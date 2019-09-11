 Українські будівельники почали ремонт зруйнованого моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Після 9 днів відмов угруповання "ЛНР" допустило українських будівельників під міст.

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