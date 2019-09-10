 Я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилася Путіну, - Сенцов. ВIДЕО

Про це під час пресконференції сказав колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Прямий".

"Я дуже уважно слідкував за процесом, оскільки це стосувалось особисто мене. Відбувалась постійна робота на всіх рівнях. Але це система, яке не може "дати задню". Тобто, якщо кажуть, що ось ці люди - терористи, то потім вже не визнають того, що цих людей затримали випадково. Крім того, Путін хотів щось отримати, якісь поступки (за обмін полоненими. - Ред.), але не своїх людей, вони йому не потрібні. Україна не йшла на умови російського президента. І я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилась. Так, нам довелося сидіти в тюрмі, але ми їм не поступились. Це добре. Робота була постійною. Важко з Путіним торгуватися", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше звільнення не означає, що Путін хоче миру. Вовк не втратив зубів, - Сенцов

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.