 Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух. ВIДЕО

Про це заявив звільнений в'язень Кремля Володимир Балух під час зустрічі з експрезидентом Петром Порошенком, передає Цензор.НЕТ.
"Відверто тут (в серці. - Ред.) щемить мені, що це тільки ми. За хлопців щемить, які там залишилися. Моя найсильніша надія, що цим нашим поверненням справжній процес тільки почався. Єдине, чого ми ніколи не хотіли і не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами. Це найбільші побоювання, застереження в цьому процесі. Це правда", - звільнений з полону кримчанин Володимир Балух висловив свою позицію в розмові з Петром Порошенком.
"Володимир Балух не погодився на жодні компроміси, коли йому сказали: здай Україну і вийдеш із в’язниці. Людина з Україною в серці і душі, він став символом незламності українського духу. За цей символ українці боролися довгі роки, а світові лідери тримали солідарність з Україною. Для мене висока гордість потиснути нарешті руку незламному Володимиру Балуху. І надзвичайно емоційний момент, про який я мріяв усі ці роки. Ще коли Володимир був у кремлівській катівні, я отримував від нього листи, ми спілкувалися з його дружною Наталею. Для мене було справою честі зробити все для його звільнення. Україна боролася, бореться і буде боротися за кожного українця, який залишився в застінках Кремля", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.
У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".
7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.
Да и думал, что бесплатно наливают.
при мародере поросенко - сотни Патриотов посадили, развели коррупцию, грабили все 5 лет народ..
поросенко и пукин - подельники по грабежу и развалу Украины))
Вы провокатор?
мало того, люди получали деньги и пенсии, квартиры и другие льготы за ничегонедалание..
Одна фамилия, а какие разные люди !
"".... у нього було все - кохання, дружба, дім, добробут, широкі зв'язки по усьому світу, багато родичів та друзів, але він не зміг спокійно жити мирним життям, коли в країні війна. .. у мирний час був директором Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої та адміністративно-господарчої діяльності Фонду державного майна України, а на фондовому ринку, серед банкірів та фінансистів мав репутацію визнаного експерта. У нього була «бронь» як в цінного працівника, і він не підлягав мобілізації. Але пішов до армії добровольцем. ..."
http://zirka.mk.ua/?p=559
https://censor.net.ua/resonance/339542/******************************************************************************************************
и второй
https://censor.net.ua/video_news/385863/**************************************************************************************************************
с 52 миллионов спрыгнуть на 36, потерять территории, промышленность, это результат "заботы" правительства?
Порохоботи - вони такі !