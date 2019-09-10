 Я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилася Путіну, - Сенцов. ВIДЕО

Про це під час пресконференції сказав колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Прямий".
"Я дуже уважно слідкував за процесом, оскільки це стосувалось особисто мене. Відбувалась постійна робота на всіх рівнях. Але це система, яке не може "дати задню". Тобто, якщо кажуть, що ось ці люди - терористи, то потім вже не визнають того, що цих людей затримали випадково. Крім того, Путін хотів щось отримати, якісь поступки (за обмін полоненими. - Ред.), але не своїх людей, вони йому не потрібні. Україна не йшла на умови російського президента. І я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилась. Так, нам довелося сидіти в тюрмі, але ми їм не поступились. Це добре. Робота була постійною. Важко з Путіним торгуватися", - сказав він.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
сидел бы ты свою двадцатку как пить дать )))
Или перелогинишся в des_105 ?
- Предыдущая власть не стала идти на уступки президенту России Владимиру Путину и не изменила государственных интересов. Источник: https://censor.net.ua/v3147529
Продолжите мысль человека проведшего более 5 лет в застенках парши.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
Амнестируем?
Там же наши люди!
Але тобі, хрюкогавку, того не зрозуміти.
Насколько нам известно,Сенцов сидел российской тюрьме, а не в заложниках у Порошенко, поэтому по отношению к Порошенко возникновение стокгольмского синдрома у Сенцова абсолютно невозможно.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
На першому місці було зміцнення економічної могутності країни шляхом реєстрації офшорних компаній і організації сліпих трастів.
На другому - будівництво авіаносців на ленінській кузні.