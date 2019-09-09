 Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в Телеграм журналіст Андрій Цаплієнко.
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Матеріали за темою: Агресія Росії проти України
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+28
Roger that. Raccoon unit deployed at 6 o'clock. Over.
+27
для всіх хто хоче підтримати українських героїв на передовій заходьте на ютуб-канал
харківського конструктора Олександра Беспалого його розробки допомагають ефективно мочити москалів дистанційно керованою зброєю також він виготовляє танчики для розмінування та багато іншого
харківського конструктора Олександра Беспалого його розробки допомагають ефективно мочити москалів дистанційно керованою зброєю також він виготовляє танчики для розмінування та багато іншого
(ничего личного )
Крым это?!
. Страшно сесть в каталажку, да?)))
харківського конструктора Олександра Беспалого його розробки допомагають ефективно мочити москалів дистанційно керованою зброєю також він виготовляє танчики для розмінування та багато іншого
Хотя может срок годности поджимал.
О????! А что вы сидите?!!? Слабо пойти на укрепленную пулеметную точку?!?!?! Не ожидал от вас! Вы ж безсмертные - вам и карты в руки!!!
Но если можем себе позволить то почему и нет?)
Какой у парня был конец... (с)
Влучило просто в бліндаж.
Летять ********* у вирій...
Осінь.
(хокку)
Нога кацапа в вирій полетіла.
Якого хрена її туди понесло?
Теж майже хокку🤪
Куди ти поспішаєш, одинока голова?
Тиха радість.
Розумник шидівський, будеш українців вчити української?
Ну нарешті..... Прийшов месія і вийняв з небуття небоєздатну армію... Це зайвий раз підтверджує, що не пан Зе ні його команда, не цікавились справами України крайні 5
років...