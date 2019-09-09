 Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в Телеграм журналіст Андрій Цаплієнко.

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