 "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком. ВIДЕО (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Пишаюся нашими моряками "Бердянська", "Нікополя" і "Яни Капу", які всі як один вирішили продовжувати військову службу на морі. І боротимуться за деокупацію Азовського моря і всіх наших територій.

Витримку наших хлопців, їхню мужність, їхню мудрість, їхню вірність військовій присязі бачив увесь світ. І навіть у російській в'язниці на них дивилися як на героїв. Хлопці розповіли, що навіть самі росіяни дивувалися, що українці так борються за своїх.

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Ніхто не залишиться безкарним за знущання над честю українського військового. В ухвалений нами "Азовський пакет" санкцій потрапили всі, хто віддавав накази, санкціонував, вів незаконні слідчі дії, хто брав судові рішення щодо арешту моряків. І ми повинні захищати Азовське узбережжя Маріуполя, Бердянська, забезпечувати військову присутність, підтверджувати український статус Керченської протоки і деокупацію Азовського моря.

Сьогодні особисто потиснув руку кожному. І навіть отримав запрошення на весілля до Андрія Ейдера. Для всієї України ви назавжди залишитеся легендами і прикладом незламного духу українського воїна".

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Зі свого боку, один із моряків Андрій Оприско заявив, що всі звільнені моряки висловили бажання продовжити службу в ВМС. "Ми все зробили правильно", - зазначив Оприско, висловивши сподівання на перемогу України.