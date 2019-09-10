 Дві вантажівки не розминулися на трасі під Тернополем, водій однієї з них загинув, - поліція. ВIДЕО

За попередніми даними, водій МАЗа не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою вантажівкою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільській області..

У результаті ДТП несумісні з життям травми дістав водій вантажівки МАЗ. Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли кабіну авто, щоб витягти водія, однак у медустанову потерпілий так і не доїхав. Він помер у кареті швидкої допомоги.

Читайте також: ДТП на трасі Київ-Чоп: одна людина загинула, ще шестеро травмовані, зокрема вагітна жінка та її 3-річний син. ФОТО

Працівники поліції встановлюють детальні обставини аварії. Тривають слідчі дії.