 "Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти", - російський учений, який виступає за збереження удмуртської мови, підпалив себе біля будівлі держради Удмуртії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед вчиненням самопідпалу вчений стояв із плакатом "Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти". Разіна госпіталізовано у вкрай важкому стані.
6154 60
Матеріали за темою: Мовне питання
Зі сцени Зеленського перед дебатами виступає гурт "Мачете". Її лідер звернувся до присутніх російською мовою
Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про мову
Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО
Не можна у людей забрати російськомовне телебачення, - Зеленський за збереження квот на українську мову, але допускає їхню зміну
Рада сьогодні продовжить розгляд поправок до законопроекту про мову
+11
РФ это тюрьма народов.
+9
Удмуртам - Удмурдію! Русскім -...а русскім що?...
+7
удмурти - це руськообразуючий етнос (угро-фіни)
Садист.
Вешать будут вас.
Скоро.
Нефть есть, много, и ее качают (повсюду стоят насосы, повсеместно).
Про качество нефти (загрязнение серой) я не знаю
Столица - город Ижевск.
ВПК.
Прокормится Удмуртия.
Пардон.
На карте Российской Федерации нет ничего русского: ни автономной республики, ни автономного края, ни автономной области.
НИ-ЧЕ-ГО.
"И пойдут они, солнцем палимы", как писал русский поэт Некрасов
"Боль, которую испытывает русский народ, нельзя терпеть вечно: или в Украине настанет мир, с гарантиями сохранения языка и православной церкви Московского патриархата, или русские, живущие в России, вынуждены будут прийти на помощь своим. То есть будет большая и серьезная война, которая катком пройдет по всей территории Украины", - высказался
https://www.obozrevatel.com/society/zastavili-russkih-stradat-v-rossii-prigrozili-projti-tankami-po-ukraine.htm.
.
А ми ӵуказе кылъёссэс вунэто ке, кулэ, ми туннэ дась
...эт тоже самое, но по-удмурдски... -- но тогда б, никто не понял...
Прикро, дядько помер дарма, хоча, можливо, те само сітить і нам, коли все, чого прагли і за що боролися загине через тупість "простих людей".