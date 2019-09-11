 У Києві відбулася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, причиною конфлікту стали альтанки, які приїхали демонтувати співробітники КП "Київблагоустрій".
"А на озері Карачун (ставок на північно-західній околиці селища Пуща-Водиця в Оболонському районі Києва) просто зараз відбувається протистояння поліції і місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
буде весело..
Не хватает только румынов....
конец вашего пути - Ростов
он за все отвечает
Стадо баранів - що по Г+Г скажуть, про те ви й горлопените!
Роскажи краще, як Матіос судді показував порно фільми з неграми, що скачав на т/ф з інтернету і казав, що це факти злочинів торнадівців. Суддя навіть посоромилась відправити ці відіо на експертизу.
https://www.youtube.com/watch?v=O5FFxXqiX-I&list=PLAJL1tJ8ufAo4VVrqA2XwrQcROxBJJXQg
Педалик по всему Киеву поменял под видом борьбы с незаконной торговлей)
Через некоторое время будут стоять новые беседки, только аренда будет дороже) или сделают элитный загородный клуб
Кому-то место приглянулось, добрались уже и до пущи) два года назад Труханов остров шурстили) ходили с педаликом люди и тыкали пальцем где хотят работать и пофиг что место занято
Єто наезд на малій бизнес!!!!