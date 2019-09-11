 Це було страшно. Відусіль налетіли люди. Схопили мене. На голову одягли смердючий лантух, - Сущенко про своє затримання. ВIДЕО

Про це він сказав на першій після свого звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Це було я б сказав страшно. Під час спілкування з людиною. Знайомий раптово сказав, що йому потрібно перевірити колесо, вийшов з машини, і тут же в машину відусіль налетіли люди. Схопили мене. Фіксують мої рухи. На голову одягають смердючий лантух і садять у мікроавтобус", - розповів Сущенко про своє затримання.

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За його словами, він до останнього моменту не знав про обмін.

"15 серпня, несподівано, відразу після обіду мені сказали: "Збирай речі". У адміністрації (колонії. - Ред.) сказали: "Вас вимагають етапувати в Москву. Мені вдалося домовитися про дзвінок консулу. З його відповіді мені стало зрозуміло, що йому теж нічого не відомо. 16-го нас вже етапували літаком з Кірово в Москву і я опинився в "Лефортово". Жодних контактів", - розповів Сущенко про те, як відбувався обмін.