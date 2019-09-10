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 Економіка, Суспільство
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Все про:монети (34) НБУ (482)

 З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 і 5 копійок виводять з обігу, - НБУ. ВIДЕО

З 1 жовтня 2019 року банківські установи та магазини припинять приймати монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже через три тижні – з 1 жовтня 2019 року – монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Відтоді їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу", - йдеться в повідомленні.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років.

Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від монет номіналами 1, 2 і 5 копійок, вони поки залишаться в готівковому обороті і продовжать виконувати функцію засобу для розрахунків за товари і послуги, але після надходження в банки ці монети не будуть повертатися назад в обіг.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147538
 
 
 Топ коментарі
 
Инфляция батенька. Все цены округлят до гривни.
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Самое интересное что магазины любят ставить цены типо 11-99. Я принципиально всегда требую 1 копейку сдачи. Кассиров ето очень бесит. С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения, - НБУ - Цензор.НЕТ 5905
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А если товар стоит 11-75,как я дам под расчет без 25 коп в обороте,или сдачу с 12грн - 25 коп, магазины себе будут оставлять? Или как? Что за бред с изъятием 25 коп? Да и 5коп можно было не трогать. Кому эти монеты мешают?
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А если товар стоит 11-75,как я дам под расчет без 25 коп в обороте,или сдачу с 12грн - 25 коп, магазины себе будут оставлять? Или как? Что за бред с изъятием 25 коп? Да и 5коп можно было не трогать. Кому эти монеты мешают?
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Инфляция батенька. Все цены округлят до гривни.
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Автоматично підвищення ціни на товар у пропорції: 10 копійок на кожну 1 гривню.
Наприклад, якщо ціна товару 25 грн., то маємо 2,5 грн переплати.
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Классика. Вилучення дрібних розмінних монет, це знак знецінення національної грошової одиниці, і разом з тим поштовх до підвищення цін.
У США банки при перерахунках, оперують не долларами, а центами.
Тому вони й США.
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зато у нас доллар держат на привязи,ох,и 3,14данёт же он,родимый,хорошо,если до тридцатки только..
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А не будет товар стоить 11-75, будет стоить 11-80.
Незачем эти сотые доли гривны уже давно.
В Китае, кстати, их местная копейка вообще изначально 1/10 юаня, а не 1/100 как у нас, притом, что за 1 юань 4 гривны дают.
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Самое интересное что магазины любят ставить цены типо 11-99. Я принципиально всегда требую 1 копейку сдачи. Кассиров ето очень бесит. С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения, - НБУ - Цензор.НЕТ 5905
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от наступит полная диджитализация - вообще наличность отменят.
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Кстати безнал придумали банкиры и олигархи. Так рабы намного легче расстаются с виртуальными деньгами чем с наличкой
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А нал придумали, придумали... Блин, что ни напиши после такого вступления - пошлость получится.
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Наомнило анекдот
В Камасутре менеджера по продажам есть поза 68,99.
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Таких цен - 15, 25, 55, 75, 95 коп. не будет, будут только по десяткам потому что в обороте из копеек останутся только 10 и 50 коп. Это решение принято несколько лет назад, как и решение прекратить печать банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн - из не печатают уже несколько лет и постепенно заменяют на монеты соответствующего номинала.
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С одной стороны ты прав, с другой - чеканка монет стоит денег, и похоже, что теперь она стоит больше, чем приносит профита. Олсо похоже, что планов по возвращению ситуации назад, когда мелочь была важна, нет, т.е. гривна не станет дороже относительно остальных валют.

Переходи на карту, а для похода на рынок за парным молоком держи специальный кошелёк с мелочью.
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У нас же все цены с копейками указаны в магазинах. Т.е цены будут,а расплатиться нельзя будет?
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Цены скорректируют - округлят до десяти копеек.
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Это говорит о том, что девальвация гривны продолжится и в конечном итоге железные 1, 2, 5, 10, 25 и 50 гривень заменят железные копейки, а там и до железных 100 гривень недалеко, а бумажные пойдут на миллионы - как купоны. Ну если у министров, депутатов, проккуроров, судей зарплаты исчисляются мешками то как эта свора будет ценить гривну? Ни как - им будет всегда мало.
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В Чехии к примеру давно галлер нету (копейки по нашему). 1, 2, 5, 10, 20 и 50 корун железные, дальше до 2000 идёт бумага (100, 200, 500, 1000, 2000).
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Так у них и средняя ЗП около 30к крон(до вычета, но всё же), хотя стоимость кроны - 1.07 гривны, т.е. считай в одной цене. Ясен им не до мелочи.
В Польше мелочь всё еще есть и за ней охотятся в жабках, т.к. и цены есть "некрасивые", и народ пользуется. Курс злотого к гривне на данный момент примерно 1 к 6.5
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"С того времени их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения"
и каким же макаром начнёт изымать из обращения, если их перестанут принимать при расчётах наличными?
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Жаль, из этих монет зачетные шайбы получались. И раза в 3-4 дешевле покупных.
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Не в 3-4 а аж в 20 раз. Шайба из 5 копеек стоит в 20раз дешевле китайской шайбы ценой в 1 гривню
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В нас ціна різниться, бо я приблизно врахував вартість сверління, амортизацію дриля, зношення сверл, вартість електроенергії та моральні збитки від матюків сусідів. С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения, - НБУ - Цензор.НЕТ 5429
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потому и выводят себестоимость изготовления 5 коп больше ее стоимости.
но есть и +, 5 копеек никто не станет подделывать))
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Да там уже не стоимость изготовления основную рояль играет, а то, что сдача в металолом стнет выгодной. И если не изымет гос-во, то изымут солдаты НАТО охотники за металлом.
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В общем, цены явно подросли. И это радует!
Ведь цены напрямую отражают покупательскую способность украинцев! Если хлеб дорожает - значит, народ больше зарабатывает и может позволить себе покупать более лучшие продукты.
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Ага, і ціни на картоплю, як поперли, мабуть мільйонери дуже ********** її хряпати...
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Пробовал стрелять с рогатки такими монетами---разлёт зараза! С балкона по сорокам----с 5 утра стрекочат падлы---спать не дают. А по 3 гайки сразу в кожеток---самое то, до 10 м кучно летят. Но надо покупать гайки. Накладно чуть!
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Больше радует введение 1000 грн купюр. А то как получишь зарплату 100-ми, карманов не хватает.
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