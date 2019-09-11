 Українські будівельники почали ремонт зруйнованого моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Після 9 днів відмов угруповання "ЛНР" допустило українських будівельників під міст.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Після 9 днів відмов угруповання "ЛНР" допустило українських будівельників під міст.
Пусть эти строители ещё бомбасцев в жопу поцелуют ...
Кругом одни обломы!
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения
https://news.finance.ua/ru/news/-/456161/v-nkreku-zayavili-o-neobhodimosti-povysheniya-tarifov-na-svet-dlya-naseleniya
это поправимо..
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SPDG2008.html
так что скоро по 8,сливайте баксы,поддержите маладые литца..
Видишь, сколько у тебя может быть поводов для радости.
Тому якщо внаслідок ремонту наші відіжмуть у луганди цю частину берега, то діло варте.
Но да, срочно надо обеспечить трафик к оккупантам. Зеля уже барыга, или ещё нет?
Зачем это делать сейчас? - вот вопрос! Оккупанты изгнаны с украинской земли? Нет. Конфликт не закончен. Зачем вкладывать в мост и разминировать? Чтобы легче было сепарам наступать, или ездить в Украину за пенсиями?!
Денег у кого то много, или ума мало?! В общем, неуместная инициатива Зеленского, как по мне.