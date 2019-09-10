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 Дві вантажівки не розминулися на трасі під Тернополем, водій однієї з них загинув, - поліція. ВIДЕО

ДТП з постраждалими сталася 10 вересня на об'їзній дорозі Тернополя. Там зіткнулися вантажівки МАЗ і Renault.

За попередніми даними, водій МАЗа не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою вантажівкою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільській області..

У результаті ДТП несумісні з життям травми дістав водій вантажівки МАЗ. Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли кабіну авто, щоб витягти водія, однак у медустанову потерпілий так і не доїхав. Він помер у кареті швидкої допомоги.

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Працівники поліції встановлюють детальні обставини аварії. Тривають слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147626
 
 
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Вибачте,але водії вантажівок останнім часом чудять не гірше "мажорів"...

Можливо це не той випадок,але реально на дорогах якись бедлам твориться...це і стан ТЗ,це і перегруз,це і робочий графік водіїв...

співчуття рідним загиблого водія...шкода...
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Прямо война какая-то. Где дорожная полиция, народ страх потерял, проезд на красный уже в порядке вещей, еле успеваешь из под колес выпрыгнуть. Говоришь такому, что красный куда ты едешь, в ответ маты и с кулаками лезут. Не можете справится, создайте людям травма в или просто разрешите наказывать за нарушение ПДД.
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P.S. Ошибка....роздайте людям травматы .....
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