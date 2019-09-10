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 Політика України
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Все про:ВР (5631) кнопкодавство (18)

 У Раді зафіксовано перший випадок кнопкодавства, порушник - мажоритарник-самовисуванець Ковальов, - ЧЕСНО. ВIДЕО

Зафіксовано перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді 9-го скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадський рух "Чесно".

"Ст. 84 Конституції України порушив позафракційний нардеп, мажоритарник-самовисуванець із Донецької області Олександр Ковальов. Сталося це на ранковому засіданні ВРУ 10 вересня під час голосування за президентський законопроект про імпічмент", - повідомили активісти.

Судячи з відео, Ковальов тиснув кнопку на місці іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області - Максима Єфімова. У результатах голосування навпроти прізвища Єфімова зазначено, що він голосував "за".

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У коментарі активістам Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, але після перегляду відео, фактично, визнав, що порушив Конституцію.

"(Ставлюся до кнопкодавства) дуже негативно ... Там видно, що я кнопку натиснув? Погано, просто жахливо ... Якщо взяти систему зважування гріхів, що порушено за якісь періоди, то нехай це буде най-найменший гріх, тому що вже порушено більше... Якщо вже боротися за Конституцію, то давайте з більшого боротися, а кнопка...", - заявив депутат.

Водночас Єфімов на запитання руху "Чесно", чому Ковальов кнопкодавив за нього, почав віджартовуватися: "Магія була в тому, що я заліз під ручку і натискав на кнопку... Я був під столом і натискав на кнопку. Відчепіться від мене, будь ласка".

Олександра Ковальова в Раду 9-го скликання було обрано в окрузі №51 у Донецькій області. Велика частина округу розташована на окупованій території, тому вибори там відбулися тільки на двох дільницях у прифронтовому селищі Зайцеве Бахмутського району. 51-річний Ковальов переміг, отримавши лише 220 голосів (33%), що є найменшою кількістю голосів, відданих за мажоритарника-переможця в історії українських виборів.

За даними "Чесно", Ковальов "засівав" Зайцеве, скориставшись скрутним становищем жителів прифронтового селища. Наприклад, кандидат забезпечив п'ятиповерхівку насосною станцією водопостачання, роздавав виборцям продуктові набори та влаштовував для них застілля. Місцевим дітям Ковальов подарував спортивний інвентар і так само пригощав їх. Під час кампанії кандидат жорстко критикував українську владу, звинувачуючи її в обстрілі мирного населення Донбасу.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект про припинення повноважень нардепів за кнопкодавство і відсутність на засіданнях парламенту та комітетів без поважної причини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147553
 
   
 Топ коментарі
 
Шо с рыгов взять, козлота они, созданная пэтюньчиком
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пэтюнчик партнер СН？
Мдааа！ Вот простой вопрос, ты под чем то, или с рождения инвалид？
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Шо с рыгов взять, козлота они, созданная пэтюньчиком
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Що поробиш, тепер вони партнери слуг...
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пэтюнчик партнер СН？
Мдааа！ Вот простой вопрос, ты под чем то, или с рождения инвалид？
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тебя петнчики по ночам в жопу не жахат?
соси зеленый роялистый х**й
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что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста" В Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства, нарушитель - мажоритарщик-самовыдвиженец Ковалев, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2897
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Явно был не под столом, а под кайфом, когда нажимал кнопку)))
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Отношусь к кнопкодавству) очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно…Источник: https://censor.net.ua/v3147553
Как говорится без комментариев.))
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Как было сказано:*То что кривое---никогда ровным не станет. И чего нет---то и не считают*. Горбатых могила исправляет---а даунецких засыпанием углём!
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За кнопкодавство должны быть соответствующие наказания. Например, отстранения от участия в пленарных заседаниях на месяц и больше. Причем наказываться должны оба участника кнопкодавства
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І кнопка має бути покарана, можна подумати що вони туда кнопки йшли нажимати.
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Мда. Похоже уже приближается к клиническому случаю.
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Ну з міфічним цвітом папороті ще якось впораються, а от де непорочних дівчат знайти?
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Ну вот. А как же сенсорные кнопки? На соседях не действуют?
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Да там 80% які ненавидять нас українців. а то що округи "з гулькін ніс" то нікого не тривожить?
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"Так нінавіжу кнопкодавав, ну прям спать німагу". Тьху.
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во как интересно! *********** за себя и за того дядю голосуют молча узеленские недозаконы.
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давно пора. у нас есть один, непогрешимый и непорочный, наместник б-га на земле. любое его решение априори безупречно и идеально. его ноги попирают землю от карпат до терриконов, его улыбка заставляет солнце нервно прятаться и биться в истерике. зачем нам еще кто-то?!!
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наместник боХа в раше, а в украине наместник пукина
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Магия была...? Лучше бы сказал, что пописять вышел.
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По логике, кнопкодавство это подделка документов. И судить нужно так же
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хто ж це буде вєнцєносних судити, не по понятіях це)))
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Будет как в кино.... Юзик поотрубает ему руки.....
П.С. Хотя, об чём это я?
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есть доказательство значит этого козла который давил и тот за которого давили обоих - нах как прецендент для остальных козлов которые там сидят
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Одно понять не могу. Нафига вы клоуна президентом поставили?!
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нафига тебя родили? Тебе не по, кацик?
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А кто-то мне месяц назад говорил, что это физически невозможно. Дык.
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И че оно доси не в Петюниной будке, гарна тварына сразу видно
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донецькі падонкі!!! ДМЗ і абсолютне припинення будь-якого переміщення через демаркаційну лінію. Якщо нема військового вирішення і хочеця миру - дайош ДМЗ без визнання лугандона - хай живуть невизнанними дикунами. Можна все сміття вивозити на лінію розмежування
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хто, мо', не второпав: ДМЗ - ДеМілітарізована Зона як між Кореями
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Когда на кнопкодавстве попадётся депутат например от Винницкой области сможешь повторить озвученную тобой в комменте мысль?
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слово в слово)))):

донецькі падонкі!!! ДМЗ і абсолютне припинення будь-якого переміщення через демаркаційну лінію. Якщо нема військового вирішення і хочеця миру - дайош ДМЗ без визнання лугандона - хай живуть невизнанними дикунами. Можна все сміття вивозити на лінію розмежування
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