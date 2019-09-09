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 Економіка, Суспільство
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Все про:ВР (5615) Герус (56) Тарифи на газ (141)

 Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус. ВIДЕО

Ціну на природний газ для населення у вересні може бути знижено на 115 грн за 1 тис. куб м порівняно з ціною ресурсу в серпні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час засідання погоджувальної ради парламенту в Києві.

"Згідно з останньою інформацією, ціна газу для населення у вересні буде знижена приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м. Таким чином, за останні п'ять місяців зниження ціни на газ для населення становить близько 30%", - сказав він.

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Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" в серпні знизив ціну на природний газ для населення та інших споживачів ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) порівняно з липневою ціною - до 4 тис. 653,54 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ і вартості транспортування).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147258
 
   
 Топ коментарі
 
Цены на газ в Европе продолжат падение - Bloomberg.

Заполненность хранилищ газа в Европе составляет 94%, но предложение продолжает превышать спрос
Цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, так как поставщики не намерены сокращать поставки, пишет Bloomberg.
Предложение продолжает превышать спрос. На конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров.
Заполненность хранилищ составляет 94%.
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Дебил газ стоит 6,60грн за куб скидка 11 копеек. Иди арифметику учи.
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Зебобики а как-же наш украинский газ, который нам должны бесплатно давать? Когда конец эпохи бедности?
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Бензин
https://www.drive2.ru/b/474420576761413667/

АИ-93… ГОСТ 2084-67…0-95 (цена за 10 литров)

В начале 70-х цены чуть возросли (кроме 76-го бензина). Например, 10л АИ-93 стали стоить 1 руб. Затем дважды (в 78-м и 81-м) цены возрастали ровно вдвое, и в таком виде просуществовали до распада СССР в декабре 91-го. То есть 10л 76-го стоили 3 рубля, а 93-го - 4.
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По замыслу ЗЕкоманды зебобики, которые могут немножко мыслить, после госизмены Зекоманды должны обкончаться и завилять хвостиками и восхвалять Вову.
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Беспредел.
Недра принадлежат народу.Почему нарит должен платить за газ, который ему принадлежит?
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А почему раньше не влияло? Цена на мировых рынках?
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Начнем с того, что цены на газ упали во всем мире, и намного больше чем те несчастные 30%.
Но зебилы не в курсе, они свято уверены что это заслуга наркомана
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Броня крепка и танки наши быстры,
На оборону уж не нужен нам заказ,
Зажрались сухпайком артиллеристы,
А ну их нах, строчну ка я указа...
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11 копеек...это и есть то самое "конец эпохи бедности"...или есчО надо копеек на пять скинуть..?? Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус - Цензор.НЕТ 7669
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Скажи спасибо, что не подняли В планах в мае было поднять процентов на двадцать
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Мне цена газа фиолетова у крапинку...от слова совсем.... ...я им не пользуюсь....
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А основная масса которая им пользуется...потребляет кубов 10-20 в месяц.......а это 70-140 грн...плюс 20 процентов...минус 30 процентов...по большому счету это фигня....
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То-то я смотрю....вчера одна бабка в магазине не полвареника купила...как обычно...а ЦЕЛЫЙ вареник... Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус - Цензор.НЕТ 1867
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Вполне ожидаемо, срузгие рошенососалки пупкинд-привет и прочие гандоны, крайне недовольны снижением цен на газ, и вообще пофиг шо Зе такого даже не обещал... случайно получилось видимо)
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Якщо це відбувається ще по гройсмановській "нормативці", то виникає питання а чи є в даної порції рулящих жидів своє бачення ціноутворення газу?
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"без урахування ПДВ і вартості транспортування"
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На отопительный сезон поднимут, к гадалке не ходи.
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"Сумасшедшее" снижение, как повышают, так на 50-70%, a как снижать, то на 1-2. Типа нате вам и отвяжитесь.
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Середньозважені ціни за результатами торгів змінювались від 5000 до 6300 грн. за тис. куб. м., але загалом ціна ресурсу липня та серпня коливалась навколо 5500 грн. за тис. куб. м. Лише в середині місяця спостерігались коливання ціни через невиправдані очікування перебоїв з постачанням газу в Європу. Середньозважені ціни ресурсів липня та серпня за результатами всіх попередньо укладених біржових угод на кінець липня становили 5756,54 грн. за тис. куб. м. та 5584,25 грн. за тис. куб. м. відповідно.
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На 11 (ОДИННАДЦАТЬ) копеек за куб ! Средняя семья с газ.колонкой зимой - 30 кубов, это значит - за 30 кубов аж на 3 грн 30 коп дешевле!!!!! Охренеть-офуеть! Эпоха бедности закончилась! Зебилы, вас сделали!!!
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Присоединяюсь к вопросу. ЗЕбилы а что там с визгами про украиский газ собственной добычи который якобы злочинна влада Порошенко продаёт в разы дороже, шо там по поводу олигархов? Эй ЗЕбилы , так где он копеечный газ украинской добычи про который вы тут аж усерались визжали зраду разгоняли???Шо то замолкли теперь...
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отакий "патріот" коломойша...звичайний бандюк...
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Цена на газ для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м., - Герус.

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А ПРИ ПОРОШЕНКО ТАКОГО НЕ БЫЛО

ВСЕ 5 лет ЦЕНА НА ГАЗ и ТАРИФЫ ЖКХ ТОЛЬКО СУЩЕСТВЕННО ПОДНИМАЛИСЬ.
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При цьому кажучи - це вимоги мвс, всі питання в спортлото
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Герус за этой знижкой как голый за соломинкой хаваеться. В надежде что позорный стыд этого понижения никто не заметит.Еще один сцинарист.
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ЩА В ЕВРОПЕ ЦЕНА ГАЗА 3К+, А У НАС 6К+, НО СНИЗЯТ АЖ НА 115 ГРИВЕН. ВЫ СЕРЬЕЗНО?!?! Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус - Цензор.НЕТ 5008
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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) по сравнению с июльской ценой - до 4 тыс. 653,54 грн за 1 тыс. куб. м --- ШОТА Я НЕ ВИЖУ СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ - ПО ПРЕЖНЕМУ 6420 ЗА 1000 КУБОВ http://prntscr.com/p3t5ao
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