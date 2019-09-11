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Все про:Азовське море (1180) моряки (728) Порошенко (9679)

 "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком. ВIДЕО (оновлено)

П'ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч зі звільненими з російського полону українськими моряками. Один зі звільнених моряків, Андрій Оприско заявив, що вони все зробили правильно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Пишаюся нашими моряками "Бердянська", "Нікополя" і "Яни Капу", які всі як один вирішили продовжувати військову службу на морі. І боротимуться за деокупацію Азовського моря і всіх наших територій.

Витримку наших хлопців, їхню мужність, їхню мудрість, їхню вірність військовій присязі бачив увесь світ. І навіть у російській в'язниці на них дивилися як на героїв. Хлопці розповіли, що навіть самі росіяни дивувалися, що українці так борються за своїх.

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Ніхто не залишиться безкарним за знущання над честю українського військового. В ухвалений нами "Азовський пакет" санкцій потрапили всі, хто віддавав накази, санкціонував, вів незаконні слідчі дії, хто брав судові рішення щодо арешту моряків. І ми повинні захищати Азовське узбережжя Маріуполя, Бердянська, забезпечувати військову присутність, підтверджувати український статус Керченської протоки і деокупацію Азовського моря.

Сьогодні особисто потиснув руку кожному. І навіть отримав запрошення на весілля до Андрія Ейдера. Для всієї України ви назавжди залишитеся легендами і прикладом незламного духу українського воїна".

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Зі свого боку, один із моряків Андрій Оприско заявив, що всі звільнені моряки висловили бажання продовжити службу в ВМС. "Ми все зробили правильно", - зазначив Оприско, висловивши сподівання на перемогу України.

Ми зробили все правильно, - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147882
 
   
 Топ коментарі
 
вони солдати і виконували свій обов'язок по захисту території держави.
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За что ? За то , что украинские корабли шли мимо нашего Крыма в Азов ?
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Краще з розбігу ап-стіну розчався, шмаркля. Це наші води і наші порти. Ходимо нашим морем, де хочемо, а твій хуйло буде висіти на гилці
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Ваня, ти як справжній каломойський: питанням на питання. Бабуся твоя яких кровєй буде?
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Как чей!? *****, конечно и Порошенко специально отправил в Керченскую протоку, которая принадлежит *****, а порохоботам сказал, и они поверили, что в другой украинский порт, для укрепления порта от вторжения паРаши...
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ВОНИ не зрозуміють твого сарказму.
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То ти неабиякий інсайдер?
А можеш, конкретно, про «...дуже багато цікавих речей і свідків, що доводить, що Петро відправляв хлопців на вірну смерть заради збереження влади. » ?
Давай, не менжуйся.
Пруфи, свідчення.
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"пруфи", дурненький, називаються доказами і збирають їх слідчі органи, а не "ваня".
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Трохи почекай. Скоро дізнаєшся.
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Ми є свідками, як зелена булька лопне!Слава Україні!
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Ці зелені бульки дуже поспішають. Боюся нароблять біди. Вони будуть далі жити в Ізраїлі чи Італії, а куди подінемося ми?
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До Петра підете, на Рошені ящики тягати.
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Зеб, ты думаешь, что там зарплата больше чем у учителей?
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А хто возьме соєвих шнирів вчителювати? Чого вони можуть навчити?
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А долар по 12 і закінчення АТО за декілька тижнів тут вже ніхто не чекає?
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Ніколи не тягав ящики і не буду. Я ж про тебе думаю. Зе і Ко тебе із собою не візьмуть. Як був ти недалеким, так і залишишся. І що прикро: знову вибереш простого музиканта на роялі "із народу" за солоденькі обіцянки.
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Я взагалі-то за Гриценка голосував. Так шо, Тихоне, "твой вистрєл (ілі висєр) ушол в малако".
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В другому турі Гриценка не було. Ти мабуть, дописав в бюлетені? гарно придумав, молодець.
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В другому турі викреслив обох в бюлетні. Такий варіант тобі в голову не приходив?
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Ну, ти, далекий, вибрав складного мародера і диверсанта. Він тебе рятує від тяганини з ящиками.
Побачимо як довго ти кайфувати будеш.
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Чому я кайфую? мені прикро, що більшість "простого народу" виявилася сцикунами і тупими совками.
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Чому? Бо не повірили вдруге, як в 2014 році, патологічному злодію і брехуну, який натягнув вишиванку і загорлав "Слава Украіні"?
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От, якби залишили біля корита мародера - ото були б розумними. А так поки нові навчаться красти так, як геніальний керманич, "тупі совки" трохи заощадять, щоб дотягнути до наступної зміни геніального вожака.
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интересно бывший гидрант похвастался на сколько он успел обворовать страну?
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Кажуть хлопці із Форбс, що збіднів на 40%. Зробив ПВО біля Києва за свій рахунок. Не чув? А преЗЕдент Каломойському все повертає ще й каже "дуже дякую", мабуть, не за гарні єврейські очі. Не чув?
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какой у него свой рахунок!!!!наворовал и построил за наворованное!!!В форбсе наварованные деньги неучитываются...
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Построил ли? Кто и чем подтвердить это может?
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Звернись в Міністерство оборони- раніше вони інформували. Ти все одно не повіриш, як не віри, що наш преЗЕдент-верховний головнокомандувач 4 рази ухилявся від призову.
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Ну, ти ж звертався, в тебе є офіційна відповідь. Ось і покажи її всім недовіркам.
А, ти не звертався, ти, просто, бла-бла-бла. Так для цього багато розуму не треба.
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Забий в гугл "Порошенко ПВО". Не вмієш? їдь в Трускавець
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Хто там - тобі не відомо. В твоїй методичці про це інформації нема.
Це твої порохоботні фантазії, простимульовані твоїм наймачем.
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Так теж непогано: ні одна зелена собака ще нічого не побудувала на крадені гроші. Якби всі так робили як Порох уже б армія була сильніша всіх.
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свинорылый а кто и что украл? ЕСЛИ БЫ НЕ Порох ТО уже б армія була сильніша всіх.
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Чого ти трешся на українському сайті? подобається коли тебе посилають на )(уйло?
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Тихон, а вот скажи, деньги корпорации "рошен", это личные деньги Порошенко?
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Звернися до Рошен. Я думаю він має частину прибутку як власник. Це ще тисячі працівників із непоганою зарплатою. Таких би Рошенів побільше.
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Дочь боевика и подозреваемого в причастности к авиакатастрофе «Боинга» рейса МН17 Владимира Цемаха опубликовала фото вместе с отцом и сообщила, что они возвращаются в «ДНР». Соответствующий пост Мария Левченко-Цемах написала в российской соцсети «ВКонтакте».
«Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой!», - пишет дочь боевика.

"Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком - Цензор.НЕТ 6556
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З мінометом на "блуждающому" сміттєвозі?
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Для Цимаха из Москвы специально везут "героический лифт" 😁
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Вторично своровать его будет крайне тяжело. Но это уже проблемы рашкован, почему они его отпускают, если есть запрос на экстрадицию из Нидерландов.
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Грохнув невинних 300 душ і говорить про справедливість? вона є і вона його ще дожене.
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Что-то невесёлые
Жить ему осталось недолго....
И опять спишут на украинскую ДРГ. 🤔
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В Ордло его замочить и прикопать вообще без проблем будет. Никто даже не узнает, куда это он пропал...
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Для того и отпустили дедушку "погулять" ,🤔
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Давайте, їдьте. Там вже підвал МГБ для вас приготувало, залишилось "слідчим" засучити рукови і дізнатись - за скільки Цемах укропам продавсь? "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком - Цензор.НЕТ 496 "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком - Цензор.НЕТ 904
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Две тыщи снарядов.И мертвые с косами стоят.И тишина.
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Порошенко молодец, вот и моряки сами подтвердили что он всё правильно сделал. Потому так и горит у прокремлёвских сепаратистов, ЗЕбилов малороссов.
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І жоден не спитав чому шоколадний гімнокомандувач наказав відправити їх на завдання без боєкомплекту
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тому що знали про своє завдання: провести кораблі в Азовське море без бою, а не стріляти. Боєкомплект мали отримати вже в Бердянську.
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Хотів би Петро підсилити катерами Азов, то перевіз би їх по суші в Бердянськ без проблем. І не гоняв би буксир. Їм з пуйлом треба був військовий стан, щоб доконати Україну. Вже Петро був майже у цілі
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ванька-дурачок, ти хоч собі уявляєш, що ти звизданув "перевезти кораблі по суші в Бердянськ"???
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Може, і мн-17 треба було - по суші, шоб бєз проблєм?
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Був би боєкомплект вони б потопили весь кацапський чорноморський флот. А так - повна зрада.
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3енелейсский -- отдал Сведетиля , -а счетт НЕЗАКОННО ЗАДЕРЖАНЫХ МОРЯКОВ ,- которых )(уйло и так во ИЗБЕЖАНИЯ ПОЗЗОРА в ПОРТАХ МИРА --ОТПУСТИЛ БЫ !!
,
,
3енелейсский--ИЛИ ДУРРАК,- или-- ..
.
или..
.
???
,
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россия должна была отчитаться за выполнение решения трибунала еще 25 июня. и что? отчиталась? поэтому не ври. про не пустили бы в порты . все это вранье. выполнение решений трибунала по морскому праву добровольное. санкций там никаких не предусмотрено . смотри любимый 5 канал порошенко и наслаждайся. там все четко объяснили.
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петр лексеич как всегда врет . относительно санкций. да Украина договаривалась что бы были введены дополнительные санкции против россии за то что произошло с нашими моряками однако этого не было сделано . ограничились санкциями против тех кто непосредственно принимал участие и кто отдавал команды . согласитесь это не одно и тоже . поэтому петя пусть помолчит. второе многие говорят что россию бы наказали за не выполнение решения трибунала . тоже мягко говоря не соответствует истине . кому интересно может сам почитать какие санкции предусмотрены в отношении страны не выполнившей решение трибунала. верх цинизма сначала отправить ребят потом попытаться использовать это с целью срывов выборов президента дальше практически ничего не делать в вопросе освобождения моряков и набраться наглости приехать к этим ребятам с поздравлениями. жлоб миллиардер то цветочки положит то просто поздравит.
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Моряки сказали:"зебілоїди йдіть на хрін". "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком - Цензор.НЕТ 6173
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хАхли-малороси, ЗеБіли, ви здобули! радійте, сволото.

Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев

Парламент Эстонии вскоре рассмотрит инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины. Об этом заявил в среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, пообещав представить депутатам соответствующую законодательную инициативу уже этой осенью. «Те, кто приезжает сюда,- это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы". Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,- объяснил министр,
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хАхли-малороси, ЗеБіли, ви здобули! радійте, сволото.

Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев

Парламент Эстонии вскоре рассмотрит инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины. Об этом заявил в среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, пообещав представить депутатам соответствующую законодательную инициативу уже этой осенью. «Те, кто приезжает сюда,- это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы". Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,- объяснил министр,
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