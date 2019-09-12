 Депутатка від "Слуги народу" Копанчук "кнопкодавила" в парламенті, - ЧЕСНО. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт активістів.
"Вона кнопкодавила сьогодні о 13:32, під час голосування за законопроєкт про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу", - йдеться в повідомленні.
З огляду на опубліковане відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника "Слуги народу" з Волині (округ №20) В'ячеслава Рубльова. У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували "за".
Зазначимо, що Олена Копанчук - переможець виборів на мажоритарному окрузі номер 189 у Хмельницькій області.
Нагадаємо, 10 вересня активісти руху "Чесно" зафіксували факт неперсонального голосування з боку позафракційного народного депутата-мажоритарника Олександра Ковальова.
11 вересня голова Верховної Ради і перший номер у виборчому списку "Слуги народу" Дмитро Разумков назвав дії колеги "неприпустимими".
Того ж дня активісти повідомили про інший випадок "кнопкодавства". Ще 3 вересня за свого колегу голосував член фракції партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко.
На початку вересня Верховна Рада направила до Конституційного Суду України законопроєкт про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі доведеного судом "кнопкодавства" і відсутності парламентарія на певній кількості засідань Ради.
"Мы еще встретимся и детально об этом поговорим". ..Журналістам ЧЕСНО погрожував нардеп-кнопкодав | Громадський рух ЧЕСНО