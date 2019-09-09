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 Політика України
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Все про:міст (267) Станиця Луганська (61) Комарницький (4)

 Дорогу від КПВВ до зруйнованого моста в Станиці Луганській розширюють. Найманці РФ підтвердили "режим тиші", - глава Луганської ОДА Комарницький. ВIДЕО

На Луганщині розширюють дорогу від КПВВ до зруйнованого моста в Станиці Луганській.

Підрядники нарешті змогли спуститися під міст, для розчищення і демонтажу. Станом на 9 вересня роботи тривають. Про це Вільному радіо повідомив голова Луганської ОДА Віталій Комарницький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні перший день, коли нам дозволили спуститись в так званий розлом. Станом на зараз роботи тривають. Там триває демонтаж дерев’яних та металевих конструкцій. Сподіваюся, що далі справи підуть. Раніше нам не дозволяли вниз (спускатися. - Ред.)", - каже Віталій Комарницький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зірвали початок відновлення моста в Станиці Луганській під приводом відсутності "посадової особи"

Виконує роботи підрядна організація ТОВ "Флангер". На місці працюють 24 людини, два трактори, каток та чотири самоскиди. Вже вибрали зайвий ґрунт з правого узбіччя, засипали його новим щебенем. Ліве узбіччя дороги підготували для укладання першого слою асфальту.

Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС займаються очищенням узбіччя дороги від вибухонебезпечних предметів. Перевіряють і місцевість біля зруйнованого моста.

Зазначимо, за повідомленням Луганської ОДА, раніше за 125 метрів від зламу моста роботи зупинили, тому що від офіцера СЦКК через СММ ОБСЄ не надійшли гарантії безпеки зі сторони т.зв. "ЛНР". Але роботи вже відновили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147300
 
 
 Топ коментарі
 
Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 971 Єто капитуляция . Уже дороги сепарам расширяем, что б танк мог проехать Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 5668
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с миролюбным свинозельцем? Rly?
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а вот і сам мост і флагі какіє то страниє паявілісь а нєбило
Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 3106
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...В Станице Луганской на мосту сняли украинские флаги: чтобы не нервировать боевиков «ЛНР»
В Станице Луганской на мосту сняли украинские флаги: чтобы не нервировать боевиков «ЛНР»
На мосту в Станице Луганской были сняты украинские флаги, чтобы не провоцировать представителей террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщила в Facebook жительница Станицы Луганской Светлана Светикова. По ее словам, на электроопорах были развешены украинские флаги, которые провисели там совсем недолго -­ всего лишь три дня.

«Прапоры все сняли, осталось два у входа со стороны Станицы!… Балалайку вам, а не прапоры », - написала женщина и поделилась фотографиями до и после.

По ее словам, в шоке от таких действий пребывают и местные жители и представители власти.

Также Светикова добавила: «По моей инсайдерской и частично подтвержденной информации, наши доблестные рэсовцы, валили столбы электропередач вместе с прапорами».

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«Десь бачив інфу, що лугандонам не сподобалось, що стільки багато українських прапорив висить на УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРІТОРІЇ. Хто вони такі, щоб нам наказувати?», комментируют пользователи в интернете.

«Это как понимать. Может это значит, что кто то готовится к тому, что скоро там будут висеть триколоры?», «Державні Прапори УКРАЇНИ БУДУТЬ!!!», «Жах», «Повісити знову і спіймати того, хто знімає. Запроторити до буцигарні за наругу над державним символом», «Отой сволоті, що зняла наші ПРАПОРИ, зловити і у дупу навтикати оті ганчірки, щоб аж через ротяку повилазили», - высказали свое мнение украинцы.

Прокомментировал инцидент в Facebook и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Прислали фото КПВВ в Станице-Луганской. Ну, там, где Президент «начал строить мост», а боевики его (точнее - строителей) послали подальше. Со стороны, контролируемой центральной властью, приказали убрать государственные флаги, дабы «не раздражать представителей ОРЛО»,- написал он.

В то же время, Тука уточнил, что на противоположном берегу - «праздник «молодой республики».

«Невольно вспоминаешь все богатство русского языка, в первую очередь - матерное… Лишь трехлетняя школа специалистов, которые думают на три-пять шагов вперед (в зеленой команде таковых нет), заставляет сдерживаться и задаваться вопросом: а, какой реакции добиваются русские такими провокативными действиями? Эмоции приходится сдерживать», - резюмировал Тука.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326755-v_stanitse_luganskoj_na_mostu_snjali_ukrainskie_flagi_chtoby_ne_nervirovatj_boevikov_lnr
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Также Светикова добавила: «По моей инсайдерской и частично подтвержденной информации, наши доблестные рэсовцы, валили столбы электропередач вместе с прапорами».

Вот интересно - в станице Луганская все так говорят?
"По моей инсайдерской и частично подтвержденной информации..."
Прям язык сельского жителя Украины так и чувствуется.
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Єто капитуляция . Уже дороги сепарам расширяем, что б танк мог проехать Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 5668
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При Пєцьє теж наступів не було,він тільки кулачками на трибуні махав.Хто зна,а може Зеля зараз у засідці.
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Скажи ка нам тупой крот, а Славянск, Краматорск, Бахмут, Лисичанск, Мариуполь при ком освободили?
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Какая прелесть....асфальт..техника..все есть...а у меня в селе...три калеки лопатами побросали..ногами утрамбовали и уехали....
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В Дружковке да...местами не плохие...но у меня в селе техника разбила дороги в ухнарь...
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Срочная новость! 10 судей потеряли свои мантии и больше никогда не смогут заниматься подобной деятельностью. Как известно неделю назад зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.

"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
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Но фамилии судей...и суды где они работали засекречены особым Указом...да..?? Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 9454
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конечно, их расстреляли, имущество изъяли и поделили среди зубожилых. Имена мы их никогда не узнаем, их вычеркнули из истории за содеянное.
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Тела сожгли...а пепел пустили на строительство моста....
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навпаки потрібно звужувати.... цвети детям, мороженное жене???
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а вот і сам мост і флагі какіє то страниє паявілісь а нєбило
Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 3106
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Главное что наши пленные дома! Прекратите порочить Президента!
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Этого не может быть, наемники РФ ВСЕГДА все нарушают и не дают.
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* а что вы скажите вот перепостил высказывание знаменитого нашего гражданина с патриотов Украины сайта,я лично подписываюсь под каждым его словом всегда.... а что скажут ТРОЛИ ИНТЕРЕСНО...?*"Донбас - це ракова пухлина, киньте в пельку імперії, хай подавиться!": Український класик "напророчив" війну на Донбасі за 20 років до її початку
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив.

Дорогу від КПВВ до зруйнованого моста в Станиці Луганській розширюють. Найманці РФ підтвердили "режим тиші", - глава Луганської ОДА Комарницький - Цензор.НЕТ 2096Олесь Гончар

Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".
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Не переживай, пару выстрелов из миномета и моста не будет. Танк еще с горки не успеет спуститься....
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А самое прикольное, что половина моста - украинские, так как раздел проходит по реке. То есть сепарские флаги висят на территории Украины.
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Ну все закономірно, якщо здавати Україну по повній то з розмахом. Якщо вже міст відновлювати то й дорога для нього має бути така щоб важка техніка перейшла , і танки дійшли до Києва.
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Роблять, як завжды,тяп -ляп.До декабря не протянет,то что они расширяют.Ганьба!Гроши на витер!ЗЕ! Так не роблять дорогу!Я дурею.Стыдоба из стыдоб!Вакханалия!Словарного запасу не хватает выразить возмущение производством работ.
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