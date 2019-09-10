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 Били струмом і не давали спати: звільнений Карпюк розповів про катування під час ув’язнення. ВIДЕО

Звільнений Микола Карпюк розповів про тортури, які застосовували тюремники проти українських політв'язнів у ІТТ №1 Владикавказа в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав в ефірі телеканалу ATR.

"Як тільки стемніє, виводять у коридор, наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вата, щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять у якесь приміщення, піднімають на 4 поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Неприємне відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім привозять туди, в ІТТ, кімната для допитів - металева клітка метр на метр, там стілець. І вночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються ці ось менти, і відразу "Не спати! Не спати!" - не дають спати", - розповів він.

Карпюк також повідомив, як в ІТТ катували Станіслава Клиха.

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"Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом, його потім привозили, саджали в клітку, заводили в камеру, прив'язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали "На коліна!", "Не вставати!", "Не рухатись!" - згадав Карпюк.

Звільнений українець розповів, що після чотирьох ночей тортур він знепритомнів.

"Чотири ночі були тортури, на п'яту ніч тортур вже не було, але в цю ніч, у зв'язку з тим, що я не спав, не давали спати, я просто знепритомнів і увійшов у стан марення... І потім я прокинувся вже в камері, на шосту добу мене перевели в камеру", - повідомив Карпюк.

Українець зазначив, що, крім тортур, тюремники в РФ також застосовували психотропні речовини.

"Що застосовували катування - це одне. Крім того, вони застосовували психотропні засоби", -заявив він.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Також дивіться: Політв'язня Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська, - правозахисниця Щур

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147416
 
 
 Топ коментарі
 
Будь проклят тот кто после всех этих преступлений, произнесет:"Мы же братья", и проголосует за амнистию палачам садистам!
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Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями
.
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Вон, очередную партию ЗЕбилов в Крыму арестовали, так что пыточное место в РФ "пусто не бывает".
Причем, что характерно, никто ЗЕбилов в Крым ехать не заставляет, сами едут, добровольно.
И в ЛДНР бизнесы вести тоже добровольно едут.
И в РФ на заработки.
Так что будет, будет у мышебратьев ЗЕбилье на обмен.
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Рассказывать можно все что угодно. Чем страшнее, тем больше дивидендов получишь. То их в море топили каждый день, то возили пытать током, и допрашивали как супершпионов в кино. Один сумасшедший бредит, а другой ему подпевает. А Гриб, который при смерти был и совсем ослеп, оказался здоровым и вполне себе зрячим. Сказочники.
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Может ты хочешь пройти этот путь сам, для того чтобы уверовал, что кацапы нацисты.
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Иди по одному известному сексуальному маршруту. Не хочу в бан просто. Задолбали уже . Люди в плену были. Всем им светили огромные сроки, если бы не обмен, а ты здесь разглагольствуешь, сытое кацапское чмо
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да и Скрипали несвежей колбасой травонулись,так путиносос?Сказочники у тебя в телевизоре сидят.Совпадение?Не думаю.
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Ви дійсно вважаєте, що ці страшні борошна, винахідниками яких, схоже, були спричинені кремлівськими некромантами пекельні парфуми - це вигадки, чисто щоб попіаритись?
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Ужас. Пытки в 21 веке . Рашка не государство- это гопник.
Что они добивались своими пытками? Или это просто ненависть к Украине
Рашка должна ответить за все преступления против украинцев.
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Президент США Джордж Буш еще в 2006 году подписал закон о создании военных комиссий для проведения судебных процессов над террористами. Документ предусматривает применение жестких методов дознания, а также гарантирует, что те сотрудники спецслужб, которые прибегнут к этим методам, к ответственности привлекаться не будут.
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Помнится Надюша тоже на диете сидела. Сколько шумихи, голодали в поддержку, ПАСЕ требовала освободить, освободили, а потом не знали куда подальше отправить. А какими возгласами с блеском глаз Сеня Юлю выкатывал на сцену, забылось? Все это пиар чистейшей воды, толпе надо: "Хлеба и зрелищь", С хлебом пока заморочка отправляйтесь в рабство на зароботки, а вот зрелища будут.
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Для нас не должно быть важным хороший или плохой- главное.это наши граждане. Государство выполнило свою основную миссию- дальше уже дело совести и личностей спасённых из плена. Не все они герои, как и все мы- все разные, кто-то слабый, кто-то сильный, кто-то честный- кто-то нет.
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"я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда..." Источник: https://censor.net.ua/n3147416

Кто понимающий в мед. понятиях, объяснит, как это "состояние бреда"? Интересно просто.
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Бред (лат. dēlīrium) часто определяют как расстройство содержания мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции.
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А каким образом пациент сам у себя может "бред" диагностировать?
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Ваше критическое мышление похвально, это не всем нам дано, но зачем же придираться к каждому слову выжившего в застенках ФСБ человека? Можно просто посочувствовать.
Человека пытали, не давали спать, накачали психотропами - восприятие реальности временно изменилось.

Николай тогда пережил что-то подобное клинической смерти - он так считает. Возможно, он об этом ещё расскажет.
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Спасибо огромное. Я как то и не додумался загуглить слово - бред 😁 До этого считал его больше сленгом.
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- эгеее.. А ведь пытка сном - это именно то, что широко практиковали следователи НКВД во второй половине 1930х. При этом метод пытки, когда подследственному сутками не дают спать, предложила советская медицина по запросу "компетентных органов". Запрос был - как воздействовать на человека, чтобы он подписал любые показания? Высокая советская профессура подумала и выдала ответ - не давать ему спать несколько суток. На третьи-четвертые сутки самоконтроль у человека отключается - и чтобы поспать хотя бы немного, он будет готов на все. В том числе - подписать самые убийственные для себя, своей родни, коллег итд. показания. Таким методом и готовили подследственных для громких политических процессов, что проходили в Москве в 1930е годы - не давая им ни минуты сна нессколько суток. Этот метод ломал психику и давал необходимый результат

Россия теперь активно применяет методику палачей НКВД. Без комментариев
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Скоріше кати НКВД активно застосовували традиції Раші катувати
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Где уголовные дела против русских о пытках наших политзаключённых? Я уверен, что есть и имена, и морды, и даты. Где это? Почему русские открывают дела на каждого нашего активиста за брошеное в их сраное посольство тухлое яйцо, а наши игнорируют русскую уголовщину и преследования украинцев?
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А Вы он этом Вашего нардепа спросите.
Кто Ваш представитель в Раде?
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Думается, у меня тот же представитель, что и у Вас, то есть здравый смысл. Хотя Рада тут в принципе не при чём.
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да и Скрипали несвежей колбасой травонулись,так путиносос?Сказочники у тебя в телевизоре сидят.Совпадение?Не думаю.
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слишком много трындел в аэропорту, сразу видно что любит приврать
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Про граматику російської мови … https://youtu.be/fJZpgaVy27A
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