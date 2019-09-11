EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  4757  10
Матеріали за темою:
Все про:політв'язні (1039) Сущенко (453) полонені (501)

 Це було страшно. Відусіль налетіли люди. Схопили мене. На голову одягли смердючий лантух, - Сущенко про своє затримання. ВIДЕО

Затримання Сущенка сталося під час спілкування зі знайомим в машині.

Про це він сказав на першій після свого звільнення пресконференції, передає кореспондент  Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук

"Це було я б сказав страшно. Під час спілкування з людиною. Знайомий раптово сказав, що йому потрібно перевірити колесо, вийшов з машини, і тут же в машину відусіль налетіли люди. Схопили мене. Фіксують мої рухи. На голову одягають смердючий лантух і садять у мікроавтобус", - розповів Сущенко про своє затримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сущенко розповів, що ФСБ намагалася завербувати його ще в перший день затримання

За його словами, він до останнього моменту не знав про обмін.

"15 серпня, несподівано, відразу після обіду мені сказали: "Збирай речі". У адміністрації (колонії. - Ред.) сказали: "Вас вимагають етапувати в Москву. Мені вдалося домовитися про дзвінок консулу. З його відповіді мені стало зрозуміло, що йому теж нічого не відомо. 16-го нас вже етапували літаком з Кірово в Москву і я опинився в "Лефортово". Жодних контактів", - розповів Сущенко про те, як відбувався обмін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147762
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так у кацапов не только мешки вонючие.Там все вонючее+президент )(уйло.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
живут во мне воспоминания, слова любви, слова признания...
 показати весь коментар
 
Усе майже так, як в Україні часів ***** - "мішок на голову" і видворення.
 показати весь коментар
 
 
Ніхто не ув'язнював, а видворяв.
Та мало видворяли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору