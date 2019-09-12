 Одеську патрульну Мельник, яка звинуватила керівництво в корупції, звільнили. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Раніше вона публічно звинуватила своє керівництво у тому, що в патрулі, як в Державтоіснпекції, треба виконувати плани щодо протоколів та штрафів. Скандал дійшов до столиці, в Одесу прибула службова перевірка. За її результатами, посад позбулися кілька командирів батальйонів. А з ними наказ про звільнення отримала і сама Зоя Мельник.
Вона вважає, що це незаконно, і збирається до суду. Але каже - про скоєне не шкодує, принаймні, після розголосу плани на протоколи і штрафи у патрульній службі скасували. У самій поліції запевняють, що звільнили Мельник лише через дисциплінарні порушення.
"Систематичне запізнення на службу, порушення вимог-розпоряджень Нацполіції, носіння табельної вогнепальної зброї, заступання на службу, сон на службі, запізнення на службу", - кажуть у патрульній поліції.
Нагадаємо, 8 липня начальника патрульної поліції Одеської обласної державної адміністрації Юрія Рибака відсторонили від посади після низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво і неефективність роботи відомства.
И в Одессе берут, но то не коррупция то "благодарность" по одесски.
А по большому счету рыба гниет с головы, Аваков то остался, мы знаем как он "боролся" с коррупцией при Порохе, теперь "еще похлеще" борется при Зе, план то поди, подняли!
Прівет "мудрому" народу України!
Попросили больше не нарушать и все!!!
Так что не нужно здесь всех обвинять в том, что они не делали.
Первое, не знаю, что они там получают, индексировалась ли их зарплата. И, конечно, нужно их менять вместе с начальством , переводить на новые места, чтоб не обрастали связями
Все-таки они и старые гаишники в кустах - это две большие разницы
10.4 Перед поворотом направо или налево, в том числе и в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно лишь в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.
10.5 Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.
а Зеленським під ними теж підписався ?
нам знову чекати 168 покращень тепер від Зеленського
у шоколадному стилі ?
Вызывал полицию, сказали экипаж едет, жду уже больше месяца.