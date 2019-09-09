 "Мені пох#й. Я повернуся", - експерекладач Гройсмана Єжов, якого видали Росії. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Коли журналіст Андрій Цаплієнко підійшов до нього, Єжов зажадав припинити зйомку і назвав його "бандерівським пропагандистом".

Цаплієнко запитав, чи впевнений Єжов, що з ним все буде гаразд і що він не зникне після приїзду в Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерекладач Гройсмана Єжов визнав свою вину в державній зраді і вийшов на свободу за "законом Савченко"

"Мені пох#й. Не знімайте мене. Я повернуся. Так, я повернуся літаком або поїздом, не знімайте мене", - відповідав експерекладач.

Журналісти поговорили з колишнім офіцером Збройних сил України Сергієм Лазарєвим, який також прямував у РФ в межах обміну.

Йому теж поставили запитання, чи не боїться він зникнути після приїзду в Росію.

"Не знаю. Якщо думати про це, то що ж робити далі", - відповів він.

Нагадаємо, 20 грудня працівники Служби безпеки України затримали чиновника секретаріату Кабміна, якого підозрюють у співпраці із спецслужбами Росії. На своїй посаді Єжов фактично працював перекладачем Прем'єр-міністра Гройсмана під час закордонних відряджень та міжнародних зустрічей. Оперативники СБ України задокументували, що чиновник, за завданням російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку. Ним виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов.

У підсумку, експерекладач Гройсмана Єжов визнав свою вину в державній зраді і вийшов на свободу за "законом Савченко".