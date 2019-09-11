 Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнську пропаганду, виявлено на Дніпропетровщині, - СБУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"У ході документування розгалуженої мережі інтернет-агітаторів, яких координують з території країни-агресора, оперативники спецслужби встановили, що мешканець міста Тернівка Дніпропетровської області в одній із соціальних мереж поширював інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону", - йдеться в повідомленні.
Пропагандист, виконуючи завдання своїх російських кураторів, за обіцяну грошову винагороду також розповсюджував з фейкових акаунтів дезінформацію про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дій української влади.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
"Аналогічні факти деструктивного інформаційно-психологічного впливу на мешканців України через соціальні мережі були виявлені оперативниками СБУ раніше в Одеському, Сумському та Луганському регіонах", - зазначили в СБУ.
Аналіз отриманих даних свідчить, що залучення російськими спецслужбами саме громадян України до проведення спеціальних інформаційних акцій дозволяє надати ефект дійсності завдяки використанню облікових записів у соціальних мережах реальних осіб, а також адаптації антиукраїнських матеріалів для конкретного регіону безпосередньо його мешканцем.
Виявлені заходи деструктивного інформаційного впливу у більшості випадків проводяться в поєднанні з фейковими публікаціями у підконтрольних РФ засобах масової інформації або заявами так званих лідерів громадської думки з "перекручуванням" справжніх фактів.
Он за зебилов топил
В Киеве на территории жилого массива Виноградарь произошел вопиющий инцидент. Трое несовершеннолетних избили мужчину, приняв его за бездомного. Все свои действия подростки записывали на видео.
К счастью, правоохранителям удалось задержать нападавших. Об этом Информатор узнал из сообщения на сайте прокуратуры Киева.
Ужасное событие произошло 18 июня 2019 года в Подольском районе столицы. Следствие установило, что подростки увидели мужчину во дворе жилого дома. Они приняли пострадавшего за бездомного и начали поочередно наносить ему удары по различным частям тела. Более того, свои действия подростки снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выложили видеозапись в социальную сеть.
Действия подростков квалифицировали как хулиганство, которое сопровождалось особой дерзостью. Обвинительный акт направили в Подольский районный суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что один из нападавших ранее уже был судим за похожее преступление весной этого года. Тогда он распылял слезоточивый газ в лицо пожилым женщинам. Свои действия парень также записывал на мобильный.
Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327230-v_kieve_na_vinogradare_troe_podrostkov_izbivali_muhchinu_i_snimali_eto_na_video
этот юмор ниже пояса про порноактису и термос рассчитан только на зеэлекторан, как целевую аудиторию, на фриков, на быдлохамов, на безработных, на тех, кто привел к власти, клоуна )
только мелкую шушваль ловить...