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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6459) суд (5502) забудова (198) активіст (207)

 "Небезпечний прецедент притягнення до відповідальності громадських активістів", - суд постановив стягнути із захисників озера Качиного 200 тис. грн. ВІДЕО+ФОТО

5 вересня Дарницький районний суд міста Києва задовольнив позов "Азур-груп" і забудовника "Житлоінвестбуд-УКБ" про стягнення 200 тис. грн з активістів, що захищали озеро Качине від забудови.

Як повідомила Цензор.НЕТ адвокат активістів Вікторія Петрук, суд задовольнив позов підрядника і забудовника в повному обсязі.

З активіста, ветерана АТО Сергія Миронюка суд постановив стягнути 100 тисяч гривень. З голови громадської організації "Озеро Качине" Сергія Куценка і захисниць озера Тамари Харчілави та Вікторії Бегаль - по 31 937 грн.

Небезпечний прецедент притягнення до відповідальності громадських активістів, - суд постановив стягнути із захисників озера Качиного 200 тис. грн 01

Представники забудовника звинувачують їх у тому, що вони 17 квітня 2016 року перешкоджали виконанню господарських робіт і не пускали машини, які підвозили пісок і будівельне сміття для засипки водоймища. Миронюка звинувачували в тому, що він нібито валив встановлений забудовником паркан. При цьому суд не врахував свідчення свідків, які стверджували, що паркан знищили невідомі люди спортивної зовнішності, одягнуті в чорне вбрання.

Таке рішення ухвалив суддя Даниленко Віталій Валерійович.

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"Це дуже небезпечний прецедент притягнення до відповідальності громадських активістів", - сказала Петрук, зазначивши, що участь усіх чотирьох активістів в акції протесту була мирною.

Також адвокат зазначила, що повного тексту рішення суду ще немає, тому не зрозуміло, як суд аргументує своє рішення.

Небезпечний прецедент притягнення до відповідальності громадських активістів, - суд постановив стягнути із захисників озера Качиного 200 тис. грн 02

Захист активістів має намір подавати апеляцію.

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Нагадаємо, Дарницький районний суд відкрив провадження у справі проти активістів, які виступають на захист так званого озера Качиного в Києві від забудови. Позов поданий компанією-субпідрядником "Азур Груп" з вимогою відшкодувати збиток за те, що активісти в березні 2016- го нібито знесли встановлений забудовником паркан і перешкоджали будівництву на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту П. Григоренка. Третьою стороною виступає забудовник КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Сторона обвинувачення намагається стягнути з активістів майже 200 тисяч гривень за "перешкоджання виконанню господарської діяльності".

На ділянці по вул. Здолбунівській на перетині з вул.Тепловозною (фактично на розі з просп. Григоренка) КП "Житлоінвестбуд-УКБ" (ним керує депутат Київради від БПП В'ячеслав Непоп) має намір звести шестисекційний багатоповерховий будинок на тисячу двісті сімдесят шість квартир. Ця земля була передана під забудову рішенням Київради від 26 грудня 2014 року. Навесні 2015 року почалися підготовчі роботи до будівництва. Забудовник почав засипати водойму. Активісти стверджують, що тут озеро, тоді як міська влада і "Житлоінвестбуд-УКБ" посилаються на рішення КП "Інститут генерального плану міста Києва" про відсутність водойм на цій ділянці. У березні 2016-го роботи продовжилися. 29 березня відбулась засіданні в КМДА, на якому представник Інституту управління й економії водних ресурсів заявив, що згідно з Водним Кодексом України ця водойма є озером на ділянці колишнього русла річки.

КП "Житлоінвестбуд-УКБ" посилається на нібито остаточну експертизу, проведену "Науково-дослідним центром екологічної безпеки і природокористування" при Міністерстві екології та природних ресурсів. Воно вважає цю ділянку заболоченою місцевістю. При цьому такий висновок зроблено "відповідно до наданих на розгляд матеріалами", тобто повноцінна експертиза не була проведена.

При цьому існує рішення Управління водних ресурсів у м.Києві та Київської області, за яким водойма на Здолбунівській визнається озером. Аналогічний висновок зробив Інститут управління та економії водних ресурсів. Проектні рішення з приводу ліквідації цього озера не узгоджувалися з Держагенством водних ресурсів. За водоймою закріпилася неформальна назва "Озеро Качине".

19-20 квітня 2015 року відбулася кривава сутичка між захисниками озера та охоронцями, яких найняв забудовник. Депутат Київради від цього округу Анна Сандалова ("Самопоміч") звинуватила в протистоянні голову "Житлоінвестбуд-УКБ" Непопа.

Пізніше Дарницький районний суд Києва відмовив прокуратурі в накладенні арешту на цю ділянку. Проте 25 серпня арешт все ж було накладено. "Житлоінвестбуд-УКБ" оскаржує це рішення в Апеляційному суді.

23 червня було оприлюднено відповідь Державної інспекції сільського господарства в м.Києві на лист столичної прокуратури, в якому сказано, що відведення земельної ділянки під скандальну забудову на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту П. Григоренка у Дарницькому районі Києва було розроблено і затверджено зі значними порушеннями земельного законодавства і законів України.

На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, яке відбулося 14 вересня, не вистачило кількох голосів для того, щоб включити озеро Качине у водний фонд і відповідно дати йому офіційно охоронний статус.

10 жовтня 2016 року Апеляційний суд міста Києва скасував рішення про арешт озера Качиного.

Тривалий час зберігався статус-кво, за якого роботи на озері не проводилися, водночас тривав процес над активістами, які захищали водойму. У травні 2018 року було знову здійснено спробу засипати озеро.

У вересні 2018 року в справі захисників озера було заявлено клопотання стороною захисту про відвід судді, яке однак не було задоволено. За словами сторони захисту, відвід судді пов'язаний з тим, що відповідачам став відомий той факт, що раніше суддя В. Даниленко розглядав справу, в якій фігурувало КП "Житлоінвестбуд-УКБ" (яке має намір звести на місці Качиного будинок).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147242
 
 
 Топ коментарі
 
Слышали зебобы? Когда возле вашего дома начнуть сравнивать с землей парк с деревьями. Вы ни-ни. Не мешайте строить там торговый центр и не вздумайте активничать, а то штраф впаяют
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Интересно посмотреть, какой забор у судьи.
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Слышали зебобы? Когда возле вашего дома начнуть сравнивать с землей парк с деревьями. Вы ни-ни. Не мешайте строить там торговый центр и не вздумайте активничать, а то штраф впаяют
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Суддя який прийняв таке рішення не має морального права лишатись на посаді! Якщо за громадянську позицію по збереженню природи від незаконної забудови будуть відбирати всі гроші в людини, тоді навіщо ми воюємо? За що ми воюємо? Щоб якесь гівно-кличко роздавало останні острівки природи під забудову, а кримінальні забудовники засипали останні озера і будували на цьому місці чергові жахливі багатоповерхівки? Київ потрібно рятувати як і всю Україну від будівельного тероризму бандитів та суддів!
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Igor L, відомий "експертізусьогонасвіті, тебе так часто тут видно із криками - всіх розстрілять, за шо воюєм, всі зрадники, гівно і т.д. Ну, в принципі, зрозуміло що ти за "експерт". А по поводу так називаємого Качиного озера - я живу на Григоренко 12, біля озера Жандарка. Так от нема тут озера качиного. Є болото, поросле очеретом та ще чимось. Розсадник для комарів. Якщо його засиплять, побудують висотку і розчистять нарешті Жандарку - це було б найкращим рішенням для жильців навколишніх домів(не "активістів", бо то зальотні птахи і вони знають, за що шумлять. Місцевих серед них немає)
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На землях водного фонду - озерах, болотах, руслах річок, будувати не можна, такий закон! Не має значення подобається Вам чи ні!
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Діло не в тому болоті - прецедент фіговий. Зараз можна буде нагліти по повній і не боятися, що жителі виступлять - валити ліси, парки, дитячі майданчики де завгодно.
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это не Зе нужно благодарить, а жирного шоколадного брехуна, до сих пор гордящегося реформой судов ( это решение яркий показатель качества пресловутой реформы).
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При Порохе активистов не штрафовали. Так что ... нечего на зеркало пенять, коли рожа крива
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т.е. порошок провел "реформу", оставил все ворье в мантиях на прежних местах, а особо "одаренных" повысил в должности, которое теперь штампует вот такие решения, а виновен конечно же Зе. Все понятно, чего же тут не понятного.
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Зато это "ворьё в мантиях" весьма устраивает нынешнюю власть и её главного кукловода. А вы бы ещё, вместе с Порохом, Черчиля или Чемберлена вспомнили.
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так значит все же порошок ответственный за то, что после его вселенских реформ судов, там остались вот такие идейные борцы за денежные знаки, а не за правосудие? И теперь Зе виноват, что еще не успел их от туда выкинуть. Ну хотя бы так. Просто прозреваешь на глазах.

Ну а сравнением насмешил. Из порошка Черчиль, как из него же балерина.
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Смейся дальше, но не забывай, кому они подчиняются сейчас и кто их крышует (и кормит с госбюджета) сегодня. Аваков тому хрестоматийный пример.
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Для порохофобів . Зараз діе система судів ,схем та кадрів , побудована портновим к 2012. Свавілля почалося саме із зміною влади та приходом 6го пре Зе дента, в команді якого найближчий друг портнова - люстрований- Богдан. Не дякуй те.
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Ти взагалі троль чи туповатий? В Зе-команди зараз вся влада, а продажні судді клали на нього з високим прибором - і ніякої реакції.
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А как же Педалик? Сколько лет уже люди протестуют? Но большие дяди плевать хотели, бабло важнее.
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підлога , ти песдякула при парашенці це все відбувалося і судді його хвойди ставленики
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Из кармана кличко, вседозволяющего строительной мафии. Имя этому кублу застройщиков Киева - легион.
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"руководил депутат Киевсовета от БПП, а нінче - заместитель Виталия Кличко, Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир" - депутат БПП зебоб))))))

Порохоботы текст не читают.
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я как слуга народа, которые не читают тексты законопроэктов за которые голосуют. А что? им можна, а мне низя? "Небезпечний прецедент притягнення до відповідальності громадських активістів", - суд постановив стягнути із захисників озера Качиного 200 тис. грн - Цензор.НЕТ 7411
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сколько судье отстегнули? "Опасный прецедент привлечения к ответственности общественных активистов", - суд постановил взыскать с защитников озера Утиного 200 тис. грн - Цензор.НЕТ 1826 три квартиры пообещали?
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О, суддя Даниленко!
Так це ж той суддя, у якого дружина в цьому ж Дарницькому районі адвокатом працює.
Така прекрасна змичка: він -суддя, вона тут же адвокат.
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адвокати не працюють в суді - немає такої посади.
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Проте всім зрозуміло до якого адвоката треба йти, тобто нести, щоб вирішити питання.
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Адвокати не працюють в суді! Они подрабатывают в суде.
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Ведмежий суд
Лисичка подала у суд таку бумагу:
Що бачила вона, як попелястий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу,
Їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки.
Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки.
- Як можна гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м'ясиво,-
Ведмідь сердито став ревіть.
- А то він сіно їв! - Вовки завили.
Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його з починку перебили.
Бо він ситенький був. І так опреділили,
І приказали записать:
«Понеже Віл признався попелястий,
Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи - його четвертувать
І м'ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».
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Интересно посмотреть, какой забор у судьи.
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Этих "даниленков" можно лишь "отреформировать" на фонарных столбах. Меркантильной,продажной душенке никакие реформы больше не помогут.
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Началось...Скоро будет как у вовы старшенького в расее
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ви привикайте, скоро це стане звичною нормою. бо демократія, мітинги, тепер пережитки бариги вам будуть лише снитися
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так це ж суд реформований Порошенко - а рішення законні та справедливі та вмотивовані з посиланнями на рішення Європейського суду з прав людини.
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для тупих і дєтєй пріроди, включаючи тупоголових Зе білів: за 3роки реформи порошенка-філатова реформовано аж два найвищих суди- верховний(оновлений) та вищий антикорсуд з нуля. до бєніних прокладок типу оаск, баришівського, та дрючбанів портнова-богдана реформа не дійшла...і схоже не дійде...але у вас з мізками проблема, ви навіть загуглити то не можете. бо одна пару звивин та пару рефлексів: барина всєх абакрал і вова маладєц.убогі
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Верховний з тих самих питань виносить різні рішення.
Антикорупційний зробив вже заявку на наступні 60-70 років. Там набрано не суддів, а провидців, які бачать майбутнє.
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"демократія" та "справедливість по-новому...де ж обурення зєлєбєніного лохторату???...Не пам'ятаю, щоб раніше активістів так чморили...Тих, хто захищає інтереси народу від олігархату...А всі ці "по-новому" "для народу" були зрозумілі одразу, коли 2-х дітей за плакат про імпічмент зєлєбєні запраторили до буцигарні...
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В нормальных странах организаторы акций всегда отвечают за эксцессы во время акций, именно для этого в нашей Конституции есть требование заранее информировать об акциях, кто, где, когда и чего собирается творить, чтоб когда наделают, то было с кого спросить. Все "неизвестные люди в черном" должны пресекаться самими "мирными" организаторами, с немедленным превлечением полиции.
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Добрий день Московія , ми повернулися в твоє лоно.
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если у строй компании все документы в порядке то конечно активисты не правы. нуджно было экологов доставать пикетами
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два брата акробата клячка поднажрутся на последок
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По ходу эти продажные судья сами напрашиваются,скоро их сук вилами выносить будут,доиграются твари
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