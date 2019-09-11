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 Політика України
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Все про:Зеленський (2685) МЗС (1878) Пристайко (130)

 Зеленський офіційно представив нового главу МЗС Пристайка: були дзвінки зі "складними людьми", він дуже мені допомагав. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив дипломатам нового міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте Вадима Володимировича. Я з ним працюю десь чотири місяці. Я дуже задоволений нашою роботою. Іноді є складні рішення, складні розмови, були дуже складні дзвінки... Були дзвінки зі складними людьми - треба було ухвалювати рішення в одну секунду", - заявив Зеленський.

"Трохи заздрю. У вас найкраще місце і найкраща будівля. Не бійтеся, ви не переїжджаєте - ми не хочемо захопити цю будівлю. Диктаторства в Україні немає", - зазначив Зеленський.

Президент висловив сподівання, що з Вадимом Пристайком дипломатія вийде на новий рівень.

Пристайко, зі свого боку, зазначив, що президент може розраховувати на "дипломатичне військо".

"Володимире Олександровичу, перед вами тільки частина нашого дипломатичного війська, це ті, хто в тилу, всі інші на передовій... Хочу сказати, що військо навчене, дисципліноване, досвідчене, освічене і готове до використання. 24 години, 7 днів, 365 днів, будь ласка, розраховуйте на нас. Ми вдячні за увагу і повагу до нашого відомства", - підсумував Пристайко

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Нагадаємо, 29 серпня Рада підтримала призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ за поданням президента Володимира Зеленського.

В.Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут, в 1998-му - Українську академію зовнішньої торгівлі. У 1993-1994 рр. був співзасновником інформаційної компанії "Електронні вісті". У 1994-1997 рр. - головний економіст, начальник відділу, заступник начальника Управління торгово-економічних зв'язків з країнами Африки, Азії та Тихоокеанського регіону Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. У 1997- 2000 рр. - заступник завідувача відділом країн Азії та Тихоокеанського регіону П'ятого територіального управління МЗС. У 2000-2001 рр. - консул Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

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У 2001 - 2002 рр. був головним консультантом Головного управління з питань зовнішньої політики адміністрації президента України. У 2002-2006 рр. - радником з політичних питань, тимчасовим повіреним у справах України в Канаді.

У 2007 - 2009 роках - заступник директора департаменту НАТО, в 2009-2012 рр. - радник-посланник, заступник керівника місії посольства України в США. У 2012-2014 рр. - надзвичайний і повноважний посол України в Канаді. У 2014-2017 рр. - заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату, перший заступник глави МЗС. З 2017 року призначений головою місії України при НАТО.

У травні 2019 року Пристайка призначено на пост заступника адміністрації президента України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147694
 
   
 Топ коментарі
 
Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний пласт бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.(с)
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Это да. Сюда же можно добавить планы повышения акцизов на алкоголь и табачку. Это тоже всегда неплохо пополняло карманы крышующих левак политиков.
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Может лучше интервью Коломойского Бутусову прочитать, вместо того, чтобы чушь постить?
С налогами действительно косяк выходит, но будем надеяться, что подрихтуют этот косяк, как и тело младопрохвессора с нечёсаной и немытой головой, в которую эти фантазии приходят. Рева ничем не лучше был, разве что менее искушён в образованиях.
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Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний пласт бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.(с)
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Это да. Сюда же можно добавить планы повышения акцизов на алкоголь и табачку. Это тоже всегда неплохо пополняло карманы крышующих левак политиков.
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Может лучше интервью Коломойского Бутусову прочитать, вместо того, чтобы чушь постить?
С налогами действительно косяк выходит, но будем надеяться, что подрихтуют этот косяк, как и тело младопрохвессора с нечёсаной и немытой головой, в которую эти фантазии приходят. Рева ничем не лучше был, разве что менее искушён в образованиях.
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Уклоняться от справедливых налогов-зась.Государство в смартфоне поможет каждому малому предприемцу жить честно и спать спокойно ,без наездов.Налоги не повысят, наоборот ,снизят.Купи-продай перейдёт на более высокий интеллектуальный уровень.Безнал помогает покупателю более легче расставаться с деньгами.А кэш -пора забувати.
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МИД и налоги ?
коментатрам пофигу где писать, главное о том что их беспопкоит
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надо было принимать решения в одну секунду", - заявил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/v3147694

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шо Беня так быстро думает? Зеленський офіційно представив нового главу МЗС Пристайка: були дзвінки зі "складними людьми", він дуже мені допомагав - Цензор.НЕТ 5139
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а шо там за шум за откат в 100 мільйонав доларєй за видачу цємаха чєрєз счєта бєльгійскіх банках і запроси голондской прокуратури на проверку счєтов діпломатічєскіх ліц новай власті
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Это смотря откуда "шумело". Если с Лубянки, то 100 млн., а со Страой площади могло и на 200 "нашуметь".
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Даже не знаю, как они обойдутся без видных дипломатов современности - герасимова, арьева и логвинского?
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