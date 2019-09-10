 У Раді зафіксовано перший випадок кнопкодавства, порушник - мажоритарник-самовисуванець Ковальов, - ЧЕСНО. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадський рух "Чесно".

"Ст. 84 Конституції України порушив позафракційний нардеп, мажоритарник-самовисуванець із Донецької області Олександр Ковальов. Сталося це на ранковому засіданні ВРУ 10 вересня під час голосування за президентський законопроект про імпічмент", - повідомили активісти.

Судячи з відео, Ковальов тиснув кнопку на місці іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області - Максима Єфімова. У результатах голосування навпроти прізвища Єфімова зазначено, що він голосував "за".

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У коментарі активістам Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, але після перегляду відео, фактично, визнав, що порушив Конституцію.

"(Ставлюся до кнопкодавства) дуже негативно ... Там видно, що я кнопку натиснув? Погано, просто жахливо ... Якщо взяти систему зважування гріхів, що порушено за якісь періоди, то нехай це буде най-найменший гріх, тому що вже порушено більше... Якщо вже боротися за Конституцію, то давайте з більшого боротися, а кнопка...", - заявив депутат.

Водночас Єфімов на запитання руху "Чесно", чому Ковальов кнопкодавив за нього, почав віджартовуватися: "Магія була в тому, що я заліз під ручку і натискав на кнопку... Я був під столом і натискав на кнопку. Відчепіться від мене, будь ласка".

Олександра Ковальова в Раду 9-го скликання було обрано в окрузі №51 у Донецькій області. Велика частина округу розташована на окупованій території, тому вибори там відбулися тільки на двох дільницях у прифронтовому селищі Зайцеве Бахмутського району. 51-річний Ковальов переміг, отримавши лише 220 голосів (33%), що є найменшою кількістю голосів, відданих за мажоритарника-переможця в історії українських виборів.

За даними "Чесно", Ковальов "засівав" Зайцеве, скориставшись скрутним становищем жителів прифронтового селища. Наприклад, кандидат забезпечив п'ятиповерхівку насосною станцією водопостачання, роздавав виборцям продуктові набори та влаштовував для них застілля. Місцевим дітям Ковальов подарував спортивний інвентар і так само пригощав їх. Під час кампанії кандидат жорстко критикував українську владу, звинувачуючи її в обстрілі мирного населення Донбасу.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект про припинення повноважень нардепів за кнопкодавство і відсутність на засіданнях парламенту та комітетів без поважної причини.