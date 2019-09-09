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 Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі. ВIДЕО

Українські воїни знищили бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в Телеграм журналіст Андрій Цаплієнко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147333
 
   
 Топ коментарі
 
Roger that. Raccoon unit deployed at 6 o'clock. Over.

Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 223
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для всіх хто хоче підтримати українських героїв на передовій заходьте на ютуб-канал
харківського конструктора Олександра Беспалого його розробки допомагають ефективно мочити москалів дистанційно керованою зброєю також він виготовляє танчики для розмінування та багато іншого
Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 3655
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Печалит только одно: не написано, когда это произошло... еще за часов барыги мородера, походу Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 2758
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печалит то, что могут теперь заставить восстанавливать за подобную "дерзость"
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Опять из РПГ с прикрученной 82мм миной?
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ну нас с вами врядли что-то заставят восстанавливать, но вот к примеру +10 % к подаходному налогу на востановление луганды, с подачи зебилов, это как два пальца об рояль ...
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вот и поговорили 2 петебобика об ботячем,об насущном...
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Мы на "ты"? Не припомню с каких пор и по какому поводу. Попрошу без фамильярностей.
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Светлана Варий, в английском языке принято со всеми говорить на ТЫ,поэтому интернет-сообщество следует етой традиции!

(ничего личного Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі - Цензор.НЕТ 1263)
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Вітаю Вас збрехавши! Староанглійське "thu" звучало архаїчно ще за часів Шекспіра. Нині це звернення на ти не в ходу.
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Харе трепаться.
Крым это?!
. Страшно сесть в каталажку, да?)))
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Курица лахтинская,умничать будешь на сруресурсах
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света , волну не гони , а чей блиндаж - прочитай , или догадайся с трех раз
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Ага, как только что-то хорошее происходит, так это "за часов барыги мародера", а как плохое, так "клован" виноват..) Не находишь, что это тупо?
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Щоб Усі кляті там опинились!!!! Смерть москавітам!!!!
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а вот и енотик-бандеровец радуется вместе с нами Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі - Цензор.НЕТ 5944 !
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для всіх хто хоче підтримати українських героїв на передовій заходьте на ютуб-канал
харківського конструктора Олександра Беспалого його розробки допомагають ефективно мочити москалів дистанційно керованою зброєю також він виготовляє танчики для розмінування та багато іншого
Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 3655
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А стоило это удолбище ПТУРСа?
Хотя может срок годности поджимал. Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 2131
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об єтом знают только бойцы-пусковики.и их командир
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Нет. Не стоило. Иди сам, с 15-тью лайкнувшими, вас как раз пехотное отделение набипрается!
О????! А что вы сидите?!!? Слабо пойти на укрепленную пулеметную точку?!?!?! Не ожидал от вас! Вы ж безсмертные - вам и карты в руки!!!
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предлагаешь в атаку цепью идти , дык встань с дивана и вперед , потом нам отпишешся , если повезет
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Дороговато два птура на курятник, как на мою думку.....
Но если можем себе позволить то почему и нет?)
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Может этот "курятник" конкретно и давно беспокоил. Вряд ли от нечего делать по нему управляемой ракетой шмаляли.
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Уточняю-МОГЛИ себе позволить, раньше....Теперь деЖидализация и оптимизация.
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И молодая не узнает,
Какой у парня был конец... (с)
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Ой... А можна у поетичній формі?

Влучило просто в бліндаж.
Летять ********* у вирій...
Осінь.

(хокку)
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Весна.
Нога кацапа в вирій полетіла.
Якого хрена її туди понесло?

Теж майже хокку🤪
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Розкидало колоди, як сірники.
Куди ти поспішаєш, одинока голова?
Тиха радість.
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Схоже, що це ранішня весна. Трава салатного коляру.
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кажуть, що після виборів, трава буде круглий рік зеленіти
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Круглий рік весна... (Павло Грабовський, I, 1959,)

Розумник шидівський, будеш українців вчити української?
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 6 сент.

Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі - Цензор.НЕТ 6698

Ну нарешті..... Прийшов месія і вийняв з небуття небоєздатну армію... Це зайвий раз підтверджує, що не пан Зе ні його команда, не цікавились справами України крайні 5
років...

Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі - Цензор.НЕТ 248
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итак, никакого перемирия нет, обе стороны стреляют.
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Є офіційні особи, що мають інформувати про це. Що каже з цього приводу Мендель?
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Та то не ми.... ну, вірніше, ми, але ненавмисно, то випадково сталося, бо кацапи вилізли і покликали наш снаряд, а він полетів на них подивитися.... От так невдобно получилось!!!!!! А взагалі-то - НАС ТАМ НЄТ!!!!!!!! офіційна версія для х№№№йла і ОБСЄ................
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зеленский очень скоро подпишет с ****** путиным особый статус по Донбасу !!!! Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі - Цензор.НЕТ 5368
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Кацап! Напіші сваєй нівєсте,шо вєрньося грозом 200...
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слава опаришам .і хробакам...мають що їсти і удобрювати землю
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теперь очередь за бункером Шльомы-Шеломова в Кремле...
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Прочитавши усі коментарі стало на душі радісно що соєві порохоботи сходять на гівно.Сходьте падлюки .Сходьте.
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