EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2910  63
Матеріали за темою:
Все про:Порошенко (9675) полонені (501) Балух Володимир (255)

 Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух. ВIДЕО

Україна не повинна поступатися Росії своїми національними інтересами, навіть в питанні звільнення полонених.

Про це заявив звільнений в'язень Кремля Володимир Балух під час зустрічі з експрезидентом Петром Порошенком, передає Цензор.НЕТ.

"Відверто тут (в серці. - Ред.) щемить мені, що це тільки ми. За хлопців щемить, які там залишилися. Моя найсильніша надія, що цим нашим поверненням справжній процес тільки почався. Єдине, чого ми ніколи не хотіли і не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами. Це найбільші побоювання, застереження в цьому процесі. Це правда", - звільнений з полону кримчанин Володимир Балух висловив свою позицію в розмові з Петром Порошенком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від Денісової надійшло близько 10 звернень щодо арештованих кримських татар, - омбудсмен РФ Москалькова

"Володимир Балух не погодився на жодні компроміси, коли йому сказали: здай Україну і вийдеш із в’язниці. Людина з Україною в серці і душі, він став символом незламності українського духу. За цей символ українці боролися довгі роки, а світові лідери тримали солідарність з Україною. Для мене висока гордість потиснути нарешті руку незламному Володимиру Балуху. І надзвичайно емоційний момент, про який я мріяв усі ці роки. Ще коли Володимир був у кремлівській катівні, я отримував від нього листи, ми спілкувалися з його дружною Наталею. Для мене було справою честі зробити все для його звільнення. Україна боролася, бореться і буде боротися за кожного українця, який залишився в застінках Кремля", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147702
 
   
 Топ коментарі
 
До зебобиков не дойдёт... неосилят скудоумные.
 показати весь коментар
 
Ещё один многоходовочник, какое нафиг отступление... вы-зебобики хотели конца войны, вот вы его и получите. Капитуляция на условиях хуйла.
 показати весь коментар
 
Балух, единственный достойны чувак из всей братвы. Сознательно принял мучения за свои убеждения, не предал Украину.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
До зебобиков не дойдёт... неосилят скудоумные.
 показати весь коментар
 
 
У Порошенко совершенно нет совести. Человек только вернулся из длительного российского плена, а он уже использует его в своих политических целях.
 показати весь коментар
 
 
міняємо порошенко на Зе- і далі по тексту Единственное, чего мы не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами, - Балух - Цензор.НЕТ 567
 показати весь коментар
 
 
Володя Балух, Олег Сенцов, ребята, должны просто понять, что с выборами очень многое изменилось в политике государства и не в лучшую сторону, и их освобождение здесь ни при чем
 показати весь коментар
 
 
Ну тобто така безсовісна порохососина як ти може легко поміняти. Ви все одно своє пугукаєте! Зеленський їх звільнив і досі жодної акції, жодного селфі не зробив зі звільненими, жодної спільної пресконференції, жодної піар акції. Скромно зустрів привітав, виписав стипендії, житло і тд. А твоє соєве мурло за стільки часу не змогло обміняти, а як тільки хлопці прибули додому стрім-голов кинулось примазуватись. Тьху - гидко, бридко, соромно за те що оце було у нас предзидентом. Дешеве брехло. Та і ви всі такі ж.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вафлер использовал всех сразу в аэропорту, в тех же целях?
 показати весь коментар
 
 
Иногда маленькое отступление оказывается западнёй для агрессора.Не надо об этом забывать.Кухаркам этого не понять.
 показати весь коментар
 
 
Ещё один многоходовочник, какое нафиг отступление... вы-зебобики хотели конца войны, вот вы его и получите. Капитуляция на условиях *****.
 показати весь коментар
 
 
Кушать хотел, наверное. Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух - Цензор.НЕТ 433
Да и думал, что бесплатно наливают.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
интересы Украины - это ее Патриоты, ее будущее..

при мародере поросенко - сотни Патриотов посадили, развели коррупцию, грабили все 5 лет народ..
поросенко и пукин - подельники по грабежу и развалу Украины))
 показати весь коментар
 
 
Свинарчуки не понимают что торговля с агрессором ,это тоже сдача интересов Украины
 показати весь коментар
 
 
То-то сейчас увеличили закупку угля в три раза.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это те Свинарчуки которые сейчас в команде Зе и которых Беня наградить предлагал? 😀
 показати весь коментар
 
 
Как вы можете так о команде нашего Народного ПреЗЕдента? За него проголосовало 73% населения...
Вы провокатор?
 показати весь коментар
 
 
Пишіть петицію президенту Зєлєнскому. Можливо, він вас почує і перестане торгувати Україною. Хоча навр'яд чи.
 показати весь коментар
 
 
Балух, единственный достойны чувак из всей братвы. Сознательно принял мучения за свои убеждения, не предал Украину.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, а недостойные еще с петюней не встретились. Петисос уже и освобожденных поделил по петиному критерию.
 показати весь коментар
 
Подойди к зеркалу, посмотри на лицо с глубокой степенью умственной отсталости, и подумай, что ты такое, а КТО "ПЕТЮНЯ". Ты чмо, не способное заработать балба на свою достойную жизнь, жизнь своей семьи, на то, что бы покупать новые носки, и запломбировать дырки в зубах, а кукарекаешь из под стола на авторитетных людей. По поводу Балуха я высказал свое мнение. Послушав Сенцова, оно укрепилось.
 показати весь коментар
 
 
28 лет никто не думал об национальных интересах...
мало того, люди получали деньги и пенсии, квартиры и другие льготы за ничегонедалание..
 показати весь коментар
 
Давай без этого твоего "никто", добре номерной? Срать и ссать на всех углах это привычки свинособак москальских.
Одна фамилия, а какие разные люди !

Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух - Цензор.НЕТ 733 "".... у нього було все - кохання, дружба, дім, добробут, широкі зв'язки по усьому світу, багато родичів та друзів, але він не зміг спокійно жити мирним життям, коли в країні війна. .. у мирний час був директором Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої та адміністративно-господарчої діяльності Фонду державного майна України, а на фондовому ринку, серед банкірів та фінансистів мав репутацію визнаного експерта. У нього була «бронь» як в цінного працівника, і він не підлягав мобілізації. Але пішов до армії добровольцем. ..."
http://zirka.mk.ua/?p=559
https://censor.net.ua/resonance/339542/******************************************************************************************************

и второй
https://censor.net.ua/video_news/385863/**************************************************************************************************************
 показати весь коментар
 
 
безхромосомный, по сути что-то можешь возразить?
с 52 миллионов спрыгнуть на 36, потерять территории, промышленность, это результат "заботы" правительства?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Уже...позор и капитуляция. Жрать своих и чужих детей в традициях совков и зевков.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
К сожалению, Украина уже заплатила нац интересами за их освобождение. Но они не виноваты, их просто использовали
 показати весь коментар
 
 
вот вы хотите воевать с мордором чужими руками, чтоб штаты или гейропа за нас воевала. ведь реально мы своими руками не побьём мордор а чужими загребать жар тоже долго не получится. лучше мордор гасить политически, судами, санкциями... и я рада что в нашем государстве стоит на 1 месте человеческие ценности а не нац интересы. ибо вы хотите за счёт жизни наших героев что то выиграть или получить. именно жизнь человека и есть ценность с которой нельзя что либо сравнивать или оценить.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
смотрю Вазелину Шестому освобожденные заложники даже руку жать не хотят, а Пороха уважают и обнимают! вот где правда!))
 показати весь коментар
 
 
Правда в том, что его выкинули на помойку истории.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Якута тобі в дупу😂 Та бурята до хати...
 показати весь коментар
 
Балух самый уважаемый мною человек из всех освобожденных....
 показати весь коментар
 
 
А мне Сущенко больше всех понравился.Без тараканов в голове.Быстрого выздоровления Клыху.Тяжко ему.
 показати весь коментар
 
за оплодотворєнійє кацапскіх самок
 показати весь коментар
 
Из всех "политических" Балух для меня - Мужик с большой буквы, у которого стальные яйца! После просмотра его интервью до ареста, он для меня пример воли и духа.
 показати весь коментар
 
 
Справжній українець - Володимир Балух, не зламався, бо Україна у нього в серці, це одразу відчувається.
Порохоботи - вони такі !
 показати весь коментар
 
 
Так може вже заплатила,ми ж не знаємо
 показати весь коментар
 
нє, пєца, нема у тебе душі - ти якись нєнастаящій - тобі тільки виступати на публічній відстані - метрів 7-8 від людей - шоп очі не бачили
 показати весь коментар
 
а в прєдєлах лічной зони дуже помітно як ти безсовісно брешеш
 показати весь коментар
 
Кстаті, Зє!буїн бреше так, шо і з публічної дистанції смердить тухлим
 показати весь коментар
 
Балух - патриот, однозначно... Только он, похоже, не все знает про пороха и его друзей... Главное, чтобы разобрался сам... Улыбки, сладкие слова "мова, армия, томос"... А порох может нас...сать в уши, он как никак дипломат...- брехун …. И Европа слушала и Америка, и прибалты, и Украина, и армия, а потом поняли, что представляет его "дипломатия"...
 показати весь коментар
 
Поздно. За ваше освобождение зеля уже заплатил национальными интересами. Для Кремля ваше освобождение стало исключительно выгодной сделкой.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору