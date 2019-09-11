 Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух. ВIДЕО

Про це заявив звільнений в'язень Кремля Володимир Балух під час зустрічі з експрезидентом Петром Порошенком, передає Цензор.НЕТ.

"Відверто тут (в серці. - Ред.) щемить мені, що це тільки ми. За хлопців щемить, які там залишилися. Моя найсильніша надія, що цим нашим поверненням справжній процес тільки почався. Єдине, чого ми ніколи не хотіли і не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами. Це найбільші побоювання, застереження в цьому процесі. Це правда", - звільнений з полону кримчанин Володимир Балух висловив свою позицію в розмові з Петром Порошенком.

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"Володимир Балух не погодився на жодні компроміси, коли йому сказали: здай Україну і вийдеш із в’язниці. Людина з Україною в серці і душі, він став символом незламності українського духу. За цей символ українці боролися довгі роки, а світові лідери тримали солідарність з Україною. Для мене висока гордість потиснути нарешті руку незламному Володимиру Балуху. І надзвичайно емоційний момент, про який я мріяв усі ці роки. Ще коли Володимир був у кремлівській катівні, я отримував від нього листи, ми спілкувалися з його дружною Наталею. Для мене було справою честі зробити все для його звільнення. Україна боролася, бореться і буде боротися за кожного українця, який залишився в застінках Кремля", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.