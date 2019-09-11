 "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком. ВIДЕО (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.
У повідомленні зазначається: "Пишаюся нашими моряками "Бердянська", "Нікополя" і "Яни Капу", які всі як один вирішили продовжувати військову службу на морі. І боротимуться за деокупацію Азовського моря і всіх наших територій.
Витримку наших хлопців, їхню мужність, їхню мудрість, їхню вірність військовій присязі бачив увесь світ. І навіть у російській в'язниці на них дивилися як на героїв. Хлопці розповіли, що навіть самі росіяни дивувалися, що українці так борються за своїх.
Ніхто не залишиться безкарним за знущання над честю українського військового. В ухвалений нами "Азовський пакет" санкцій потрапили всі, хто віддавав накази, санкціонував, вів незаконні слідчі дії, хто брав судові рішення щодо арешту моряків. І ми повинні захищати Азовське узбережжя Маріуполя, Бердянська, забезпечувати військову присутність, підтверджувати український статус Керченської протоки і деокупацію Азовського моря.
Сьогодні особисто потиснув руку кожному. І навіть отримав запрошення на весілля до Андрія Ейдера. Для всієї України ви назавжди залишитеся легендами і прикладом незламного духу українського воїна".
Зі свого боку, один із моряків Андрій Оприско заявив, що всі звільнені моряки висловили бажання продовжити службу в ВМС. "Ми все зробили правильно", - зазначив Оприско, висловивши сподівання на перемогу України.
А можеш, конкретно, про «...дуже багато цікавих речей і свідків, що доводить, що Петро відправляв хлопців на вірну смерть заради збереження влади. » ?
Давай, не менжуйся.
Пруфи, свідчення.
Побачимо як довго ти кайфувати будеш.
А, ти не звертався, ти, просто, бла-бла-бла. Так для цього багато розуму не треба.
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ТАМ ПРОФФИ !
Це твої порохоботні фантазії, простимульовані твоїм наймачем.
«Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой!», - пишет дочь боевика.
Жить ему осталось недолго....
И опять спишут на украинскую ДРГ. 🤔
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3енелейсский--ИЛИ ДУРРАК,- или-- ..
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или..
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???
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Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев
Парламент Эстонии вскоре рассмотрит инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины. Об этом заявил в среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, пообещав представить депутатам соответствующую законодательную инициативу уже этой осенью. «Те, кто приезжает сюда,- это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы". Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,- объяснил министр,
Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев
Парламент Эстонии вскоре рассмотрит инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины. Об этом заявил в среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, пообещав представить депутатам соответствующую законодательную инициативу уже этой осенью. «Те, кто приезжает сюда,- это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы". Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,- объяснил министр,