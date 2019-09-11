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Все про:Дніпропетровщина (597) пропаганда (1241) СБУ (4702) соціальні мережі (250)

 Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнську пропаганду, виявлено на Дніпропетровщині, - СБУ. ВIДЕО

На Дніпропетровщині співробітники СБУ припинили діяльність інтернет-агітатора, який через російські соціальні мережі поширював антиукраїнську пропаганду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У ході документування розгалуженої мережі інтернет-агітаторів, яких координують з території країни-агресора, оперативники спецслужби встановили, що мешканець міста Тернівка Дніпропетровської області в одній із соціальних мереж поширював інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Пропагандист, виконуючи завдання своїх російських кураторів, за обіцяну грошову винагороду також розповсюджував з фейкових акаунтів дезінформацію про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дій української влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усі вихідні дивився Кисельова. Розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Збочене задоволення... Кисель у цьому плані молодець", - Сенцов. ВIДЕО

Розпочато кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Аналогічні факти деструктивного інформаційно-психологічного впливу на мешканців України через соціальні мережі були виявлені оперативниками СБУ раніше в Одеському, Сумському та Луганському регіонах", - зазначили в СБУ.

Аналіз отриманих даних свідчить, що залучення російськими спецслужбами саме громадян України до проведення спеціальних інформаційних акцій дозволяє надати ефект дійсності завдяки використанню облікових записів у соціальних мережах реальних осіб, а також адаптації антиукраїнських матеріалів для конкретного регіону безпосередньо його мешканцем.

Виявлені заходи деструктивного інформаційного впливу у більшості випадків проводяться в поєднанні з фейковими публікаціями у підконтрольних РФ засобах масової інформації або заявами так званих лідерів громадської думки з "перекручуванням" справжніх фактів.

Читайте: Використання РФ дезінформації допомагає їй досягати короткострокових цілей, але не має тривалого ефекту, - канадський генерал

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147734
 
   
 Топ коментарі
 
А под каким ником он на цензоре сидел?
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Очередной порохобот попался.
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Враг народа. Рассказал антиукраинский анекдот - садись в Гулаг на 20 лет.
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Прям Гулаг сразу. Сиди себе на бутылке.
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По аккаунтах да, а реально думаю человек 10 не больше.
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А под каким ником он на цензоре сидел?
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Очередной порохобот попался.
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Ніт, то щось ЗЕлене квакотіло з жабуриння 🐸🐸🐸
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Там обличчя запіксельоване. Зрозуміло лише, що він, як і зюЗЕдент, топив за паРашу. Це хтось із мертвечуківців або зебланів.

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Дошку оголошень, цвяхи, ґамар та трусєля в студію!
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а куда девался Костя Гризодуб?? махал топором, махал....
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Кацапський троляка. Мабуть і на Цензорі щось карябав.
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А тепер треба звернути увагу, хто раптом ісчіз з Цензора.
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"Днепропетровчанин" , вже немає його тут 3 дні
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Или слишком долго снимался в японском порно.
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Поймали Петькиного свинобота. Интернет-агитатор, распространявший антиукраинскую пропаганду, выявлен на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3417
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Медведчук и его ручной жид ни разу не посягали на территориальную целостность и чтят закон про мову. Но этот никому неизвестный пацан, конечно же, опасный преступник, намного опаснее и Добкина, и Новинского
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Новини з життя бидла. Якби правпохоронна система виконала закон і цього сепарського покидька зачинила з першого разу, то цього другого інциденту не було б. Тільки суворе покарання виховує бидло. ************ мою дупу - важки телесні ушкодження:

В Киеве на территории жилого массива Виноградарь произошел вопиющий инцидент. Трое несовершеннолетних избили мужчину, приняв его за бездомного. Все свои действия подростки записывали на видео.

К счастью, правоохранителям удалось задержать нападавших. Об этом Информатор узнал из сообщения на сайте прокуратуры Киева.

Ужасное событие произошло 18 июня 2019 года в Подольском районе столицы. Следствие установило, что подростки увидели мужчину во дворе жилого дома. Они приняли пострадавшего за бездомного и начали поочередно наносить ему удары по различным частям тела. Более того, свои действия подростки снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выложили видеозапись в социальную сеть.

Действия подростков квалифицировали как хулиганство, которое сопровождалось особой дерзостью. Обвинительный акт направили в Подольский районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что один из нападавших ранее уже был судим за похожее преступление весной этого года. Тогда он распылял слезоточивый газ в лицо пожилым женщинам. Свои действия парень также записывал на мобильный.

Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327230-v_kieve_na_vinogradare_troe_podrostkov_izbivali_muhchinu_i_snimali_eto_na_video
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Зебильный электорат, зависимость от лайков
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Свиняча "еліта" що сформувалась за останні 10-15 років.
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шариков, новость почитай, кот . распастраняешь, зебот, это несовершеннолетние, родители которых гарантировано смотрели сериал "сваты" про недалеких хохлов
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Даю гарантію що сватів і 95й квартал дивились і багато "єлітних".
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нет.
этот юмор ниже пояса про порноактису и термос рассчитан только на зеэлекторан, как целевую аудиторию, на фриков, на быдлохамов, на безработных, на тех, кто привел к власти, клоуна )
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это интересно.Чемпион цензора по лайкам пропагандист , перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
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к медведчуку я так понял у сбу вопросов нет, да?
только мелкую шушваль ловить...
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