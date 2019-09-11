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 Політика України, Суспільство
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Все про:Луганськ (288) окупація (2108)

 "5 років ми відірвані від дому. Скільки ще чекати?" - три чиновники-переселенці збираються в окупований Луганськ святкувати День міста. ВIДЕО

Троє переселенців зібралися йти в окупований Луганськ - відсвяткувати день міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це вони заявили у відеозверненні, викликавши бурю обговорень в соціальних мережах.

Справа в тому, що в Луганськ йти зібралися Андрій Шаповалов, директор регіональної дирекції телекомпанії UA: ДОНБАС, Денис Денищенко, директор департаменту Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, і начальник управління молоді та спорту Луганської ВЦА Антон Волохов.

"5 років ми відірвані від дому. Скільки ще чекати?" - такими словами починається відеоролик трьох колишніх луганчан, які вирішили піти в рідне місто після п'яти років вигнання.

У своєму відеозверненні переселенці кажуть, що їм щодня сниться їхній будинок, тому більше чекати вони не мають наміру: прийняли рішення йти на непідконтрольну територію.

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Під відео розгорілася суперечка про доцільність такої ходи. Люди скептично поставилися до ідеї і намагалися відрадити чоловіків від цього вчинку, закликаючи задуматися про безпеку. Однак, вони непохитні. Ось що розповів Радіо Донбасс.Реалії директор регіональної дирекції телекомпанії "UA: ДОНБАС" (частина "UA Суспільного") Андрій Шаповалов.

"Є велика кількість людей, які побажали до цієї акції приєднатися. Ми не робили ніяких закликів і з собою не кликали, адже це означає - брати на себе відповідальність за інших людей. Після отриманих коментарів ми думаємо над якимось механізмом, який буде запобіжником в цій акції.  Може трапитися що завгодно", - говорить Шаповалов.

На "Суспільному" відреагували на ініціативу Шаповалова так:

"Відвідування Луганська на День міста — власна ініціатива Андрія Шаповалова. Суспільний мовник не організовує таких акцій та не закликає своїх працівників до участі в них. Телерадіокомпанія не робить кроків, що йдуть усупереч із політикою держави на окупованих територіях, і не підтримує жодного зв’язку з терористичними угрупованнями, які діють на окупованих територіях Луганської області", - йдеться в заяві громадського мовника.

Шаповалов говорить, що це буде його вихідний, і він має повне право провести цей час так, як йому того хочеться. Хоча пропуск на непідконтрольну територію він не оформляв.

"Нема пропуску - немає проблем! Я вважаю Луганськ Україною, і жодні пропуски, щоб пройти по території України, мені не потрібні. Немає ж пропуску в Макіївку або Горлівку. Пропуск від СБУ я не отримував, і це моя громадянська позиція. Я вважаю це неконституційним. Ця норма обмежує мене і мої цивільні права. Що дає цей пропуск? У мене є паспорт громадянина України - це мій пропуск!"

Ще один учасник походу на Луганськ, Денис Денищенко, метою цього називає діалог.

"Мабуть, настав час. Ми склали невеликий план. На східному фронті п'ять років без змін. Війна стала бізнесом для багатьох людей. Але цю війну навіть в Сєвєродонецьку вже багато хто не сприймає. Тому потрібно шукати інші інструменти, один з таких інструментів узятий з світової практики, тієї ж Югославії, коли багато років воювали, але якось почали між собою розмовляти. Я впевнений, що 90 відсотків там хочуть миру і чекають Україну, просто вони зневірилися і незадоволені багатьма речами. Я просто хочу, щоб Україна була єдиною і неподільною, і щоб ми боролися не за територію, а за людей. Потрібно ініціювати цивільний діалог".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147815
 
   
 Топ коментарі
 
а потом вас троих дебилов на террористов-убийц воинов ВСУ менять???????
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"5 лет мы оторваны от дома. Сколько ещё ждать?"
Да не вопрос. Берешь в руки оружие и вперед освобождать свой родной город. И ждать не надо.
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Этих дятлов потом на российских военных преступников менять? Пусть идут только пешком и по заминированным российскими оккупантами полям
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Вранье.
***** проукраинские на той территории не нужны.Они могут заявить что Донбасс это Уураина и поломать ему весь план.
Как и зебилам.
Совпадение?
Не думаю...
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***** во чтобы то ни стало надо втюхать Лугандонию в состав Украины, чтобы уничтожить ее. И это уже происходит. Надо просто научится читать между строк, чтобы это заметить.
P.S. Я не увидел в этих лицах что-то проукраинское. Малоросское зебыдло.
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Если бы в этих людях не было ничего проукраинского они бы не были в лугандоне персонами нон грата.
Почему сепары и зебилы не хотят видеть этих людей в лугандоне?
Ответ простой.
Они ломают им картинку которая создавалась пять лет о том что жители хотя в рашу.
Вот и весь секрет.

Так что хватит вам уже тянуть сову на глобус?
Сами то вы собираетесь вести диалог и это все очень подозрительно выглядит.
Похоже на то что вы уже договорились что дугандон будет пророссийским анклавом со своими порядками и они вам все портят.
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Да не судьба тебе меня переубедить.
Потому что как раз наоборот.
Так о чем вы договорились с ****** и почему проукраинским гражданам Украины нельзя в лугандон?
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Я тебе подсказываю.
Потому что Владимир Александрович собрался вести диалог с жителями Донбасса.
А тех людей которых ***** выгнал за проукраинскую позицию он не учитывает.
Потому что это очень удобно.
Других пояснений как они могут навредить Украине посетив лугандон у тебя нет.
Они мешают договорняку.
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Спросите у своих ватных жителей!! Хотите побыстрее-вперед на войну
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Так я не понял - кто этих собак лугандонских тут держит?
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А ЯКІ проблеми???? "5 років ми відірвані від дому. Скільки ще чекати?" - три чиновники-переселенці збираються в окупований Луганськ святкувати День міста - Цензор.НЕТ 5564 Заяви на звільнення на стіл і найух додому "5 років ми відірвані від дому. Скільки ще чекати?" - три чиновники-переселенці збираються в окупований Луганськ святкувати День міста - Цензор.НЕТ 6940
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Заметочка слегка припоздала.. День города был 4 дня назад....
а вообще это чушь, без пропуска никого не пропустят.
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Потом реинтеграция Домбабвэ на условиях Ху#ла, автономия, контроль границы Россией и трудолюбивые но тупые малоросы работая на двух работах будут погашать ущерб нанесенный в "гражданской" войне в результате обстрелов хунтой мирных жителей. Еще и пенсии инвалидам-сепарам будем платить.
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А защищать Луганск не пробовали ? Или потом чужие дети - солдатики будут рисковать жизнью, чтобы поймать условного Цемаха и Вас обменять ?
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Куду вони вже дійшли? Чи ще не виходили?
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Да никто их не задержит т.к. эта акция,предполагаю,согласована с лугандонами и проводится в рамках т.н. народной дипломатии,которую лугандонцы и организовывают.Не получилось у киселева с малаховым,то они решили пойти другим путем.
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це початок сдачі на умовах кацапії за ними зелень стоїть
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