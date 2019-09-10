 "Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти", - російський учений, який виступає за збереження удмуртської мови, підпалив себе біля будівлі держради Удмуртії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед вчиненням самопідпалу вчений стояв із плакатом "Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти". Разіна госпіталізовано у вкрай важкому стані.

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