EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  9399  38
Все про:розслідування (1535) Довбенко (5) Бігус (40) Богдан Андрій (159) Слуга народу (285)

 На весіллі "смотрящего" за мін'юстом Довбенка разом із Богданом були судді та депутати від СН, - Bihus.Info. ВIДЕО

На весілля юриста Андрія Довбенка в Сен-Тропе, крім глави Офісу Президента Андрія Богдана, приїхали судді, бізнесмени, банкіри, адвокати та люди з команди президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

На французький курорт приїхали судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти і Олена Чинчин. Під юрисдикцію суду підпадають справи клієнтів фірм Довбенка і його нареченої Анни Огренчук. Обидві судді заявили, що приїхали на "весілля подруги" і не бачать у цьому конфлікту інтересів.

Також на весіллі була присутня глава Одеського апеляційного господарського суду Наталія Богацька і російсько-український бізнесмен Павло Фукс.

Зазначається, що Богацька була свідком на весіллі Довбенка.

Крім того, на весіллі був забудовник Андрій Вавриш, якого мер Києва Віталій Кличко назвав одним з неформальних "кураторів столиці" від президента Зеленського.

На вечірці Довбенка також помітили і депутатів від "Слуги народу" Миколу Сольського та Олега Семінського, заступника голови правління ПУМБ Костянтина Школяренка, члена правління "Укрсоцбанку" Ростислава Матяша, бізнесмена Павла Фукса, ексзахисницю Віктора Януковича Ольгу Просянюк, яка зараз захищає ексглаву одіозного окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу Президента Андрій Богдан неправий у тому, що замість святкування Дня Незалежності вирушив на весілля до друзів у Сен-Тропе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147468
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, что вы прицепились!
Они тоже люди, все о народе думают, отдохнуть и покушать им надо!
Дайте им время, они еще вам покажут, на что способны!
 показати весь коментар
 
Тю, так это мелочи. Вот мальдивский барыга - это да! И вааще, главное, чтобы тарифы на газ на 20 коп. снизили и "пасередине" сошлись с ДыНыРы....
 показати весь коментар
 
слуги простого и мудрого нарида.... На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9171
Эй.., зе-плесень из разряда патриотов... - вы хоть понимаете что вас поимели жестко...?
К зе-сепарам и другим рашистам вопросов нет... - они и голосовали за ослабление и демонтаж Украины..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну, что вы прицепились!
Они тоже люди, все о народе думают, отдохнуть и покушать им надо!
Дайте им время, они еще вам покажут, на что способны!
 показати весь коментар
 
 
Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
 показати весь коментар
 
 
То они в качестве оперативников под прикрытием, как лытынант БакЛанов... чи лытынант ДЛЯ бакланов.
 показати весь коментар
 
 
Новое ОПГ засветило свои зеленые щупальцы !
 показати весь коментар
 
 
Шо нового в Коломойском?

То для зебилов оно новое. Но для даунов всегда все, как в первый раз.
 показати весь коментар
 
 
Тю, так это мелочи. Вот мальдивский барыга - это да! И вааще, главное, чтобы тарифы на газ на 20 коп. снизили и "пасередине" сошлись с ДыНыРы....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А эти все подсекают кто к кому на свадьбы и юбилеи ходит, просто дно.
 показати весь коментар
 
 
А кто в отпуск ездит на Мальдивы за свои деньги - это, конечно же, не дно, это НАДА! На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6585
 показати весь коментар
 
 
Ну ты сравнил мелких чинуш и президента воюющей страны.
 показати весь коментар
 
 
Богдан, смотрящий за твоим президентом походу главнее твоего президента.
 показати весь коментар
 
 
А, ну конечно. ПерЗЕдент воюющей страны должен за свои отдыхать в Трускавце, а не там, где хочет. Естественно потому, что так решили некоторые зебилы с IQ = 55 На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9250 Про зеленую соплю, его любовника богдана в турции говорить, конечно, не будем.
 показати весь коментар
 
 
та нє, нє может такова бить!
совєсть би ім нє пазволіла б!
 показати весь коментар
 
 
Какая дебильная рожа, всё никак не могу привыкнуть...
 показати весь коментар
 
 
Це ще не відомо чи довго терпіти, може вже й скоро поїде до шапкокрада.
 показати весь коментар
 
 
слуги простого и мудрого нарида.... На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9171
Эй.., зе-плесень из разряда патриотов... - вы хоть понимаете что вас поимели жестко...?
К зе-сепарам и другим рашистам вопросов нет... - они и голосовали за ослабление и демонтаж Украины..
 показати весь коментар
 
 
Бесполезно. Даже если понимает 1-2%, то никогда не признают этого. Закон зебилов испокон веков.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
8%-й, расскажи за что голосовал? За развал экономики, обворовывание населения при Пеце?
 показати весь коментар
 
Тада.
Так развалили, шо третий месяц остановить гривну не могут ни махинации Коломойского, ни отток капиталла, вызванный рейдерством Коломойского, ни уменьшение промпроизводства.
 показати весь коментар
 
 
Ты не поймешь ничего из того, что я скажу. Поэтому скажи сам, голосуя за зеленую тварь, ты надеялся, что экономика зацветет и обворовывать тебя не будут? В карман загляни в свой, а через год вспомни, сколько в твоем кармане было 2 года назад.
 показати весь коментар
 
 
На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - найцікавіше в цьому твердженні те, що суди давно під Слугами народу. Відповідно уся відповідальність за рішення щодо звільнення сепарів, Богатирьової та інших лежить на них.
 показати весь коментар
 
 
Кто такие эти "смотрящие"? Это те, которые помогают не воровать? А я ничего не понимаю и "узбагоиться" никак не могу.
 показати весь коментар
 
 
Такая тема у зебилов не в фаворе, вот если бы про Порошенка.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору