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Все про:вибори (4483) Донбас (12972) мінські угоди (1604) Ходаковський Олександр (4)

 "Ми цього не допустимо", - терорист Ходаковський заявив, що вони не виконуватимуть мінські угоди в частині виборів на окупованих територіях. ВIДЕО

Терорист Олександр Ходаковський заявив про те, що учасники незаконних збройних формувань не дотримуватимуться мінських угод в частині участі українських партій на виборах на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro mancer, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Читайте також: Рада визнала нелегітимність "виборів" в окупованому Криму: голосували всі, крім фракції ОПЗЖ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147907
 
 
 Топ коментарі
 
@Anakoyher

- Изя, а почему у Президента, премьера и руководителя ОП есть ручки и листики, а у Бени нет?
- Так Беня сразу же сказал им: «Берите ручки и записывайте!»

"Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях - Цензор.НЕТ 2241

"Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях - Цензор.НЕТ 3626
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счастливого пути и передай захарченко привет.
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А пригадуєте,як недорогенькі медіаповії цілодобово чергували біля адміністрації Порошенка,щоб блядь зфоткати хоч когось хто допоможе зробити сенсацію і закинути це лайно на вентилятор в інтернет,а тут сука серед білого дня олігарх в гостях у ЗЕгідранта і всім пофуй,
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Нафіг ви нам впали. Живіть в своїй резервації.
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вот не ожидал - правда...
Очень не люблю порошенко, считаю что это он основная причина реванша зе-рашистов...
Но только сейчас, когда порошенко ушел, из разных источников приходит инфа, что он действительно много перечислял ВСУ из своих средств...
Снабжал оружием и боеприпасами...
Вот последнее...
"Ми цього не допустимо", - терорист Ходаковський заявив, що вони не виконуватимуть мінські угоди в частині виборів на окупованих територіях - Цензор.НЕТ 1576
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Реваншизм це недорозвинутість суспільства. Треба бути трохи ідіотом, щоб вирити словам, а не діям. Ніхто не бачив ніяких дій, а повірили словам. Але це не головне, головне що ця недорозвиненість ще й не дасть побачити в чому помилка.
70 років совка та післясовковості зробили своє діло. Народ хоче шари й прямо зараз.
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А зачем ольгинским топить против преЗЕдента, если он их Пукину жопу спас и теперь они мило по телефону воркуют?...
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Политолог Виктор Небоженко порассуждал в Facebook о главных врагах президента Украины Владимира Зеленского.По его словам, основные соперники главы государства - его предшественник на этом посту Петр Порошенко и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Небоженко подчеркнул, что политики не собираются уступать реальную власть Зеленскому и выжидают удобного случая, чтобы «нанести удар».Политолог отметил, что у Медведчука и Порошенко есть мощная политическая мотивация, огромные ресурсы и надежный тыл в виде Кремля. «Порошенко будет критиковать и наступать на президента со стороны украинского национал-консерватизма, а Медведчук - со стороны пророссийской полусоветской аудитории юго-востока Украины», - пояснил он.
Зеленский не осознает степени опасности ни лично для себя, ни для Украины, считает Небоженко. «Он еще не нашел свою выигрышную политическую игру, ни с Западом, ни с общественным мнением и СМИ, ни с олигархами», - заключил украинский политолог.
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Ну вы поняли. Украинских партий там не будет как и проукраинских кандидатов. А выборы таки проведут сол лучше так чем никак. А наша дебильная власть согласится со всем о чем кремль и ОБСЕ договорятся.
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А хто автор Мінських договорняків?Часом не пан Петрусь?
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Бачу тебе гарно кормив Поця,об"їдками з корита,шо ти досі гавкаєш на людей))
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Ты бот, не человек, в тебя и плюнуть не грех)))
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Та плюй,мені твого монітора не шкода))Чудо ти з засцяними Поцєй очима))
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Только россияне плюют в монитор, попалился сученыш)))
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Опануй Українську Мову,росіяноязикий поросьонок))
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спалился... который год Вы уже как на мову перешли?
до сих пор не можете переводчик отладить, да выписать себе сложные случаи, чтоб не лажаться?
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Минские договорняки не действительные. Во первых их подписали какие то бомжи а не официальные лица государства. Во вторых чтобы начать выполнение минских договоров нужно вернутьДебальцево и прилегающие раены под контроль Украины а не проводить там выборы ОРДЛО. В третих все сроки минских договорняков прошли. То что кому то до сих пор хочется думать что минские договоры существуют ето их проблемы.
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Поняли конечно.
Особенно стала подтверждением взаимная истерика лугандонов и "патриотов" о походе луганских чиновников в лугандон.
Это крамольная идея.
Так они еще чего доброго на меры будуть балотироваться.
А там уже все договорено.
Путин уже назначил кого выберут.
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 10 сент.

"Ми цього не допустимо", - терорист Ходаковський заявив, що вони не виконуватимуть мінські угоди в частині виборів на окупованих територіях - Цензор.НЕТ 4189

Чекаю недочекаюсь повернення Дебальцево під Контроль України, згідно Мінських домовленостей.
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Це те Дебальцево,яке Поця здав під час підписання Мінська 2?
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Особливо Артур Герасимов,дуже антиросійський,подільник Безлєра.
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От тепер міряйте. Цьому Ходаковському зараз десь 40. Тобто ще років 40 в бік Лугандона краще не дивитись, аж поки ці ходаковські не крякнуться. Потім можна підписувати асоціацію з ними. А ще через пару років - безвіз. Пока без права участі у загальноукраїнських виборах.
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до все отлично- мне только интересно посмотреть на ихние рожи когда через пару дней примут закон о фопах - смеяться буду до всрачки - люди бойтесь своих желаний они имеют свойство исполняться
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Зря Ходаковский переживает, поскольку на практике это не Лугандон войдет в состав Украины на правах автономии, а Украина войдет в состав Лугандона на правах какой-никакой автономии. Зе-команда не подведет, Зелеснкий, вон, уже целует жопу Путину в ежедневном режиме.
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І все.
Як пояснив В.В.Путін Хохлобородькєру: «Раз у вас «внутріукраінскій конфлікт» то самі між собой і домовляйтесь»
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а отпускникофф понаедет на дампац, законтаченный биоматериал выковыривать......
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