої неповаги до ПДР,да і інших учасників дорожного руху,як внас --треба пошукати. Можна порівняти с Африкою (там також їздив). Хамло на хамлі. А по цій поліцейський--треба послухати її колег. Як висновок--хітромудра порушниця і звільнення заслужила. Хотя повторюсь--дима без вогню не буває.
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почитай мой камент ниже... такое - ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ!!!
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ехал 28.08.19 из Запорожья в Днепр в аэропорт на чартер в Турцию. Остановили питоры на стационарном посту в Днепропетровской обл. Ничего не нарушал... Документы, выйдите из машины, дыхните, вы принимали вчера, наверное... короче, ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ!!!! До рейса времени почти не оставалось, в бутылку не полезешь с темой какого хрена вообще остановили.... КОНЧЕНЫЕ УПЫРИ! КОНЧЕНЫЙ АВАКОВ!!! МУСОРЬЕ, ИХ ДАЖЕ МЕНТАМИ НЕ НАЗОВЕШЬ!!! сажать таких или вешать! мрази конченые!!! на языке одни маты, если честно!!!
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после всех реформ, 90% дерьма осталось работать и самое главное какая бы власть не была это дерьмо ей почему- то выгодно
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то були (недо)рехворми рюкзакова..

а Зеленським під ними теж підписався ?
нам знову чекати 168 покращень тепер від Зеленського
у шоколадному стилі ?
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Ну что вы, она для водятлов хероиня, того и гляди иконы начнут с неё писать, вместо того чтобы просто стать соблюдать ПДД чтобы у бяков полицейских не было к ним претензий.
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Залишили авакова, що повністю завалив реформування поліції...
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"Заявление вечно будет лежать на столе у президента..."
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Причем у "этого президента" этот черт еще и при следующем планирует быть министром.
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Ненавижу скандальных персонажей. Но сейчас скорее против власти. Тётка - дура. конечно. : не тот случай, чтобы на заведомый рожон переть,
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Знаєте, судячи по тому, що мені торік менти хотіли впаяти п'яне водіння, коли я був на антибіотиках(!) і мені не можна було ні краплі алкоголю, то я вірю, що плани існують...
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Я не против чтобы меня такая арестовала и примерно наказала. Гражданин вы виновны в воздержании, 15 ночей исправительных работ.
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Опять ни хрена не делают полицейские, раньше ездили по дворам, а теперь на детских площадках алкашня и бомжи бухают, с детьми некуда деваться.
Вызывал полицию, сказали экипаж едет, жду уже больше месяца.
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