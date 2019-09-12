 Депутатка від "Слуги народу" Копанчук "кнопкодавила" в парламенті, - ЧЕСНО. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт активістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада визнала нелегітимність "виборів" в окупованому Криму: голосували всі, крім фракції ОПЗЖ

"Вона кнопкодавила сьогодні о 13:32, під час голосування за законопроєкт про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу", - йдеться в повідомленні.

З огляду на опубліковане відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника "Слуги народу" з Волині (округ №20) В'ячеслава Рубльова. У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували "за".

Зазначимо, що Олена Копанчук - переможець виборів на мажоритарному окрузі номер 189 у Хмельницькій області.

Нагадаємо, 10 вересня активісти руху "Чесно" зафіксували факт неперсонального голосування з боку позафракційного народного депутата-мажоритарника Олександра Ковальова.

11 вересня голова Верховної Ради і перший номер у виборчому списку "Слуги народу" Дмитро Разумков назвав дії колеги "неприпустимими".

Того ж дня активісти повідомили про інший випадок "кнопкодавства". Ще 3 вересня за свого колегу голосував член фракції партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко.

На початку вересня Верховна Рада направила до Конституційного Суду України законопроєкт про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі доведеного судом "кнопкодавства" і відсутності парламентарія на певній кількості засідань Ради.