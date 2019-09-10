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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:пропаганда (1240) Сенцов (767)

 "Усі вихідні дивився Кисельова. Розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Збочене задоволення... Кисель у цьому плані молодець", - Сенцов. ВIДЕО

Український режисер і звільнений в'язень Кремля Олег Сенцов розповів про майже єдину розвагу у в'язниці - перегляд пропагандистських шоу Дмитра Кисельова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перегляд програм Кисельова Сенцов назвав "збоченим задоволенням".

"Я на вихідних дивився Кисельова. Я вам відразу кажу - всі вихідні я дивився Кисельова не пропускаючи, тому що розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Тут дуже весело. Зрозуміло, що вірити йому чи хоча б його слову - це треба незрозуміло ким бути, а так дивитися на нього звичайно весело. Із задоволенням... Таке збочене трошки задоволення, але, зрозумійте, мало розваг у в'язниці", - сказав Сенцов.

Відео 5 канал

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147511
 
 
 Топ коментарі
 
Олег...дорогой...
У нас и цырк и шапито и клоуны уже даже не в телике...
Они в ВРУ...СБУ...НБУ...
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А клоуна, почути тобі нєінтєрєсно?
«Зеленський засекретив укази про помилування найманців Кремля та колабораціоністів 10.09.2019 Укази президента про помилування найманців Кремля і колабораціоністів, яких віддали Росії по обміну, засекречені

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю РБК розповіла, що укази президента Володимира Зеленського про помилування осіб, виданих РФ опубліковані не будуть.»
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Тобі б такі пекельні борошна - не "істому" відчуєш, а щось суворіше "Все выходные смотрел Киселева. Развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Извращенное удовольствие... Кисель в этом плане молодец", - Сенцов - Цензор.НЕТ 159
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Мда... Скоро Сенцов о мародере и барыге нам столько интересного разкажет!
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А клоуна, почути тобі нєінтєрєсно?
«Зеленський засекретив укази про помилування найманців Кремля та колабораціоністів 10.09.2019 Укази президента про помилування найманців Кремля і колабораціоністів, яких віддали Росії по обміну, засекречені

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю РБК розповіла, що укази президента Володимира Зеленського про помилування осіб, виданих РФ опубліковані не будуть.»
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теперь главное о страданиях фильму снять, быть может оскара дадут или два
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Тобі б такі пекельні борошна - не "істому" відчуєш, а щось суворіше
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Скока рянтген-то нонче на Рязаня? Чай, гейгер верящить, ажно спинджак заворачиваетьси...
Знамо дело, одним-одной хромосомушки мальім-мало, вона исьтьчо у тябя полезла, окаянная...
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сходи, проверь кишку, там. наверно. абсцесс началси
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Круто.Слушай,а ты два дня назад под аквафрешем на сайт влетел.И сразу удалился.Шо так сильно испужался?😂😂🌷××
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Олег...дорогой...
У нас и цырк и шапито и клоуны уже даже не в телике...
Они в ВРУ...СБУ...НБУ...
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не дарама він клована оминув, як повернувся "Все выходные смотрел Киселева. Развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Извращенное удовольствие... Кисель в этом плане молодец", - Сенцов - Цензор.НЕТ 5090
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Де ти таке бачив дебіл? Вони поздоровались, поговорили.
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Деякий час теж за їжою дивився овноньюз... Потім почало нудити, кинув... "Все выходные смотрел Киселева. Развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Извращенное удовольствие... Кисель в этом плане молодец", - Сенцов - Цензор.НЕТ 9491
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Мой друган смотрел и слушал Венедиктова и Эхо мацквы - видимо думал что там "нормальное" вещают .... хотя там идёт пропаганда 30/70 - обычная схема .... типа свой ... но между строк внушают слушателю что Росийа - это хорошо а вы плохие и вообще Крим Наш и забудьте за него.
Тоже самое и про Навального - такой же ватный поц..... и телекАнал "Дождь" туда же в помойку - это всё не агресивные ватники а просто скрытные ватаны.
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розумний завжди зможе відокремити зерна від куколю

Твій друган - телепень й не потрібно його рівняти з Сєнцовим
А ти - ватан, скажи мені хто твій друган й я відповім, хто ти
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А сейчас представьте (хотя и представить это мне как минимум, ну ооочень тяжело). Мы воспринимаем Киселя как циркового пропагандона, а кацы верят же ему до единого слова, интонации, стоя на коленях...
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Та сколько раз повторять не 73, а 92 , потому что все кто не проголосовали за партию пороха - дебилы
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Теперь и фокусников и клоунов вдоволь насмотрица.
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Кацапские программы знаю. Это бред высшего качества. Нормальный с ума сойдет. Одна безнадега,бедность и дилетантские ужимки. Никогда не смотрю. Настроение падает. А главное - животный страх их вождей упустить бразды правления и допустить вседозволие. Вы хотя бы видели один их фильм о удачном ограблении банка ? )) Это же крамола. Замах на их собственность. Низя !
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По вашему, удачно грабить банки - это вершина демократии?
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Жалко он первый сезон сериала с Петей не смотрел.
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Зараз подивиться нові сезони Кварталу:
«Сенцов про ситуацію в Україні, вибори президента і парламенту:
"Мені важко щось коментувати, тому що я не люблю швидкі висновки, гучні слова, мені потрібно вникнути, подивитися, що і як. Поки важко зрозуміти, але я розумію, навіть виходячи не зі своїх спостережень, а з листів людей, яким я довіряю, що проблеми є, не все добре, багато речей не зроблено або зроблено погано, але в цілому країна рухається в правильному напрямку".
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Не надо смотреть эту гадость . Шоу для убогой ваты .
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Понятно, теперь надо от яда промываться молоком пару месяцев
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