 Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час засідання погоджувальної ради парламенту в Києві.
"Згідно з останньою інформацією, ціна газу для населення у вересні буде знижена приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м. Таким чином, за останні п'ять місяців зниження ціни на газ для населення становить близько 30%", - сказав він.
Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" в серпні знизив ціну на природний газ для населення та інших споживачів ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) порівняно з липневою ціною - до 4 тис. 653,54 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ і вартості транспортування).
https://www.drive2.ru/b/474420576761413667/
АИ-93… ГОСТ 2084-67…0-95 (цена за 10 литров)
В начале 70-х цены чуть возросли (кроме 76-го бензина). Например, 10л АИ-93 стали стоить 1 руб. Затем дважды (в 78-м и 81-м) цены возрастали ровно вдвое, и в таком виде просуществовали до распада СССР в декабре 91-го. То есть 10л 76-го стоили 3 рубля, а 93-го - 4.
Недра принадлежат народу.Почему нарит должен платить за газ, который ему принадлежит?
Но зебилы не в курсе, они свято уверены что это заслуга наркомана
На оборону уж не нужен нам заказ,
Зажрались сухпайком артиллеристы,
А ну их нах, строчну ка я указа...
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А ПРИ ПОРОШЕНКО ТАКОГО НЕ БЫЛО
ВСЕ 5 лет ЦЕНА НА ГАЗ и ТАРИФЫ ЖКХ ТОЛЬКО СУЩЕСТВЕННО ПОДНИМАЛИСЬ.