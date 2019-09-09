 Дорогу від КПВВ до зруйнованого моста в Станиці Луганській розширюють. Найманці РФ підтвердили "режим тиші", - глава Луганської ОДА Комарницький. ВIДЕО

Підрядники нарешті змогли спуститися під міст, для розчищення і демонтажу. Станом на 9 вересня роботи тривають. Про це Вільному радіо повідомив голова Луганської ОДА Віталій Комарницький, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні перший день, коли нам дозволили спуститись в так званий розлом. Станом на зараз роботи тривають. Там триває демонтаж дерев’яних та металевих конструкцій. Сподіваюся, що далі справи підуть. Раніше нам не дозволяли вниз (спускатися. - Ред.)", - каже Віталій Комарницький.
Виконує роботи підрядна організація ТОВ "Флангер". На місці працюють 24 людини, два трактори, каток та чотири самоскиди. Вже вибрали зайвий ґрунт з правого узбіччя, засипали його новим щебенем. Ліве узбіччя дороги підготували для укладання першого слою асфальту.
Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС займаються очищенням узбіччя дороги від вибухонебезпечних предметів. Перевіряють і місцевість біля зруйнованого моста.
Зазначимо, за повідомленням Луганської ОДА, раніше за 125 метрів від зламу моста роботи зупинили, тому що від офіцера СЦКК через СММ ОБСЄ не надійшли гарантії безпеки зі сторони т.зв. "ЛНР". Але роботи вже відновили.
В Станице Луганской на мосту сняли украинские флаги: чтобы не нервировать боевиков «ЛНР»
На мосту в Станице Луганской были сняты украинские флаги, чтобы не провоцировать представителей террористической организации «ЛНР».
Об этом сообщила в Facebook жительница Станицы Луганской Светлана Светикова. По ее словам, на электроопорах были развешены украинские флаги, которые провисели там совсем недолго - всего лишь три дня.
«Прапоры все сняли, осталось два у входа со стороны Станицы!… Балалайку вам, а не прапоры », - написала женщина и поделилась фотографиями до и после.
По ее словам, в шоке от таких действий пребывают и местные жители и представители власти.
Также Светикова добавила: «По моей инсайдерской и частично подтвержденной информации, наши доблестные рэсовцы, валили столбы электропередач вместе с прапорами».
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«Десь бачив інфу, що лугандонам не сподобалось, що стільки багато українських прапорив висить на УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРІТОРІЇ. Хто вони такі, щоб нам наказувати?», комментируют пользователи в интернете.
«Это как понимать. Может это значит, что кто то готовится к тому, что скоро там будут висеть триколоры?», «Державні Прапори УКРАЇНИ БУДУТЬ!!!», «Жах», «Повісити знову і спіймати того, хто знімає. Запроторити до буцигарні за наругу над державним символом», «Отой сволоті, що зняла наші ПРАПОРИ, зловити і у дупу навтикати оті ганчірки, щоб аж через ротяку повилазили», - высказали свое мнение украинцы.
Прокомментировал инцидент в Facebook и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
«Прислали фото КПВВ в Станице-Луганской. Ну, там, где Президент «начал строить мост», а боевики его (точнее - строителей) послали подальше. Со стороны, контролируемой центральной властью, приказали убрать государственные флаги, дабы «не раздражать представителей ОРЛО»,- написал он.
В то же время, Тука уточнил, что на противоположном берегу - «праздник «молодой республики».
«Невольно вспоминаешь все богатство русского языка, в первую очередь - матерное… Лишь трехлетняя школа специалистов, которые думают на три-пять шагов вперед (в зеленой команде таковых нет), заставляет сдерживаться и задаваться вопросом: а, какой реакции добиваются русские такими провокативными действиями? Эмоции приходится сдерживать», - резюмировал Тука.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326755-v_stanitse_luganskoj_na_mostu_snjali_ukrainskie_flagi_chtoby_ne_nervirovatj_boevikov_lnr
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Вот интересно - в станице Луганская все так говорят?
"По моей инсайдерской и частично подтвержденной информации..."
Прям язык сельского жителя Украины так и чувствуется.
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив.
Олесь Гончар
Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".