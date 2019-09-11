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Все про:бойовик (3074) Держприкордонслужба (2241) Крим (7443) КПВВ (44)

 Російського найманця Коршуна затримали на КПВВ "Чонгар". ВIДЕО

Вчора з території окупованого Криму на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" прибув 35-річний бойовик із позивним Коршун, де і був затриманий прикордонниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час проведення фільтраційно-перевірочних заходів прикордонники з’ясували, що ця особа підозрюється в участі у бойових діях проти Збройних сил України на сході країни та перебуває у розшуку. Встановлено, що цей громадянин у 2014 році, за вказівкою російських кураторів, брав активну участь у захопленні органів державної влади та місцевого самоврядування на території Донецької області, а також перебував у складі "русской православной армии", та ніс службу на одному з блокпостів на в’їзді до Донецька з боку Новотроїцька. З часом Коршун розчарувався в ідеях "русского мира" та виїхав на заробітки до Росії.

Затриманого бойовика прикордонники передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄСПЛ розпочалися слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147705
 
   
 Топ коментарі
 
Еще раз доказывает в веру что все сепары и русский мир дебилы...Вот зачем в Украину приезжать?? Зная о том что ты можешь быть в базе Миротворца как минимум
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я смотрю там коршун без перьев..хоть веник бы ему в сраку воткнули для красоты.
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Еще раз доказывает в веру что все сепары и русский мир дебилы...Вот зачем в Украину приезжать?? Зная о том что ты можешь быть в базе Миротворца как минимум
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Обмінний фонд росте за рахунок дебілоїдів із руського міра...
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Эти обмены, похоже, становятся самостоятельным видом спорта на потеху вате и зелени.
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Похоже, что на территории Лугандона 100 тыс. блокпостов. Ни один из задержанных опочленцев не стрелял в наших солдат. Все поголовно стояли на блок-постах и этим препятствовали ВСУ
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А шо? сьодні поздравлєній трампу від поляків ше не було???
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я смотрю там коршун без перьев..хоть веник бы ему в сраку воткнули для красоты.
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кастрировать. чтобы ублюдки не размножались
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Опять лицо замазано, ни имён ни фамилий, чувак сидит и читает, отличная работа
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в принципе, уже по лиццу видно, - полностью осознал, кается, стал на путь исправления, мамой клянётся, шо его ждут дома.
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на блокпостах з палкою стояв, зброї в руках не тримав
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Погонялово зачетное. А на деле выявился соплей газированой.
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