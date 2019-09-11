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Все про:зброя (1397) Нацполіція (8177) Донецька область (2314) добровольці (334)

 У Донецькій області три добровольчі підрозділи передали зброю Національній поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці батальйонів ім. Шейха Мансура, ОУН і 8-го батальйону Української добровольчої армії вирішилия добровільно передати залишки зброї поліцейським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Процес передачі озброєння офіційно зафіксовано. Він відбувся за участю керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів.

У Донецькій області три добровольчі підрозділи передали зброю Національній поліції 01

Читайте також: "Передчасно", - Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї

У Донецькій області три добровольчі підрозділи передали зброю Національній поліції 02
У Донецькій області три добровольчі підрозділи передали зброю Національній поліції 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147905
 
 
 Топ коментарі
 
поняли.., что пора уходить, а то Портнов по судам затаскает...
Да впрочем и смыслы потеряны.., если большинство населения за капитуляцию...
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зебіли...заступайте на службу В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции - Цензор.НЕТ 3398
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Стріляти вже заборонено, то нашо та зброя...
Докричались - Петя поганий. Ото вам і все. Програли кацапам.
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Добровольцы добровольно разоружились.
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Меня пугает название батальона имени Шейха Мансура. Что это еще такое? В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции - Цензор.НЕТ 8054
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Шейх Мансур, Ушурма, шайх Учерман (чеч. Мансур; 1760-1794 гг.[9]) - исламский проповедник, первый Имам Северного Кавказа[1][2][3][4], руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785-1791 годов[10].
Также известен как первый кавказский революционер[11]. Русню мочил.
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та всех кацапов пугакт, не стремайся
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поняли.., что пора уходить, а то Портнов по судам затаскает...
Да впрочем и смыслы потеряны.., если большинство населения за капитуляцию...
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То есть своих разоружают...Однажды мы проснёмся уже в ссср
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размечтался
от сегодняшнего рабовладельческого строя до уровня жизни в СССР как от Киева до Иерусалима рачки
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Ну да. За жигулями в очереди не стоят годами, а тогда евробляхеров не было и про заграницу думать не надо было. Сейчас все бедные и несчастные мучаются с айфонами, машинами, квартирами, выбором образования, работы, места отдыха...

Короче, нынче то еще рабовладельчество. То ли дело социализм - дефицит, 120 рублей зарплаты, цензура, репрессии, доносы и никакого выбора. Но гарантированная похлебка и оливье с докторской колбасой на Новый год... У Донецькій області три добровольчі підрозділи добровільно передали зброю Національній поліції - Цензор.НЕТ 8267
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а ты что из тех рускоговорящих рабов которых атошникам раздавали ?
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Yes of course, I am Russian speaking slave.
а по факту все вы сраннннные троли
уровень жизни пенсионера в СССР был выше нынешнего в 5 раз-
Нуко сборище передастов сколько евроблях можно купить за пенсию 2400 стандартная пенсия учителя и инженера
чтоб ваши дети раком зоболели
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ты из какой клоаки вылез гондон ?

надеюсь детей у тебя нет и не будет . такие твари не должны плодиться
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вот когда твои дети заболеют раком и ты узнаешь сколько стоит лечение поймешь что такие как ты не имеют права жить
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Ага, при ссср в Україні було 50 приватних авто на 1000 осіб, а зараз більше 200! Я вже не буду порівнювати ті совєцькі машини навіть з іномарками на бляхах...

При ссср навіть в соціалістичну Болгарію путівку було вибити дуже важко, а за 2018 рік по мільйону українців поїхали у 4-5-зіркові готелі Туреччини та Єгипту. І це зараз,у час кризи, в 2007-2008 по кілька мільйонів їздило.

При ссср навіть відеомагнітофони чи пральні машини були дефіцитом (хоча на Заході їх вільно продавали з 60-х років) і навіть джинси вільно купити не можна було!
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в Голландии обувь вырезали из цельного куска дерева тому що лыко в котором щеголяли типа угнетенные крестьяне прицаре было для Европы недостижимой роскошью. Как и мясо иное чем слымаки ракушки и жабы. Ты бы казел еще со временами когда в пещерах жили срав нил бы. Немцы тоже первые десятилетия после войны жили по 6 чнловек в одной комнате и ели меньше чем в Гулаге.
Главное при СССР лечили всех бесплатно и квартиры давали всем а не только судьям и мусорам
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Та ну нах... Лучше не лез бы суда перед сном...
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Стріляти вже заборонено, то нашо та зброя...
Докричались - Петя поганий. Ото вам і все. Програли кацапам.
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Проиграли украинскому Закону, по которому никаких вооруженных формирований, кроме государственных, быть не может.
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Украiнцi не хочуть боротися...Шо тут поробишь.Напевно, мiй Дiд Павло, вояк УПА, скоро стане в Украини предателем....Слава Зе....
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Та лаадно, ваш подарок они припрятали У Донецькій області три добровольчі підрозділи добровільно передали зброю Національній поліції - Цензор.НЕТ 9746
У Донецькій області три добровольчі підрозділи добровільно передали зброю Національній поліції - Цензор.НЕТ 5463
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Велосипед это удел пацанов, солидные мужчины ездят на солидных автомобилях. Приедет он на велике, так его и уважать никто не будет.
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Зебили , добро пожаловать в губернию Российской Федерации. Вы это сделали вместе и своими руками
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Книга которую якобы написал какой-то Зеленский,это должно быть смешно? Если та вписать например Ахметов, Порошенко тоже будет смешно?
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Боюсь представить, что завтра по телефону ***** ещё потребует от него...
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Добровольческие подразделения должны быть в официальных военизированных структурах ибо вооружение и БП должны быть легальными.
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Расскажи нам за УПА в середине 20-го века, русский.
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ти ще про Гайдамаччину згадай, татарине

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на шо? Достанн'о вашего предательства сегодня, Украинец.
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Во, как вы заговорили, когда под ЗЕ гореть начало.

Но Порох боялся добровольцев. Смотрите не перепутайте.
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Точно, регулярам проще дать приказ сдаться.
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Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·2 ч

У зустрічі норманської четвіртки братимуть участь четверо керівників держав - двоє ворожих до інтересів України (путін, макрон) і двоє нейтральних (меркель, зеленський).

Як ви гадаєте, чи можуть за таких розкладів, результати зустрічі бути в інтересах України?
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к стати это корчинский один из самых мерзейших свиношнырей.

В отличии от его жены. Которая действительно была связана с добровольческим движением.
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можете пройти на его ФБ и прочитать этот его пост....
Никто, ничего из бывших с ним не опроверг...

Дмитро Корчинський
29 серпня о 09:25 ·

Як і всі, я згадую тих, кого знав, хто загинули за Україну.
Нинішня дата пам'яті пов'язана з днем в який в цій війні ми мали найбільші втрати.
Я маю дуже багато гріхів, але несміливо сподіваюся, що можливо колись, на Страшному Суді, мені зарахують те, що наприкінці літа 2014 року я ініціював вихід з Іловайська батальйонів Шахтарськ, Азов та Славутич за добу до початку оточення.

Щоправда, Славутич командування туди встигло повернути.
Ми виходили під вогнем, потім наш краз зламався, я і ще кілька бійців залишилися, щоб його якось поремонтувати й добралися до своїх вже вночі.
Пам'ятаю чорний попіл який, мов чорний сніг спадав на степ на тлі червоного неба.
Я згадую Адвоката й Фіна, які загинули в боях за іловайськ. Їх допомагав виносити. По Фіну одразу було видно, що він не виживе, а Адвокат вже видужував згодом, але тромб заблокував, якусь важливу судину й він помер у шпиталі.
Згадую багатьох інших і знаю, що жодна краплина крові пролита не марно.
Ми переможемо, це буде скоро, наша помста буде всеосяжною і в московитів не лишиться нікого, хто міг би згадувати їхніх загиблих.У Донецькій області три добровольчі підрозділи добровільно передали зброю Національній поліції - Цензор.НЕТ 7028

У Донецькій області три добровольчі підрозділи добровільно передали зброю Національній поліції - Цензор.НЕТ 81
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Мавр сделал свое дело (Порошенко повержен и приход Зеленского), можно и уходить. Вот такие они добровольцы Авакова.
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Нет. Они за капитулянтов и уклонистов должны и дальше гибнуть.
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Ничосе , танковые снаряды))) суровые у нас добровольцы)
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Вы предали Вайнахов. Поздравляю. Украина - вы предатели.
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даже где то нашли головную часть от пво шной с-125.
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Война закончилась? Или она для некоторых и не начиналась? Да уж млять. Я прям верю что добровольно разоружились. Парашенко по приказу ***** сделал добровольческие батальены вне закона и расформировал их. Зеленский разоружил остатки боевых добровольческих подразделений. Осталось только ввести цензуру и закон о криминальной ответственности за разжигание ненависти между *братскими * народами и можно подымать белый флаг и встречать ***** в Киеве
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Добровольців роззброїли. Ось справжній сенс цієї новини. Звісно, зброю вони віддали не за власним бажанням.
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Вот не понял-циничное пороссятое диванное "войско",использующее 5-ть лет движение "Свободный Кавказ"(25 октября 2014 года создавшее батальон для участия в вооруженном конфликте на востоке Украины)обещаниями легализовать, вместо благодарности- сейчас стебьётся?Может хотели,чтобы развернулись против Зеленского с Нац.полами?Зеля вот реально легализовывает добробатов,да и воевали они Верой и Правдой,а не голыми 5-и летними обещаниями Пороха!Теперь черёд на передок тех кидал,чьё рыло в пуху!
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