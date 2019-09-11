 "Ми цього не допустимо", - терорист Ходаковський заявив, що вони не виконуватимуть мінські угоди в частині виборів на окупованих територіях. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro mancer, про це він заявив у своєму відеозверненні.

#Ходаковский: мы однозначно не собираемся выполнять минские соглашения, как минимум в пункте проведения местных выборов по законам Украины https://t.co/3tS5SgNhSv pic.twitter.com/wCoykarFnh — Necro Mancer (@666_mancer) September 11, 2019

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