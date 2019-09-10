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 Суспільство, За кордоном
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Все про:підпал (233) Росія (19716) мова (390)

 "Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти", - російський учений, який виступає за збереження удмуртської мови, підпалив себе біля будівлі держради Удмуртії. ВIДЕО

Директор Інституту людини УДДУ Альберт Разін сьогодні вранці здійснив самопідпал біля будівлі Держради Удмуртської Республіки в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед вчиненням самопідпалу вчений стояв із плакатом "Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти". Разіна госпіталізовано у вкрай важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Слов'янську відмовилися від навчання дітей у школі російською мовою, - міськрада

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147485
 
   
 Топ коментарі
 
Удмуртам - Удмурдію! Русскім -...а русскім що?...
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удмурти - це руськообразуючий етнос (угро-фіни)
"Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти", - російський учений, який виступає за збереження удмуртської мови, підпалив себе біля будівлі держради Удмуртії - Цензор.НЕТ 2695
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Це гарний приклад для всіх кацапів. Запустіть флешмоб, що потрібно ******** бензином і закурить!!!
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**** ты уголовная, лахтинская.
Садист.
Вешать будут вас.
Скоро.
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а у чеченов чеченский паспорт или с двуглавой курицей?
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Я не знаю, есть ли в Удмуртии своя Академия Наук.
Нефть есть, много, и ее качают (повсюду стоят насосы, повсеместно).
Про качество нефти (загрязнение серой) я не знаю
Столица - город Ижевск.
ВПК.
Прокормится Удмуртия.
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Я бы такому дураку помог, что бы спичка не погасла.
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свабоду вєлікому удмуртскаму народу настоящєму хозяіну просторов фєдєрашкі "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть", - российский ученый, выступающий за сохранение удмуртского языка, поджег себя у здания госсовета Удмуртии - Цензор.НЕТ 4652
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Надо просто не забывать, а не поджигать себя. Это и украинцев касается.
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просто не забывать...вот русскіє чому па русскі гаварят - патамушта проста нє забивают...а як росіяни забороняли українцям в Україні розмовляти українською мовою не знаєш? дерусифікацію України підтримуєш?
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Я и не знал, что у них свой язык есть. Думал это русский
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ага в русской субботней школе. обьічно такими оттуда вьіходят.
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так там совок в русских субботних школах, даже в книжках совковьіе текстьі. все-еще. и училки их не замечают, иначе б уже обработали и дали б приемлемьій вариант современньім детям по современньім нормам.
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и даже диплом из немецкого вуза не вьішибает скрепу.
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Скорее всего "образован" в совке.

Пардон.
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А в совке было отличное образование, поэтому я его про Германию и спросил.
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а чоб их по-другому назьівали. по приколу удмуртами назвали? погарь по википедии прозреешь, сколько там народностей участь узкий язьік.
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Спочатку треба визначити, хто це такі - "русские"?
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Русскіє - це догниваючі савєцкіє. І скоро вони ТАМ зустрінуться. Національність "русскій" придумав Джугашвіллі. "В березні 1921 р. командуючий більшовицькими військами в Україні М. Фрунзе відзначив: «85 %» особового складу Червоної армії в УРСР складали великороси, 9 - українці, 6 - поляки, білоруси, татари, євреї, німці та інші» http://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html - то ж, як бачимо, у 1921 році ніяких русскіх не існувало, а українці вже були.
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маскву русским. все-равно она не россия.
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Ничего "Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти", - російський учений, який виступає за збереження удмуртської мови, підпалив себе біля будівлі держради Удмуртії - Цензор.НЕТ 5741
На карте Российской Федерации нет ничего русского: ни автономной республики, ни автономного края, ни автономной области.
НИ-ЧЕ-ГО.
"И пойдут они, солнцем палимы", как писал русский поэт Некрасов
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Попрошу, российскообразующий этнос. "Русь" закреплена за Украиной. Типа "римляни" и "румыны"
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нє нада - лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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Русичи сами давали имена со своим значением. Совпадение не более.
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Не думаю, бо на той час латинь була єдиною загальноєвропейською мовою і на мапах того часу слово rus присутнє. Я не знаю в українській мові одно корінних слів до слова русь. В Шевченка такого слова нема. Слово Давньоукраїнський є простим та зрозумілим. Пан Окама підтримав би дерусифікацію України.
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Если забудут украинский язык - я себя не подожгу, я перейду на украинский. А пока украинскому ничего не угрожает - я буду балакать по-русски с украинским акцентом, чтоб не забыли русский в Украине, ибо знать два языка с пелёнок умно.
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Вот из-за таких "балакальщиков" украинский язык и добалакается.
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Не против, если украиномовным педагогам зарплата была бы выше, чем у русскоговорящих коллег. "Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти", - російський учений, який виступає за збереження удмуртської мови, підпалив себе біля будівлі держради Удмуртії - Цензор.НЕТ 9288
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До чего он может добалакаться? **** ты ты умноого из себя корчишь? В Независимой Украине украинскому языку больше ничего не угрожает - вот это запомни и не тупи больше.
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А он не разговаривает, он п*здит, простите, балакает.
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а знаіш ли ти Алєг Анатольєвічь што русскій язик ета язик п.дарасав?...ета я тібє гаварю па русскі с украінскім акцентам...і ще іще іще... Росія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика, який робить з людей дегенератів...через що зараз на Донбасі російськомовні (і лише російськомовні) вбивають українців не знаєш?
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Я лично вижу, что ты тупой украиномовный кремлёвский говно-тролль.
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Той, хто не підтримує дерусифікацію України, той підтримує деукраїнізацію України. Путін говорить саме так? я не помиляюсь?
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Мне насрать на ***** - в отличае от тебя. А деруссификация это интеллектуальная диверсия против Украины и украинского народа, ибо русский язык родом из Украины и являетс интеллектуальным надбанням украинского народа, и если быдло это не понимает, то надо быдло учить истории Украины. Кстити само слово Украина русское. Удивлён?
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пападробнєє, що "слово Украина русское"...а слово русь якого походження?
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донбас тупит большей частью не по язьіку. просто там большая часть такая развитая, что вьіше срача о язьіке тему не окучивает.
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По словам Щемелинина, русский народ тяжело выносит то, что якобы русскоязычное население в Украине страдает от притеснений.
"Боль, которую испытывает русский народ, нельзя терпеть вечно: или в Украине настанет мир, с гарантиями сохранения языка и православной церкви Московского патриархата, или русские, живущие в России, вынуждены будут прийти на помощь своим. То есть будет большая и серьезная война, которая катком пройдет по всей территории Украины", - высказался
https://www.obozrevatel.com/society/zastavili-russkih-stradat-v-rossii-prigrozili-projti-tankami-po-ukraine.htm.
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Ваш собеседник - лахтинский тролляка, который, как все российские уголовники, "уходит в глухой отказ", что он не знает/не помнит, что главным предлогом на Донбассе была "защита русскоязычного населения от биндер". Им просто необходимо сделать русский язык вторым государственным в Украине (или, как предложил Квартал, "региональным" языком), чтобы впихнуть ЛДНР в Украину на правах автономии с русским языком. Иначе получается "странно": так боролись за свободу своего самобытного русского языка, а делопроизводство в ЛДНР придется вести на украинском.
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Акт відчаю. Завтра будуть всі бухати на похованні та виголошувати все російською мовою. Отака вона, кацапія.
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Почему Украина ен созвале екстренное заседание ООН в связи с притиснением удмуртского языка на Расии?
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патамуша єто не Украиньі дело. то рашка и хто в рашке должньі сами заниматься своими проблемами.
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Якщо виживе,то як мінімум "двушечка" йому гарантована...
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Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть

.
А ми ӵуказе кылъёссэс вунэто ке, кулэ, ми туннэ дась

...эт тоже самое, но по-удмурдски... -- но тогда б, никто не понял...
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Найприкріше що самі удмурти не хочуть бути удмуртами і сприймають, якщо їх так назвуть як образу. Було у пресі, що коли місцеве начальство вивісило на якесь свять банери з привітанням удмуртською,то жителі дуже обурювалися.
Прикро, дядько помер дарма, хоча, можливо, те само сітить і нам, коли все, чого прагли і за що боролися загине через тупість "простих людей".
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