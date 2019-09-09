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 Політика України
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 У "Феофанії" перебувають 8 звільнених українських політв'язнів, - головлікар. ВIДЕО

Зараз у лікарні "Феофанія" перебуває 8 українців, які 7 вересня повернулися в Україну з російського полону. За словами медиків, вкрай важких немає.

Про це заявив на брифінгу головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Відео ТСН

"Зараз у нас перебуває 8 людей, які поступили в суботу, і 8 родичів. Всі вони також оформлені на стаціонарне лікування і ми також їм проводимо певне обстеження. За вихідні дні ми зробили певні обстеження у нас є певні попередні діагнози, для кожного, хто у нас перебуває. Сьогодні буде більш деталізований, більш конкретний діагностичний пошук і, очевидно, сьогодні можливо буде виникати питання про переведення в другі структурні підрозділи вже по напрямку, в якому буде надаватися допомога. Ми не можемо зараз вам говорити про діагнози, згідно з чинним законодавством, ми не маємо права…але дуже важливим далі етапом лікування є психологічне лікування… Працюють наші психотерапевти, психіатри", - розповів він.

"Крайнє важких немає. Є дехто в доброму чи задовільному стані, дехто в не зовсім задовільному стані, який буде потребувати більш інтенсивного лікування. Кожен абсолютно в різному стані: хтось важчий, хтось легший. Єдине, що можу сказати, крайнє важких немає" , - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент має борг перед заручниками: досі не ухвалено закон про статус політв'язнів і військовополонених, - Ірина Геращенко

За його словами, в амбулаторному режимі до лікарні приходить Роман Сущенко, пише ТСН.

"Один переведений у спецвідділення військового госпіталю, це Станіслав Клих. Він потребує спеціалізованого відділення допомоги", - сказав Семенів, додавши, що за профілем такої допомоги у "Феофанії" йому надати не могли.

Олег Сенцов від перебування в медзакладі відмовився, однак телефоном тримає контакт з лікарем. Він попросив обстежити його маму.

"Він попросив допомогти його матері, очікуємо і госпіталізуємо. З тим, щоб надати медичну допомогу. Те, що вона пережила, очевидно, спровокувало загострення захворювань", - наголосив він.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147269
 
   
 Топ коментарі
 
далі будуть лікуватися. У Клиха судячи з новини підтвердився діагноз, який ще декілька років тому знали і який він набув у кацапській буцигарні, тобто глибокий психічний розлад, не відомо тепер чи він з нього вийде. Передали їх у тому стані, в якому вони були і до якого були доведені. Що тепер, обговорювати це? Нехай собі тепер спокійно одужують, проходять реабілітацію.
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Нормально.Феофания ,наконец-то занялась народом.Виват,Зе!
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Я так скажу, нельзя судить за любовь. Кто не любил, то не поймет!!!

ахахаха, шутка У "Феофанії" перебувають 8 звільнених українських політв'язнів, - головлікар - Цензор.НЕТ 4881
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а что тут обсуждать? Вот говорят Павло Гриб. Так у него судя по инфе из новостей: сахарный диабет, гипертония, цероз печени и он почти что ослеп. Но по видео как он выходил из самолета выглядит он нормально. У "Феофанії" перебувають 8 звільнених українських політв'язнів, - головлікар - Цензор.НЕТ 115
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Из такого самолёта и мертвые повыскакивают с улыбками!
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Та при чом тут это? Не напрасно. Хоть и дурень - но молодой, жить должен, а не в тюрьме сидеть. Просто он шланг еще тот
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в таком возрасте думают головкой)) ничего, не плохую школу прошел.... там другой дурень, так дурень, котрый в кацапстан к родственничкам приехал, будучи журналистом, вот там синдром....
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И на журналистов покрикивает, требует порядка. Паренек еще тот! Подлечили, видать, враги. Отдохнет малость, и опять двинет к даме сердца.
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Я так скажу, нельзя судить за любовь. Кто не любил, то не поймет!!!

ахахаха, шутка У "Феофанії" перебувають 8 звільнених українських політв'язнів, - головлікар - Цензор.НЕТ 4881
 показати весь коментар
 
 
далі будуть лікуватися. У Клиха судячи з новини підтвердився діагноз, який ще декілька років тому знали і який він набув у кацапській буцигарні, тобто глибокий психічний розлад, не відомо тепер чи він з нього вийде. Передали їх у тому стані, в якому вони були і до якого були доведені. Що тепер, обговорювати це? Нехай собі тепер спокійно одужують, проходять реабілітацію.
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Нормально.Феофания ,наконец-то занялась народом.Виват,Зе!
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Читая форум, часто складывается впечатление, что здесь немало родившихся буквально вчера...

Январь 2018 года.

Радио Донбасс.Реалии навестило 27 декабря в клинике Феофания освобожденных из плена российских гибридных сил заложников, чтобы узнать, как они празднуют первое Рождество на свободе.
Многие из них еще не виделись с родственниками и не знают, как долго продлится лечение и реабилитация.

https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/28963565.html
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Расскажите мне про судьбу ребят 51 бригады.,вызволенных из плена,если не трудно.А то вот я запамятовал ввиду деменции начавшейся.
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Имя у Вас интересное, ни по-украински написано, ни по-русски...

Я тоже всего не помню, можете спросить у гугла.
Но то, что и после многочисленных освобождений, обменов людей направляли в Феофанию, ФАКТ.
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когда твоё зе, которой виват, займётся ахметовым??
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Единственная бесплатная больница в стране. Как при коммунизме.
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надо было родичей туда забрать, держава ж предлагала, недельку в лесу воздухом подышать
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