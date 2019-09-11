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 Українські будівельники почали ремонт зруйнованого моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

У Станиці Луганській почався ремонт зруйнованої частини моста через річку Сіверський Донець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Після 9 днів відмов угруповання "ЛНР" допустило українських будівельників під міст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи не виконали взяті на себе зобов'язання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147856
 
 
 Топ коментарі
 
Почему только украинские строители ? Ху@ло насрал , а мы восстанавливаем ?
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Вот нахера ???
Пусть эти строители ещё бомбасцев в жопу поцелуют ...
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Ремонтуйте добре, щоб російські танки пройшли без проблем
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Вот нахера ???
Пусть эти строители ещё бомбасцев в жопу поцелуют ...
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Почему только украинские строители ? Ху@ло насрал , а мы восстанавливаем ?
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потому что украинцы и так хорошо живут, можно на мост потратить, там вам и пенсии и зарплаты
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Патамуша это Украина. На фото - Славянск. Надо было бросить?
Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 429
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Донецк тоже Украина - подкинем деньжат? Українські будівельники почали ремонт зруйнованого моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 1955
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Мост ремонтируют, моряков вернули, доллар дешевеет....
Кругом одни обломы! Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 8925
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Так порохоботы считают что Станица - это оккупированая территрия и мы не должны ремонтировать мосты оккупантам
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Крымский мост построили,из Украины своих выменяли,нефть дорожает,доллар дешевеет. Слава путену,не так ли?..."Ватники" кругом одинаковы.
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И тарифы!
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения

https://news.finance.ua/ru/news/-/456161/v-nkreku-zayavili-o-neobhodimosti-povysheniya-tarifov-na-svet-dlya-naseleniya
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за 1998 год тоже прикольно дешевел..
так что скоро по 8,сливайте баксы,поддержите маладые литца..
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дураков надо учить трижды,а выборцив новых облыч - постоянно..
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И моряков вернуть можно и мост подорвать после ремонта.
Видишь, сколько у тебя может быть поводов для радости.
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это вообще не нужно делать, так нет стараются прихвостни перевертни
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Жители Луганска надеются что после ремонта мост выдержит танки.
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надо строить с трамплинами, чтобы танки только в одну сторону могли проехать
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Танки джавелинов не выдержат . А в остальном , - пусть надеются . Українські будівельники почали ремонт зруйнованого моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 2117
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В первую очередь жителям т. н. лнр . Для пополнения своего скудного бюджета фошиздскими пенсиями и выплатами . А также для удобного и быстрого перемещения колясок , типа " кравчучка " по гладкому асфальту с одного берега реки С. Донца на другой .
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Я приветствую настойчивостьЗЕ к разведению войск .Украинским матерям ,жёнам и детям это будет до вподобы.Донбас и так в орду не попадёт.
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НЕ надо агитировать.Бандюков орда должна забрать себе и там утилизировать.Остальным амнистия.У них уже 6й год нет стажу ит д.Нехай требуют с орды.Местные выборы нехай проводят,а во ВРУ я лет на 20 запретил бы.
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Ремонтуйте добре, щоб російські танки пройшли без проблем
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Із новини ("допустили українських будівельників") та карти лінії фронту https://liveuamap.com/ видно, що пошкоджену частину мосту на начебто нашому березі річки контролюють лугандонці.
Тому якщо внаслідок ремонту наші відіжмуть у луганди цю частину берега, то діло варте.
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Я стиесняюсь спросить... Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 2168 А им тоже потом квартиры и по 100 тыщ выдадут?
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Очень символично. Особенно на фоне недавнего репортажа г+г в котором жирная донбасянка вопрошала ,почему мол "эти твари,биндеры,еще мост не восстановили,с..уки такие"... И вот биндеравцы от Зецаря, принялись выполнять волю дамбасянки с русскоязычной челюстью...
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"На балансе "Укравтодора", после проведенной реформы, с 1 января 2018 года находится около 6 тыс. мостов, из них тысяча в аварийном состоянии и еще 2,5 тыс. требуют ремонта. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/omelyan-rasskazal-skolko-v-ukraine-avariynyh-mostov-1201743.html

Но да, срочно надо обеспечить трафик к оккупантам. Зеля уже барыга, или ещё нет? Українські будівельники почали ремонт зруйнованого моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 2535 Українські будівельники почали ремонт зруйнованого моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 8813
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Строительство в Станице оплачивает Красный Крест.
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Вовік хоче сподобатись дамбасам, щоб виграти в них місцеві вибори.
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Разведение войск и ремонт моста это результат договоренностей еще администрации Порошенко с 2016 года. Мирный план, так сказать. Другое дело, что не было 7 дней такого, чтобы не стреляли вообще, а это было обязательное условие! Поэтому и не доходили руки, типа до ремонта.

Зачем это делать сейчас? - вот вопрос! Оккупанты изгнаны с украинской земли? Нет. Конфликт не закончен. Зачем вкладывать в мост и разминировать? Чтобы легче было сепарам наступать, или ездить в Украину за пенсиями?!
Денег у кого то много, или ума мало?! В общем, неуместная инициатива Зеленского, как по мне.
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Ніяк не второпаю, до чого там власівське брудне ганчир'я висить? Якщо в нас ніби то "громадянська війна"?
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