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 Київські новини, Суспільство
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 У Києві відбулася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун. ВIДЕО

У Києві на березі озера Карачун виник конфлікт між поліцією і місцевими жителями. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, причиною конфлікту стали альтанки, які приїхали демонтувати співробітники КП "Київблагоустрій".

"А на озері Карачун (ставок на північно-західній околиці селища Пуща-Водиця в Оболонському районі Києва) просто зараз відбувається протистояння поліції і місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147862
 
 
 Топ коментарі
 
Київ сьогодні 11.09.2019 москалі з глушилками вільно катаються.

В Киеве произошла потасовка между полицией и местными жителями из-за сноса беседок на берегу озера Карачун - Цензор.НЕТ 2645
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якомусь слузі народу приглянулось місце для дачі
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Забыли, как барыга тяпал землю в Киеве для рошенофф как бы в аренду, а потом прихватизировал!
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Київ сьогодні 11.09.2019 москалі з глушилками вільно катаються.

В Киеве произошла потасовка между полицией и местными жителями из-за сноса беседок на берегу озера Карачун - Цензор.НЕТ 2645
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танунах! шо то за фігня така? У Києві сталася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун - Цензор.НЕТ 8515 які такі москалі?
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Ахаха! Кацап с лохотюнингом на крыше произвёл фурор!
Не хватает только румынов.... У Києві сталася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун - Цензор.НЕТ 4660

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скоро будет наплыв это они почву прощупывают
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почалось. Палюцейський бєспрєдєл - заломлювання рук як бонівура, скоро і в топках спалюватимуть, сволочі
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Життєстверджуюча така назва озера... В Киеве произошла потасовка между полицией и местными жителями из-за сноса беседок на берегу озера Карачун - Цензор.НЕТ 7791
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Держихари,хоч цуценят бий!Улицы патрулювати нема кому.Криминал пануе.
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А разве не громада решает оборудование города?
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в країні правовий хаос - мордору віддали громадян України - а тут якісь бєсєдки... знесуть разом з громадою (громаду в Сібір на лєсоповал)
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"правильной дорогой идете, товарищи."
конец вашего пути - Ростов
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якомусь слузі народу приглянулось місце для дачі
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Забыли, как барыга тяпал землю в Киеве для рошенофф как бы в аренду, а потом прихватизировал!
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забыли, теперь преЗик у нас ЗЕ
он за все отвечает У Києві сталася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун - Цензор.НЕТ 423
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спочатку має відповісти попередній крадій та брехун У Києві сталася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун - Цензор.НЕТ 1266
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А тем временем зелики могут спокойно барыжить. Правда?
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А який саме "попередній крадій та брехун"? Чому ви зебільні мавпи згадуєте тільки Порошенко? А Кучму - забули перший Майдан? Чому не згадуєте зека Януковича - забули другий Майдан?
Стадо баранів - що по Г+Г скажуть, про те ви й горлопените!
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Зе отвечает за итоги 5-летнего барыжничества мародёрофф. рыгага.
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сн - мэр Киева и глава КГГА одновременно?
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Что, мэр города с громадой не решают ничего в городе??? Беседки кто дал приказ сносить? Для кого очищать территорию? Это проблема мэра - по крайней мере, эти проблемы в Италии решает мэр с местной Радой. Потом в Италии полиция локальная подчиняется комуне (горсовет у вас).
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Дик у нас немає локальної поліції... У нас тільки аваковська
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нова поліція зайнята розгонами бабусь на ринках, викликами сусідів-стукачів по сварках в родинах, та знесенням всякої фігні.. може Авакову краще повіситися, бо це ганьба, а не реформована поліція
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Таки йолка будет... я думал петя вместо яныка, а оно оказывается вова
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Какие нахер местные жители? Цензор помойка проплаченая, местные деляги окупировали место отдыха поставили платные беседки, неоставили места где можно отдыхать бесплатно.
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Эти орлы Горловку асвабадили бы минут за 20. Какого *** они за наши бабки, *****, бродят с автоматами по Киеву?
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Коли Вовік випустить 8200 атовців з буцегарень? Скільки можна чекати? Героїв катують, а Вовік наче не бачить.
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Ссьілку на 8 к.героев в тюрьмах можно посмотреть? Как вьі мне дороги...яценюк сьел брата порошенко на первьій лярд?
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Торнадівці за що сидять? На них нема ЖОДНОГО матеріалу. Два свідка-сєпара зараз сидять в Лугандоні, але їхні покази плутані. Ще й вони були на гачку в місцевій поліції.
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Емм, а те, що торнадівці уже в тюрмі підрізали там когось - це як можна назвати?
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Зарізали і з'їли? Так годувати їх треба було.
Роскажи краще, як Матіос судді показував порно фільми з неграми, що скачав на т/ф з інтернету і казав, що це факти злочинів торнадівців. Суддя навіть посоромилась відправити ці відіо на експертизу.
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Послушайте Леонида Ройтмана, который изнутри знает всю мафию. Он сказал, что в 90-е он руководил спец подразделением Титан, что они своих бандитов одели в форму и подразделение Титан в форме должно было заниматься охраной бандитов. Тут из той же оперы! Эти копы это рейдеры то бишь рэкет в 90-е называлось!
https://www.youtube.com/watch?v=O5FFxXqiX-I&list=PLAJL1tJ8ufAo4VVrqA2XwrQcROxBJJXQg
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То вони кокєтнічають, мусора як раз і охороняють мафію. Та й рекетом вони ж і займаються, чужих там кладуть мордою в асфальт швидко.
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Мафіозі Ройтману вірити - все одно, що у шльондри брати заяву про згвалтування. Він весь такий месник і ні на кого не працює. Ага.
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А почему беседки решили демонтировать? Там люди заранее бронировали, выезжали на отдых. При каждой беседке мангал и дрова. Даже если дождь, залез в беседку и хорошо. Если демонтировали, значит есть решение Киевсовета. Почему? У Києві сталася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун - Цензор.НЕТ 4828
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Скорее всего меняют арендатора)
Педалик по всему Киеву поменял под видом борьбы с незаконной торговлей)
Через некоторое время будут стоять новые беседки, только аренда будет дороже) или сделают элитный загородный клуб
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понятно. Почему-то нигде не пишут причину. Но без решения Киевсовета конечно никто не стал бы там ничего разбирать.
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Причину найдут легко)
Кому-то место приглянулось, добрались уже и до пущи) два года назад Труханов остров шурстили) ходили с педаликом люди и тыкали пальцем где хотят работать и пофиг что место занято
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Наливайку местную снесли?
Єто наезд на малій бизнес!!!! У Києві сталася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун - Цензор.НЕТ 2071
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Банда авакова, показала истинное своё лицо, вот полнейший беспредел творится при авакове. Зе, ты специально его оставил, чтоб такое творить???
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