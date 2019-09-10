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 Політика України
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Все про:визволення (296) Порошенко (9675) Путін (10705) Сенцов (767) полонені (488)

 Я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилася Путіну, - Сенцов. ВIДЕО

Попередня влада не стала йти на поступки президенту Росії Володимиру Путіну і не зрадила державних інтересів.

Про це під час пресконференції сказав колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Прямий".

"Я дуже уважно слідкував за процесом, оскільки це стосувалось особисто мене. Відбувалась постійна робота на всіх рівнях. Але це система, яке не може "дати задню". Тобто, якщо кажуть, що ось ці люди - терористи, то потім вже не визнають того, що цих людей затримали випадково. Крім того, Путін хотів щось отримати, якісь поступки (за обмін полоненими. - Ред.), але не своїх людей, вони йому не потрібні. Україна не йшла на умови російського президента. І я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилась. Так, нам довелося сидіти в тюрмі, але ми їм не поступились. Це добре. Робота була постійною. Важко з Путіним торгуватися", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше звільнення не означає, що Путін хоче миру. Вовк не втратив зубів, - Сенцов

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147529
 
   
 Топ коментарі
 
зебуин и воду в Крым пустит и бамбас с пушилой в Раду примет.
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по факту он уже обменял 35 преступников на 11 невиновных. 24 моряка отпустили бы и без обмена. хуйлу и так санкции в попе муляют.
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Сенцов, кажется стал о чем то догадываться...
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зебуин и воду в Крым пустит и бамбас с пушилой в Раду примет.
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по факту он уже обменял 35 преступников на 11 невиновных. 24 моряка отпустили бы и без обмена. ***** и так санкции в попе муляют.
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отпустили ЛИ БЫ? ********* пох все эти суды и прочее... они отмороженные на всю голову!!! сам бы там посидел, тогда бы и говорил
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Нет. Моряков они бы и так отпустили, т.к. у них сейчас важный процесс в морском трибунале, ссориться с трибуналом им сейчас не с руки. На ЕСПЧ и прочие суды они плевали, это правда. А моряков пришлось бы отпустить, последний срок 8-нго сентября. Зеля путина спас, успел 7-го
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Нет, не отпустили бы.Россия не признает этот морской трибунал.А катера и буксир- отдали?
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Трепаться не мешки ворочать. Говорить россия будет все, что хочешь. Но в лояльности морского трибунала она кровно заинтересована. Там огромные деньги стоят на кону. Потому обмен и прошел, и именно сейчас, за день до крайнего для пути срока. Путя зелю переиграл, как соплю. ВСЕ стали говорить о нормализации отношений, и увидишь, что будет следующим шагом. План Штанмайера, которому Порох успешно сопротивлялся все время.
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жаль что петю не переизбрали...
сидел бы ты свою двадцатку как пить дать ))) Я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилася Путіну, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8844
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Да. И Сенцов говорил в интервью: не нужно нас спасать любой ценой, Украина важнее. Используйте нас, как оружие против России. А зеле Украина не нужна, он малоросс. Ему нужен пиар. Поэтому он с радостью помог путе лицо сохранить.
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Если нет - сожрешь клавиатуру?
Или перелогинишся в des_105 ?
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Він хоч слово українською знає?
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Та кацап кацапом , предлагаю впредь не менять людей кто не сдаст тест на украинском , правильно?
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Сенцов, кажется стал о чем то догадываться...
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Предлагаю продолжить выступление Сенцова.
- Предыдущая власть не стала идти на уступки президенту России Владимиру Путину и не изменила государственных интересов. Источник: https://censor.net.ua/v3147529
Продолжите мысль человека проведшего более 5 лет в застенках парши.
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Ну и в дополнение.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
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Все простим?
Я очень рад, что предыдущая администрация не уступила Путину, - Сенцов - Цензор.НЕТ 1360

Амнестируем?
Я очень рад, что предыдущая администрация не уступила Путину, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3983
Там же наши люди!
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Я так понял-очередная консерва кремля начала говорить-их походу там всех дякулой портретами мучали
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Давай зебільчик скажи що не треба було його звільняти.
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так он сам судя пор всему против-так что пЕдрота -в будку
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Утібозецькі. А ти у нас значить боженька, вирішуєш що кому робити, а також видаеш висновки що людина яка просиділа 5 років в кацапському полоні заради України то все дарма?
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мамам тебя с папой именем наградили-досьтойным петра мародеровича-не плачь 8%
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Ось ми і побачили різницю між зебілом і свинocобaкою. І вона ніяка. Як перший так і друга ніяк не можуть зрозуміти що заради країни людина сама, добровільно, згодна терпіти п'ять років полону і тортур.
Але тобі, хрюкогавку, того не зрозуміти.
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Олег, ток в гадю не превратись, благаю !!!)
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он уже как гадя..это стокгольмский синдром-пете дякувать
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Когда мученик слазит с баланды на балычок, можно и ***** лизнуть и резко все забыть. Тьфу. Еще одна гадя. Остался бы, сел на голодовочку в знак протеста Зеленскому. А так... Для меня - очередное разочарование.
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Порох придумал "стокгольмский синдром"?
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Стокгольмский синдром возникает у узников по отношению к своим тюремщикам или у заложников к своим похитителям при длительном общении между ними.
Насколько нам известно,Сенцов сидел российской тюрьме, а не в заложниках у Порошенко, поэтому по отношению к Порошенко возникновение стокгольмского синдрома у Сенцова абсолютно невозможно.
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https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
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Посмотри ссылку и закрой пасть про стокгольмский вопрос.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
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На ливерку наколядовал - проваливай, жеброта кацапська.
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Пустой треп недалекого человека оказавшегося статистом в пропагандистской кампании, цель которой и близко не напоминает заботу о чьем-либо освобождении.
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Набігло зебілів і щось гавкають проти Людини, тьфу орда слизу зеленого, безмозглого.
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Визволення заручників було одним з трьох основних напрямів діяльності попередньої адміністрації спрямованої на відновлення територіальної цілісності держави і третім за своєю важливістю.
На першому місці було зміцнення економічної могутності країни шляхом реєстрації офшорних компаній і організації сліпих трастів.
На другому - будівництво авіаносців на ленінській кузні.
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Верните ему взад Порошенко и пусть дальше сидит, радуется.
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... как понимаю ЗЕленая чума теперь делов наделает,так понимать?
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ждем удачной работы нового Генпрокурора ,ареста и посадки Петра с подельниками
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Вітаю слова Сенцова. Благородна людина. Зебілам це, як кітска в горлі.
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