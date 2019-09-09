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Все про:ВР (5615) імпічмент (88) Корнієнко (26)

 Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне 12 вересня, - Корнієнко. ВIДЕО

Верховна Рада збирається в четвер, 12 вересня, розглянути законопроєкт про імпічмент президента.

Про це заявив під час погоджувальної ради нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми дуже раді, що за цей тиждень нам вдалося в комітетах опрацювати вже частину тих доручень і законодавчих актів, які будуть вносити зміни в економічні галузі, політичне регулювання, законопроєкт про особливу процедуру відсторонення президента з поста в четвер стоїть на порядку денному (це той самий законопроєкт про імпічмент), і антикорупційні ініціативи, з 17 вересня стоять на порядку денному", - заявив Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про імпічмент підтримає не менше 254 депутатів, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147250
 
   
 Топ коментарі
 
1. не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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после такого закона падаль как соя 100 раз подумает перед тем как воровать, да и лезть на трон будет страшно ибо там придётся работать честно.
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1. не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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ПРО ЩО ПИШЕ СВІТОВА ПРЕСА:
В світі з'являється впевненість, що клоун набагато сильніший політик, ніж клоун. Також пишуть про те, що своїми діями і заявами Зеленський переграє Путіна, як першокласника. Бо: Росія віддала полонених. І цим юридично визнала, що веде війну з Україною. Росія віддала заложників. І цим юридично визнала, що є терористом. Росія була змушена це зробити, бо "корисними" санкціями вже зупинено всі розробки ВПК Росії. Тобто, клоуном виявився Путін. І він іде на поступки. А Зеленський організував для нього западню, яка буде поглиблюватись, бо в Росії зомбовані громадяни переконаються, що а)не Росія, а Україна на вірному шляху б)саме Росія залила цей шлях кров'ю громадян України, і це тяжкий злочин в)Росією керує міжнародний терорист, злочинець г)за злочини платитиме вся Росія, і не одне покоління д) регіони Росії не захочуть платити за злочини Кремля е)настане час і регіони відмежовуватимуться від Кремля, а потім почнуть суверенізовуватись.
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Вау! Ссылку можно?
Или это у Вас тролинг?
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Та... У них 10 тысяч единиц ЯО. Клали они большой болт на все эти измышления.
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У совка было 27 тысяч ядерных зарядов. Где совок?
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Ау, колгосп ! Есть закон принятый 6-го июня. В чём проблема нью-гетьмана - просто подписать его ?
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А чего ж не подписал-то ? Две недели даётся по закону.
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Страшно стало. Вдруг и впраду выгонят.
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так вроде как готовят закон об импичменте.
значит не страшно наверное - ХЗ
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Ой, кто это такой кучерявый? Вальцман?
Законопроект об импичменте Рада рассмотрит 12 сентября, -Корниенко - Цензор.НЕТ 1213
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после такого закона падаль как соя 100 раз подумает перед тем как воровать, да и лезть на трон будет страшно ибо там придётся работать честно.
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это будет такая бумага! такая!! броня, а не бумага!!! наворует зеленский, обрастет кумовьями - импичмент ему! наш, пролетарский ИМ-ПИЧ-МЕНТ!! да?..
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Не волнуйся воровать будет Коломойский и в таких масштабах что вы ох...ете,я не говорю о сдаче Украины уже,обчистят как белку,честно работать?Аваков уже ваш? Новое лицо?крышевание бизнеса это честность?
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По закону Зели, для импичмента нужно:
1. Решение Верховного Суда.
2. Решение Конституционного Суда.
3. Решение 3/4 депутатов Верховной Рады.
Та проще отменить сам пост Президента, чем провести процедуру импичмента!

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А вы бы хотели простое голосование в 226 депутатов?
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Достаточно решения КС, о том что Президентом допущено нарушение Конституции.
Ой, да ведь тогда его нужно снимать немедленно - список нарушений уже исчисляется десятками.
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Бред, десяток судей не так то и трудно купить или заставить.
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Отдайте их назначение под международный контроль. Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне 12 вересня, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8662
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Этой владе по ночам снятся огни вертолёта, улетающего через границу в Ростов. Они просыпаются среди ночи в холодном поту, и проверяют - не движется ли к Киеву какая военная часть с фронта.
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"Рада рассмотрит"

Слуге Народа к законопроектам наверно пояснительные картинками рисуют, чтобы понятнее было.
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правильно буде його назвати- закон ні а чьом! бо наш през Вова настока смєлий, шо навіть попередній про слідчі комісії боїться підписати
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Закон об импичменте примут и опять тролли будут ныть, что все не так, что надо было иначе.
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Это не закон об импичменте, а закон о недопущении импичмента вообще.
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НЕ путайте красивое иностранное слово импичминт со снятием неприкосновенности, дети мои!
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