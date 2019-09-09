 Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, пісня українських фанатів пролунала на 25 хвилині матчу.
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Російські телеканали транслюватимуть з перекладом дебати Порошенка і Зеленського
Побитий у прямому ефірі в День десантника російський пропагандист Развозжаєв скоїв самогубство
Порошенко в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 запросив Зеленського на дебати в прямому ефірі. ВIДЕО
Телеканали, які на Новий рік транслюватимуть російських виконавців із "чорного списку", потраплять під санкції, - Кириленко
Частка пісень українською мовою в ефірі радіостанцій досягла 54%, - Сюмар. ІНФОГРАФІКА
+57
Сейчас кого-то в паРаше расстреляют....
+45
Желаю, чтобы всех. (с)
+39
Воистину, хуйло!!!
Хоча Каддафі дууууже багато зробив для свого народу.
В пропорціях, Пол Пот запихає за пояс навіть Сраліна. дебіли тупі ліплять картиночки як скульптор якутський статуї
полковник наш сражён булатом
мы отомстили за него
пятнадцать бардов расстреляли
но окуджава убежал
***** до смерти запинали,
но мести ватный сброд желал!
Пятнадцать бардов расстреляли,
но Окуджава убежал...
(в оригинале вместо "запинали" другое слово, но модер в таком виде не пропустит.)
таблетки от шизофрении
ему довольно интересно
болтать со сталиным всю ночь
таблетки от шизофрении
ему довольно интересно
со сталиным всю ночь болтать
Як на мене, так краще звучить.
расстрелять повесить
посадить на кол
кто хоть раз с глаголом
рифмовал глагол
Путин жопой на колу -
лучший памятник *****.
І ніяких дієслів.
а где тут руль спросил гагарин
деревня буркнул королёв
ещё спроси а где тут вожжи
ещё поехали скажи
Порошок:
россия очень самобытна
отметил в очерках уэллс
я едя через откровенно
Артишок:
дрожу плавниками прижалась хвостом
к самцу мускулистому мойвы
шепчу ну и пусть рождена я китом
мой вы
Не те що наші, яки зменшили звук на відео, де Синцов дякував Порошенку
Сначала будут рыдать, а уж потом клеймить позором и нехорошиими словами.
А лет через 50-70 канонизируют и будут носить на хоругвях. Особенно его и его режим будут любить те, кто родится лет через 20-30 после его смерти.
ин дустриализацииимпортозамещения.
В нашем случае зеленизм плюс диджитализация всей страны тоже многими будет вспоминаться, как золотой век.
когда судья скороговоркой
протараторил расстрелять
мы не расслышали и стали
растлять
Нам зе сказал, шо пу - то честный фраер...
1. Телеканал "Матч" эту игру не транслировал ни в прямом эфире, ни в записи.
2. Эмблема телеканала у "Матча" совсем не такая, как на видео.
С юмором или памятью, или и с тем и другим туго?
Это же постоянно мокшане пишут "Он был уволен из армии еще год назад" и т.д
Матч! Футбол 2 программа на неделю: вся
Чемпионат Европы 2020. Отборочный турнир. Обзор матчей.
18:45
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Чемпионат Европы 2020. Отборочный турнир. Литва - Украина. Прямая трансляция.
21:00
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21:05
"Футбольная Европа. Новый сезон". Специальный репортаж.
21:35
В мой дом войну принесло.
И если один крикнет: «Путин»!
Миллионы ответят: «*****»!