 "Усі вихідні дивився Кисельова. Розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Збочене задоволення... Кисель у цьому плані молодець", - Сенцов. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перегляд програм Кисельова Сенцов назвав "збоченим задоволенням".
"Я на вихідних дивився Кисельова. Я вам відразу кажу - всі вихідні я дивився Кисельова не пропускаючи, тому що розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Тут дуже весело. Зрозуміло, що вірити йому чи хоча б його слову - це треба незрозуміло ким бути, а так дивитися на нього звичайно весело. Із задоволенням... Таке збочене трошки задоволення, але, зрозумійте, мало розваг у в'язниці", - сказав Сенцов.
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Знамо дело, одним-одной хромосомушки мальім-мало, вона исьтьчо у тябя полезла, окаянная...
У нас и цырк и шапито и клоуны уже даже не в телике...
Они в ВРУ...СБУ...НБУ...
Неможна, шукай сам
Тоже самое и про Навального - такой же ватный поц..... и телекАнал "Дождь" туда же в помойку - это всё не агресивные ватники а просто скрытные ватаны.
Твій друган - телепень й не потрібно його рівняти з Сєнцовим
А ти - ватан, скажи мені хто твій друган й я відповім, хто ти
«Сенцов про ситуацію в Україні, вибори президента і парламенту:
"Мені важко щось коментувати, тому що я не люблю швидкі висновки, гучні слова, мені потрібно вникнути, подивитися, що і як. Поки важко зрозуміти, але я розумію, навіть виходячи не зі своїх спостережень, а з листів людей, яким я довіряю, що проблеми є, не все добре, багато речей не зроблено або зроблено погано, але в цілому країна рухається в правильному напрямку".