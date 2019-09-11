 У Донецькій області три добровольчі підрозділи добровільно передали зброю Національній поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Процес передачі озброєння офіційно зафіксовано. Він відбувся за участю керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів.

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