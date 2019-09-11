 У Києві сталася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, причиною конфлікту стали альтанки, які приїхали демонтувати співробітники КП "Київблагоустрій".
"А на озері Карачун (ставок на північно-західній околиці селища Пуща-Водиця в Оболонському районі Києва) просто зараз відбувається протистояння поліції і місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
буде весело..
конец вашего пути - Ростов
он за все отвечает
Стадо баранів - що по Г+Г скажуть, про те ви й горлопените!
https://www.youtube.com/watch?v=O5FFxXqiX-I&list=PLAJL1tJ8ufAo4VVrqA2XwrQcROxBJJXQg
Педалик по всему Киеву поменял под видом борьбы с незаконной торговлей)
Через некоторое время будут стоять новые беседки, только аренда будет дороже) или сделают элитный загородный клуб