 У Києві відбулася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, причиною конфлікту стали альтанки, які приїхали демонтувати співробітники КП "Київблагоустрій".

"А на озері Карачун (ставок на північно-західній околиці селища Пуща-Водиця в Оболонському районі Києва) просто зараз відбувається протистояння поліції і місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

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