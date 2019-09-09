 "Небезпечний прецедент притягнення до відповідальності громадських активістів", - суд постановив стягнути із захисників озера Качиного 200 тис. грн. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомила Цензор.НЕТ адвокат активістів Вікторія Петрук, суд задовольнив позов підрядника і забудовника в повному обсязі.

З активіста, ветерана АТО Сергія Миронюка суд постановив стягнути 100 тисяч гривень. З голови громадської організації "Озеро Качине" Сергія Куценка і захисниць озера Тамари Харчілави та Вікторії Бегаль - по 31 937 грн.

Представники забудовника звинувачують їх у тому, що вони 17 квітня 2016 року перешкоджали виконанню господарських робіт і не пускали машини, які підвозили пісок і будівельне сміття для засипки водоймища. Миронюка звинувачували в тому, що він нібито валив встановлений забудовником паркан. При цьому суд не врахував свідчення свідків, які стверджували, що паркан знищили невідомі люди спортивної зовнішності, одягнуті в чорне вбрання.

Таке рішення ухвалив суддя Даниленко Віталій Валерійович.

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"Це дуже небезпечний прецедент притягнення до відповідальності громадських активістів", - сказала Петрук, зазначивши, що участь усіх чотирьох активістів в акції протесту була мирною.

Також адвокат зазначила, що повного тексту рішення суду ще немає, тому не зрозуміло, як суд аргументує своє рішення.

Захист активістів має намір подавати апеляцію.

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Нагадаємо, Дарницький районний суд відкрив провадження у справі проти активістів, які виступають на захист так званого озера Качиного в Києві від забудови. Позов поданий компанією-субпідрядником "Азур Груп" з вимогою відшкодувати збиток за те, що активісти в березні 2016- го нібито знесли встановлений забудовником паркан і перешкоджали будівництву на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту П. Григоренка. Третьою стороною виступає забудовник КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Сторона обвинувачення намагається стягнути з активістів майже 200 тисяч гривень за "перешкоджання виконанню господарської діяльності".

На ділянці по вул. Здолбунівській на перетині з вул.Тепловозною (фактично на розі з просп. Григоренка) КП "Житлоінвестбуд-УКБ" (ним керує депутат Київради від БПП В'ячеслав Непоп) має намір звести шестисекційний багатоповерховий будинок на тисячу двісті сімдесят шість квартир. Ця земля була передана під забудову рішенням Київради від 26 грудня 2014 року. Навесні 2015 року почалися підготовчі роботи до будівництва. Забудовник почав засипати водойму. Активісти стверджують, що тут озеро, тоді як міська влада і "Житлоінвестбуд-УКБ" посилаються на рішення КП "Інститут генерального плану міста Києва" про відсутність водойм на цій ділянці. У березні 2016-го роботи продовжилися. 29 березня відбулась засіданні в КМДА, на якому представник Інституту управління й економії водних ресурсів заявив, що згідно з Водним Кодексом України ця водойма є озером на ділянці колишнього русла річки.

КП "Житлоінвестбуд-УКБ" посилається на нібито остаточну експертизу, проведену "Науково-дослідним центром екологічної безпеки і природокористування" при Міністерстві екології та природних ресурсів. Воно вважає цю ділянку заболоченою місцевістю. При цьому такий висновок зроблено "відповідно до наданих на розгляд матеріалами", тобто повноцінна експертиза не була проведена.

При цьому існує рішення Управління водних ресурсів у м.Києві та Київської області, за яким водойма на Здолбунівській визнається озером. Аналогічний висновок зробив Інститут управління та економії водних ресурсів. Проектні рішення з приводу ліквідації цього озера не узгоджувалися з Держагенством водних ресурсів. За водоймою закріпилася неформальна назва "Озеро Качине".

19-20 квітня 2015 року відбулася кривава сутичка між захисниками озера та охоронцями, яких найняв забудовник. Депутат Київради від цього округу Анна Сандалова ("Самопоміч") звинуватила в протистоянні голову "Житлоінвестбуд-УКБ" Непопа.

Пізніше Дарницький районний суд Києва відмовив прокуратурі в накладенні арешту на цю ділянку. Проте 25 серпня арешт все ж було накладено. "Житлоінвестбуд-УКБ" оскаржує це рішення в Апеляційному суді.

23 червня було оприлюднено відповідь Державної інспекції сільського господарства в м.Києві на лист столичної прокуратури, в якому сказано, що відведення земельної ділянки під скандальну забудову на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту П. Григоренка у Дарницькому районі Києва було розроблено і затверджено зі значними порушеннями земельного законодавства і законів України.

На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, яке відбулося 14 вересня, не вистачило кількох голосів для того, щоб включити озеро Качине у водний фонд і відповідно дати йому офіційно охоронний статус.

10 жовтня 2016 року Апеляційний суд міста Києва скасував рішення про арешт озера Качиного.

Тривалий час зберігався статус-кво, за якого роботи на озері не проводилися, водночас тривав процес над активістами, які захищали водойму. У травні 2018 року було знову здійснено спробу засипати озеро.

У вересні 2018 року в справі захисників озера було заявлено клопотання стороною захисту про відвід судді, яке однак не було задоволено. За словами сторони захисту, відвід судді пов'язаний з тим, що відповідачам став відомий той факт, що раніше суддя В. Даниленко розглядав справу, в якій фігурувало КП "Житлоінвестбуд-УКБ" (яке має намір звести на місці Качиного будинок).