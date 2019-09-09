 Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне 12 вересня, - Корнієнко. ВIДЕО

Про це заявив під час погоджувальної ради нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми дуже раді, що за цей тиждень нам вдалося в комітетах опрацювати вже частину тих доручень і законодавчих актів, які будуть вносити зміни в економічні галузі, політичне регулювання, законопроєкт про особливу процедуру відсторонення президента з поста в четвер стоїть на порядку денному (це той самий законопроєкт про імпічмент), і антикорупційні ініціативи, з 17 вересня стоять на порядку денному", - заявив Корнієнко.

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