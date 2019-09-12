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 Політика України
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Все про:ВР (5667) кнопкодавство (21) Слуга народу (290)

 Депутатка від "Слуги народу" Копанчук "кнопкодавила" в парламенті, - ЧЕСНО. ВIДЕО

Активісти руху "Чесно" зафіксували неперсональне голосування з боку представниці фракції партії "Слуга народу" Олени Копанчук.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт активістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада визнала нелегітимність "виборів" в окупованому Криму: голосували всі, крім фракції ОПЗЖ

"Вона кнопкодавила сьогодні о 13:32, під час голосування за законопроєкт про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу", - йдеться в повідомленні.

З огляду на опубліковане відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника "Слуги народу" з Волині (округ №20) В'ячеслава Рубльова. У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували "за".

Зазначимо, що Олена Копанчук - переможець виборів на мажоритарному окрузі номер 189 у Хмельницькій області.

Нагадаємо, 10 вересня активісти руху "Чесно" зафіксували факт неперсонального голосування з боку позафракційного народного депутата-мажоритарника Олександра Ковальова.

11 вересня голова Верховної Ради і перший номер у виборчому списку "Слуги народу" Дмитро Разумков назвав дії колеги "неприпустимими".

Того ж дня активісти повідомили про інший випадок "кнопкодавства". Ще 3 вересня за свого колегу голосував член фракції партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко.

На початку вересня Верховна Рада направила до Конституційного Суду України законопроєкт про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі доведеного судом "кнопкодавства" і відсутності парламентарія на певній кількості засідань Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147912
 
 
 Топ коментарі
 
То есть ты ЗЕбил голосовал за своих зекловунов шоб они делали так же как и бппешники, а ты в оправдание своих кловунов до усрачки визжал бы про Петю??
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ЗЕбилики а как же:
-ЗА КНОПКОДАВСТВО БУДИМ ВИГАНЯТЬ ИЗ ПАРТИИ И ЛИШАТЬ МАНДАТА?
=))
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Апричё тут пэтя? Спалили кловуна. Не съезжайте с темы.
Кловунофилы-извращенцы...
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У кулуарах до журналістів ЧЕСНО підійшов мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов із запитанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування. Нардеп запитав місце народження журналістів, сфотографував журналіста ЧЕСНО Олександра Саліженка на свій телефон і надіслав фото комусь у месенджері. На запитання журналіста, чи можна розцінювати це як погрозу, Ковальов відповів:
"Мы еще встретимся и детально об этом поговорим". ..Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7408Журналістам ЧЕСНО погрожував нардеп-кнопкодав | Громадський рух ЧЕСНО
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Вся подлость, ублюдочность этих даунецких быков налицо.
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Хорошо их в Трускавце натаскали . Целая неделя упорных тренировок , как видим , не прошла даром . ! Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 9100 .
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Трюдо небрежно распустил парламент Канады.Видно учится у ЗЕ.Штой-то ему не понравилось.
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Зеленая кнопкодавка. Зебилы, скажите, чего вам еще надо? Вы победили, и таких как вы в Раде большинство. Какого х...на еще и давить на чужие кнопки ? Вам своих мало? Заблудились в трех кнопках?
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Один мій знайомий, який весь час хаяв Порошенко в усіх гріхах, ( на смому вже немає де печатку поставить) ,голосував за "прислуг"--то тепер на очевидні факти тільки мичить і тікає від всіх цих розмов. . І таких багато.
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у зебілів все менше аргументів, нахрєна вони вибрали недолугого клоуна президентом, а ще й не почався опалювальний сезон
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Кнопкодавство фактично є шахрайством. Має бути карна відповідальність за такий злочин. Ця мадам буде при нагоді і в усьому іншому шахрайкою. Вітаю "насєлєніє-елєкторат" з таким цінним і чесним СЛУГОЮ!!!

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Ну кто бі мог такое предположить?😂 Любители телесериала про скотов и совковое бьідло без зачатков критического мьішления? Отнюдь. Сгорела хата, ищи бурята. Сгорела юрта- ищи удмурта...Погибает страна, политая кровью десятков поколений? Большевиков ведет зеленин.
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а че такого? работает за двоих, по-стахановски, это можно только приветствовать, я считаю.
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Ну що "Зелений елєктрорат"? Хотіли змін? Так тепер їжте до уср.....ачки! І не кажіть що ""ми же нє зналі"!
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Да это случайно вышло, кнопки перепутала.
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