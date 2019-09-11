 У Донецькій області три добровольчі підрозділи добровільно передали зброю Національній поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Процес передачі озброєння офіційно зафіксовано. Він відбувся за участю керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів.
Также известен как первый кавказский революционер[11]. Русню мочил.
Да впрочем и смыслы потеряны.., если большинство населения за капитуляцию...
от сегодняшнего рабовладельческого строя до уровня жизни в СССР как от Киева до Иерусалима рачки
Короче, нынче то еще рабовладельчество. То ли дело социализм - дефицит, 120 рублей зарплаты, цензура, репрессии, доносы и никакого выбора. Но гарантированная похлебка и оливье с докторской колбасой на Новый год...
а по факту все вы сраннннные троли
уровень жизни пенсионера в СССР был выше нынешнего в 5 раз-
Нуко сборище передастов сколько евроблях можно купить за пенсию 2400 стандартная пенсия учителя и инженера
чтоб ваши дети раком зоболели
надеюсь детей у тебя нет и не будет . такие твари не должны плодиться
При ссср навіть в соціалістичну Болгарію путівку було вибити дуже важко, а за 2018 рік по мільйону українців поїхали у 4-5-зіркові готелі Туреччини та Єгипту. І це зараз,у час кризи, в 2007-2008 по кілька мільйонів їздило.
При ссср навіть відеомагнітофони чи пральні машини були дефіцитом (хоча на Заході їх вільно продавали з 60-х років) і навіть джинси вільно купити не можна було!
Главное при СССР лечили всех бесплатно и квартиры давали всем а не только судьям и мусорам
Докричались - Петя поганий. Ото вам і все. Програли кацапам.
Но Порох боялся добровольцев. Смотрите не перепутайте.
Дмитро Корчинський
@DKorchynskyi
·2 ч
У зустрічі норманської четвіртки братимуть участь четверо керівників держав - двоє ворожих до інтересів України (путін, макрон) і двоє нейтральних (меркель, зеленський).
Як ви гадаєте, чи можуть за таких розкладів, результати зустрічі бути в інтересах України?
В отличии от его жены. Которая действительно была связана с добровольческим движением.
Никто, ничего из бывших с ним не опроверг...
Дмитро Корчинський
29 серпня о 09:25 ·
Як і всі, я згадую тих, кого знав, хто загинули за Україну.
Нинішня дата пам'яті пов'язана з днем в який в цій війні ми мали найбільші втрати.
Я маю дуже багато гріхів, але несміливо сподіваюся, що можливо колись, на Страшному Суді, мені зарахують те, що наприкінці літа 2014 року я ініціював вихід з Іловайська батальйонів Шахтарськ, Азов та Славутич за добу до початку оточення.
Щоправда, Славутич командування туди встигло повернути.
Ми виходили під вогнем, потім наш краз зламався, я і ще кілька бійців залишилися, щоб його якось поремонтувати й добралися до своїх вже вночі.
Пам'ятаю чорний попіл який, мов чорний сніг спадав на степ на тлі червоного неба.
Я згадую Адвоката й Фіна, які загинули в боях за іловайськ. Їх допомагав виносити. По Фіну одразу було видно, що він не виживе, а Адвокат вже видужував згодом, але тромб заблокував, якусь важливу судину й він помер у шпиталі.
Згадую багатьох інших і знаю, що жодна краплина крові пролита не марно.
Ми переможемо, це буде скоро, наша помста буде всеосяжною і в московитів не лишиться нікого, хто міг би згадувати їхніх загиблих.