 Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час засідання погоджувальної ради парламенту в Києві.

"Згідно з останньою інформацією, ціна газу для населення у вересні буде знижена приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м. Таким чином, за останні п'ять місяців зниження ціни на газ для населення становить близько 30%", - сказав він.

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Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" в серпні знизив ціну на природний газ для населення та інших споживачів ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) порівняно з липневою ціною - до 4 тис. 653,54 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ і вартості транспортування).