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 Події
  2022  8
Все про:ректор (26) Тернопіль (106) Тернопільщина (194)

 Замах на вбивство ректора Крисоватого: поліція встановлює особу зловмисника і обіцяє винагороду за інформацію про нього. ВIДЕО

У замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету правоохоронці підозрюють невідомого чоловіка, якого зафіксували камери відеоспостереження. Поліцейські встановлюють особу зловмисника і розшукують людей, які можуть надати інформацію, яка допоможе в розслідуванні злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Тернопільській області.

Як зазначили в поліції, підозрюваному на вигляд 18-25 років, зріст 160-170 см. Поліцейські звертаються до громадян, якщо ви впізнали цю особу і знаєте про її місце знаходження, чи перебували в проміжок часу з 1:30 до 3:00 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні "Дружба" обласного центру, проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного, телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-12-58 або на лінію 102. Правоохоронці гарантують анонімність та грошову винагороду за інформацію, яка становитиме оперативний інтерес.

Нагадаємо, 4 вересня в селі Петриків Тернопільського району на подвір'ї ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого спрацював саморобний вибуховий пристрій. Від вибуху поранення зазнав сам господар і його дружина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у дворі Крисоватого пов'язую зі схожим інцидентом місячної давності, - начальник поліції Тернопільщини Богомол

За цим фактом поліцейські почали кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 частини 1 статті 115 КК - замах на вбивство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147421
 
 
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что то мне подсказывает что ректор своих доброжелателей должен знать Замах на вбивство ректора Крисоватого: поліція встановлює особу зловмисника і обіцяє винагороду за інформацію про нього - Цензор.НЕТ 6096
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та у нас все образование днище - как не педофилы так крысоватые
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100% він знає за що і від кого прилетіло - звичайні бандитські розбірки. Бандит він і на посаді бандит, тим більше, Крисоватий. Там, якщо зібрати всіх, кому він напаскудив, то б довжелезна черга зібралась.
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фамилия хорошая - как не крысин так крысоватый Замах на вбивство ректора Крисоватого: поліція встановлює особу зловмисника і обіцяє винагороду за інформацію про нього - Цензор.НЕТ 623 Замах на вбивство ректора Крисоватого: поліція встановлює особу зловмисника і обіцяє винагороду за інформацію про нього - Цензор.НЕТ 623
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головні прохіндєї не ректори, а проректори.. ото справжня мафія в освіті
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да там везде мафия - как не плюнь в кабмин - 30-летняя мафия - братья зятья и прочие журины-шурины - каста рукожопов и комсомольцев-первопроходимцев!!!
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Непогано ректори живуть. Чи їх дружини.
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крысе руки пошкодыло, чтоб взяток меньше брало
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