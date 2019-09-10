 На весіллі "смотрящего" за мін'юстом Довбенка разом із Богданом були судді та депутати від СН, - Bihus.Info. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
На французький курорт приїхали судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти і Олена Чинчин. Під юрисдикцію суду підпадають справи клієнтів фірм Довбенка і його нареченої Анни Огренчук. Обидві судді заявили, що приїхали на "весілля подруги" і не бачать у цьому конфлікту інтересів.
Також на весіллі була присутня глава Одеського апеляційного господарського суду Наталія Богацька і російсько-український бізнесмен Павло Фукс.
Зазначається, що Богацька була свідком на весіллі Довбенка.
Крім того, на весіллі був забудовник Андрій Вавриш, якого мер Києва Віталій Кличко назвав одним з неформальних "кураторів столиці" від президента Зеленського.
На вечірці Довбенка також помітили і депутатів від "Слуги народу" Миколу Сольського та Олега Семінського, заступника голови правління ПУМБ Костянтина Школяренка, члена правління "Укрсоцбанку" Ростислава Матяша, бізнесмена Павла Фукса, ексзахисницю Віктора Януковича Ольгу Просянюк, яка зараз захищає ексглаву одіозного окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.
Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу Президента Андрій Богдан неправий у тому, що замість святкування Дня Незалежності вирушив на весілля до друзів у Сен-Тропе.
Они тоже люди, все о народе думают, отдохнуть и покушать им надо!
Дайте им время, они еще вам покажут, на что способны!
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
То для зебилов оно новое. Но для даунов всегда все, как в первый раз.
совєсть би ім нє пазволіла б!
Эй.., зе-плесень из разряда патриотов... - вы хоть понимаете что вас поимели жестко...?
К зе-сепарам и другим рашистам вопросов нет... - они и голосовали за ослабление и демонтаж Украины..
Так развалили, шо третий месяц остановить гривну не могут ни махинации Коломойского, ни отток капиталла, вызванный рейдерством Коломойского, ни уменьшение промпроизводства.
https://espreso.tv/news/2019/09/10/try_ukrayinski_sluzhbovci_poyidut_na_den_mista_v_okupovanyy_lugansk