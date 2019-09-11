 "5 років ми відірвані від дому. Скільки ще чекати?" - три чиновники-переселенці збираються в окупований Луганськ святкувати День міста. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це вони заявили у відеозверненні, викликавши бурю обговорень в соціальних мережах.

Справа в тому, що в Луганськ йти зібралися Андрій Шаповалов, директор регіональної дирекції телекомпанії UA: ДОНБАС, Денис Денищенко, директор департаменту Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, і начальник управління молоді та спорту Луганської ВЦА Антон Волохов.

"5 років ми відірвані від дому. Скільки ще чекати?" - такими словами починається відеоролик трьох колишніх луганчан, які вирішили піти в рідне місто після п'яти років вигнання.

У своєму відеозверненні переселенці кажуть, що їм щодня сниться їхній будинок, тому більше чекати вони не мають наміру: прийняли рішення йти на непідконтрольну територію.

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Під відео розгорілася суперечка про доцільність такої ходи. Люди скептично поставилися до ідеї і намагалися відрадити чоловіків від цього вчинку, закликаючи задуматися про безпеку. Однак, вони непохитні. Ось що розповів Радіо Донбасс.Реалії директор регіональної дирекції телекомпанії "UA: ДОНБАС" (частина "UA Суспільного") Андрій Шаповалов.

"Є велика кількість людей, які побажали до цієї акції приєднатися. Ми не робили ніяких закликів і з собою не кликали, адже це означає - брати на себе відповідальність за інших людей. Після отриманих коментарів ми думаємо над якимось механізмом, який буде запобіжником в цій акції. Може трапитися що завгодно", - говорить Шаповалов.

На "Суспільному" відреагували на ініціативу Шаповалова так:

"Відвідування Луганська на День міста — власна ініціатива Андрія Шаповалова. Суспільний мовник не організовує таких акцій та не закликає своїх працівників до участі в них. Телерадіокомпанія не робить кроків, що йдуть усупереч із політикою держави на окупованих територіях, і не підтримує жодного зв’язку з терористичними угрупованнями, які діють на окупованих територіях Луганської області", - йдеться в заяві громадського мовника.

Шаповалов говорить, що це буде його вихідний, і він має повне право провести цей час так, як йому того хочеться. Хоча пропуск на непідконтрольну територію він не оформляв.

"Нема пропуску - немає проблем! Я вважаю Луганськ Україною, і жодні пропуски, щоб пройти по території України, мені не потрібні. Немає ж пропуску в Макіївку або Горлівку. Пропуск від СБУ я не отримував, і це моя громадянська позиція. Я вважаю це неконституційним. Ця норма обмежує мене і мої цивільні права. Що дає цей пропуск? У мене є паспорт громадянина України - це мій пропуск!"

Ще один учасник походу на Луганськ, Денис Денищенко, метою цього називає діалог.

"Мабуть, настав час. Ми склали невеликий план. На східному фронті п'ять років без змін. Війна стала бізнесом для багатьох людей. Але цю війну навіть в Сєвєродонецьку вже багато хто не сприймає. Тому потрібно шукати інші інструменти, один з таких інструментів узятий з світової практики, тієї ж Югославії, коли багато років воювали, але якось почали між собою розмовляти. Я впевнений, що 90 відсотків там хочуть миру і чекають Україну, просто вони зневірилися і незадоволені багатьма речами. Я просто хочу, щоб Україна була єдиною і неподільною, і щоб ми боролися не за територію, а за людей. Потрібно ініціювати цивільний діалог".

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