 "Ми цього не допустимо", - терорист Ходаковський заявив, що вони не виконуватимуть мінські угоди в частині виборів на окупованих територіях. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro mancer, про це він заявив у своєму відеозверненні.
#Ходаковский: мы однозначно не собираемся выполнять минские соглашения, как минимум в пункте проведения местных выборов по законам Украины https://t.co/3tS5SgNhSv pic.twitter.com/wCoykarFnh— Necro Mancer (@666_mancer) September 11, 2019
Очень не люблю порошенко, считаю что это он основная причина реванша зе-рашистов...
Но только сейчас, когда порошенко ушел, из разных источников приходит инфа, что он действительно много перечислял ВСУ из своих средств...
Снабжал оружием и боеприпасами...
Вот последнее...
70 років совка та післясовковості зробили своє діло. Народ хоче шари й прямо зараз.
Зеленский не осознает степени опасности ни лично для себя, ни для Украины, считает Небоженко. «Он еще не нашел свою выигрышную политическую игру, ни с Западом, ни с общественным мнением и СМИ, ни с олигархами», - заключил украинский политолог.
до сих пор не можете переводчик отладить, да выписать себе сложные случаи, чтоб не лажаться?
Особенно стала подтверждением взаимная истерика лугандонов и "патриотов" о походе луганских чиновников в лугандон.
Это крамольная идея.
Так они еще чего доброго на меры будуть балотироваться.
А там уже все договорено.
Путин уже назначил кого выберут.
Олександр Погребиський @nasia014 10 сент.
Чекаю недочекаюсь повернення Дебальцево під Контроль України, згідно Мінських домовленостей.
Як пояснив В.В.Путін Хохлобородькєру: «Раз у вас «внутріукраінскій конфлікт» то самі між собой і домовляйтесь»