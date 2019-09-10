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Все про:розвідка (1454) Цемах (53)

 Розвідник Гержан, який втратив ногу під час вивезення Цемаха: Відразу після поранення я був притомний, побачив свою відірвану стопу. ВIДЕО

Солдат 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України Дмитро Гержан (позивний Тритон), який зазнав поранення під час операції з вивезення з ОРДЛО ексначальника "бригади ППО ДНР" Володимира Цемаха, вперше розповів про обставини спецоперації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії".

За його словами, сержант його батальйону Олександр Колодяжний (Кол) розповів йому, що в районі Донецька вони спільно зі спецслужбами забиратимуть "подарунок" - так розвідники позначали Цемаха.

"Ми йшли за визначеним маршрутом, але натрапили на мінне поле. Саша йшов першим, хоча й прощупував все щупами, але все одно "зірвав" протипіхотну міну. Я побіг, щоб допомогти йому, і сам підірвався. Одразу після поранення я знаходився у свідомості – пам’ятаю навіть, як побачив свою відірвану стопу. Мене евакуювали у Курахове, Сашу – теж. Він був важкий, але якийсь час також був притомний", – розповів Гержан.

Відео СТБ

Колодяжний, так і не опритомнівши, помер 11 липня.

47-річному Тритону ампутували ногу, у нього протез. Він проходить реабілітацію: звикає до нової металевої ноги, повідомляють журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія потенційно може видати Цемаха Нідерландам, - Полозов

Розвідник Гержан, який втратив ногу під час вивезення Цемаха: Відразу після поранення я був притомний, побачив свою відірвану стопу 01

Гержан (крайній ліворуч) був учасником операції із затримання Цемаха. Поруч із ним - Колодяжний
Фото: radiosvoboda.org

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемах - "підозрювана особа" в справі катастрофи MH17 і повинен співпрацювати зі слідчими, - глава комітету ПАРЄ Аверсдоттір

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147407
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕкоманда уже всё слила выдав Цемаха рашке. Как раз зря парень здоровья лишился. А С Хуйлом в засос целуюца и Европа и Трамп ..так что по поводу расплаты я бы не спешил...
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Слава Герою!
Твоё потерянное здоровье и жизнь разведчика Колодяжного не напрасны.
С путина спустят три шкуры за сбитый Боинг.
На века оттягивать расплату не получится.
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Не тупи ..Вона сказала що від *служби * ніхто не загинув .
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Интересно. Вот он дал показания нидерландскому следователю. А вот теперь, чтобы отменить показания - это ему надо ехать в Нидерланды. Если он по телевизору будет говорить - то это не считается.
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Он скажет, что дал показания под угрозой жизни. Так что теперь этим показаниям грош цена.
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Там доказательств и так в достатке, а то что кацапия меняет гражланина Украиныы это само по себе доказательство.
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Во первых это Украина сама отдала своего гражданина. А во вторых, какой смысл тогда было его похищать???
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Савченко тоже так ждали, так ждали...
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палец с трамвайной ручкой не сравнивай.........
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Показаний он не давал ну неужели такие простые фразы - на сделку со следствием не пошёл. так тяжелы для осознания
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Один разведчик убит и один покалечен. Не стоило такой ценой проводить эту операцию если Цемаха обратно вернули России. Если бы выдали Голландии, тогда было бы другое дело. Стало бы ясно ради чего рисковали люди. А все эти рассказы про Конституцию-отмазка. Интерполу выдают преступника вне зависимости от его национальности в ту страну, где он совершил преступление. Привет всем от Лазаренко и Фирташа.
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Ребята герои! Благодаря им удалось провести обмен и вызволить 35 наших ребят. В этом плане и Зе молодец, действовал, как Израиль и США, для которых жизнь солдат на первом месте и добился результата. По поводу Цемаха, есть несколько обстоятельств: 1. Выдать его Нидерландам было нельзя по закону. 2. Его дали допросить голландским следователям. 3. Россию же вернули в ПАСЕ, она типа цивилизованная (в том числе и голосами Нидерландов), вот пусть и требуют теперь от неё выполнения международных договоров, передачи Цемаха на допросы, экстрадиции и т.д.
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Моряков бы освободили и без обмена, так что Зе просто помог Пукину сохранить лицо.
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прикро(
прикро ,що гинуть хлопці не за цапа(
одужання воїну
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Воин потерял здоровье, мать другого воина потеряла сына, а все ради того, чтобы зеленый петух попиарился на освобождении дауна гриба и антимайдановце клыхе. Гори в аду зеленая кремлевская шлюха зеленский
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а об этой совершенно секретной операции нужно писать в СМИ и фотки выкладывать?
у нас хоть какие-то секреты держатся?
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Устим Кармелюк 2b97c197, не здивуюся, якщо завтра (умовно), такий собі портнов чи яка-небудь інша гидота звернеться до прокуратури з приводу "викрадення" нашими військовими громадянина цемаха. внаслідок вибору українців зробленого в травні-липні 2019 року, очевидними є дві речі: 1. встановлення в Україні диктатури. 2. знищення української самоідентичності та державності шляхом розвертання країни до росії.
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Україна знищується з приходом абсолютного телепня в керуванні країною Кравчука, який порізав заводи,віддав ЯО і продав ЧМП через БЛАСКО, а людей пересадив на кравчучки. А продовжив Кучма, коли порізав ТУшки в Узині. Потім продали стратегічні - газ і світло... Зараз - продамо землю..
Ніхто і ніколи не думав про свою УКраїну, к сожалению..
Після Щербицького, в Україні державних керівників не було..
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посмотри сколько патриотов-атошников по зонам мыкаются с потной ручонки жадного пэдро, тебе их поименно назвать, или сам помнишь?
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Писал ещё Бутусов: если Цемах уже в России, то они могут всю эту информацию узнать от него, то есть секретности уже нет.
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Слава Богу! Слава Україні!
Земля пухом нашому вояці.
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Беня! Гори в аду, ****! Гори вместе со всеми твоими шестерками! И чем скорее начнешь, тем лучше!
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Вот так ГЕРОЯМ приходится терять ноги шоб вытащить парней отправленных гавнокомандующим рошеновор в плен....
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Еще адреса и полный состав их семей выложите! Дебилы *****!
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Це якась дичь під час незакінченої війни викладать такий матеріал. Це або навмисна диверсія або тупо розгільдяйство
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Не знал что в шашлычных у ашота так опасно, там где его приняли муссора, а потом подьехало СБУ
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Из многочисленных статей о вывозе Цемаха можно сделать вывод, что он шел сам без каких либо препятствий и проблем, и таки пришел на место встречи уже за пределами зоны врага. Все беды и проблемы были только у тех кто пришел ему на встречу (зачем так много людей?) на своей территории и по сути неизвестно зачем, если Цымах и дальше мог идти без приключений.
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