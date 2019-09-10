 З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 і 5 копійок виводять з обігу, - НБУ. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже через три тижні – з 1 жовтня 2019 року – монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Відтоді їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу", - йдеться в повідомленні.
Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років.
Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від монет номіналами 1, 2 і 5 копійок, вони поки залишаться в готівковому обороті і продовжать виконувати функцію засобу для розрахунків за товари і послуги, але після надходження в банки ці монети не будуть повертатися назад в обіг.
Наприклад, якщо ціна товару 25 грн., то маємо 2,5 грн переплати.
У США банки при перерахунках, оперують не долларами, а центами.
Тому вони й США.
Незачем эти сотые доли гривны уже давно.
В Китае, кстати, их местная копейка вообще изначально 1/10 юаня, а не 1/100 как у нас, притом, что за 1 юань 4 гривны дают.
В Камасутре менеджера по продажам есть поза 68,99.
Переходи на карту, а для похода на рынок за парным молоком держи специальный кошелёк с мелочью.
В Польше мелочь всё еще есть и за ней охотятся в жабках, т.к. и цены есть "некрасивые", и народ пользуется. Курс злотого к гривне на данный момент примерно 1 к 6.5
и каким же макаром начнёт изымать из обращения, если их перестанут принимать при расчётах наличными?
но есть и +, 5 копеек никто не станет подделывать))
солдаты НАТОохотники за металлом.
Ведь цены напрямую отражают покупательскую способность украинцев! Если хлеб дорожает - значит, народ больше зарабатывает и может позволить себе покупать более лучшие продукты.