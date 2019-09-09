 Зрадник Вишинський пишається нагородами від Росії. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru.
Він наголосив, що отримав нагороди за журналістську діяльність.
"Я вважаю, що частину я заслужив, а частина - це аванс", - додав Вишинський.
Він зазначив, що пишається своїми нагородами. За його словами, за всю діяльність і роботу в Україні він не отримав жодних нагород, а в Росії - отримав.
"Від Росії нагороди отримав. Ними пишаюся відповідно", - підсумував Вишинський.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.
28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.
По его словам, "русские" - это "очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов государства. "Это (россияне, - ред.) очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же не можете себя развивать. Они понимают это. Но система, структура, КГБ контролирует всех", - поделился впечатлениями освобожденный.
# мыжебратья
Этот карпюк теперь на передок не хочет защищать Украину от "вежливых и хороших людей"!?
Після ХХ з'їзду КПРС в 1956 році Вишинського "посмертно репресовано", його праці перестали бути офіційними посібниками для радянських юристів.
рынка этттттттих услуг ?
Хотя пусть возвращается - "обменный материал" пригодится
Але, але... Для того, щоб ця "гордість" стала "неубієним" доказом звинувачення - потрібно довести в міжнародному трибуналі ООН, що параша дійсно - окупант і військовим (нехай гібридним) шляхом загарбала наші території. Отут питання: чи зможе, і чи захоче зебіл довести до пуття справу, розпочату Петром?
Оця харя мені невідома.
Не стесняйся. с любого компа.
Все будет 4.5.0.
Можно носить узком кругу.
По его словам, "русские" - это "очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов государства. "Это (россияне, - ред.) очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же не можете себя развивать. Они понимают это. Но система, структура, КГБ контролирует всех", - поделился впечатлениями освобожденный
Ему уже приготовлено теплое место на каком нить государственном телеканале.... будет петь что прикажут...с завываниями.....
"Вот он - этот элемент! Вот он - шпион и изменник, лазутчик и разведчик бандеровских и американских спецслужб, "Правого Сектора", СБУ, Госдепа, Майдана и полка "Азов" в нашей стране, вот он - зловонная куча человеческих отбросов, русофоб в человеческом обличье, который хотел отнять у нас самую главную нашу скрепу - президента В.В. П***на! Игра разоблачена! Маска предательства с его облика, с его лица сорвана - и сорвана раз и навсегда! Требует руССкий народ одного - всю эту продавшуюся за печеньки банду, подсунутую нам на обмен киевской хунтой - расстрелять как бешеных псов! Раздавить проклятую гадину!"
Золотая Медаль "За предательство"