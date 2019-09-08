 Богдан - Зеленському після обміну полоненими: "Я ж казав, що до Нового року попрацюємо - і все". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відеорепортаж опублікований на каналі "Громадського" в Youtube.
Зокрема автор сюжету зазначає, як президент Володимир Зеленський вітає главу ОП Андрія Богдана, на що той йому сміючись відповів: "Я ж казав, що до Нового року попрацюємо - і все".
73% дебилов вам в помощь!
Пацан сказал - пацан сделал или век воли не видать!
Бодя, не присваивай себе того, чего у тебя нет.
Мы сейчас выиграли бой. Пленные освобождены. Но все идёт у тому, что мы проиграем войну и нас вернут назад в малороссийское стойло. А все жертвы в этой войне были зря. Но это ж не их война, этим у власти насрать. Она только мешает, как и нашим западным партнёрам. Сорри, это бизнес, солдат, ничего личного.
россия никуда не денется, будет также воевать с нами и делать все, чтобы не было независимой Украины. А с руководством, которое не думает наперед и живёт короткими победами - это будет легко.
Идиот ***!
Ну что за статья , да ещё и на ЦН.
Вырвана фраза из контекста. Ну мы ж не в рашке, чтоб такое лепить
Такими темпами как с апреля по июль с 24 до 8% сейчас их вряд ли столько же
Саме так, 73 громадянам. Я описую 27 грудня 2017 р. коли були звільнені з полону 73 українські громадяни. Тоді противники президента Порошенка той обмін зразу ж об'явили «зрадою», позаяк терористам ДиРи були передані 237 бойовиків Москви. Те що полонених зустрічав президент Порошенко було названо нікому не потрібним піаром. І позаяк пабліки шанувальників президента Зеленського нині уже голосять «Зеленський зробив те, що не вдалося Порошенку», гадаю варто порівняти той обмін з обміном який стався щойно.
По-перше, забудьте формулювання «обміняли 35 на 35». Це було «11 на 35». Справа в тому що 24 українські моряки мусили бути звільнені на вимогу Міжнародного морського трибуналу. Ба-більше 6 вересня Гаагський міжнародний суд мусив почати впроваджувати санкції проти Росії за невиконання його рішення щодо українських моряків. Можна звісно сказати, що інакше Путін би моряків повернув, і що життя наших громадян - понад усе. Але тоді давайте чесно визнаємо, що звільнення моряків було виключно забаганкою Путіна і Україна просто пристала на його вимоги. Підкажіть будь ласка, де тут заслуга діючого президента?
По-друге, і похідне від першого. Українських моряків Москва не просто звільнила - вона звільнила їх під особисте зобов'язання українського омбудсмена Людмили Денисової про те, що українські моряки будуть надалі брати участь у слідчих діях російських силових органів. Пояснюю. Це означає, що за першим свистком російського слідчого комітету українські моряки муситимуть їхати до Москви або до Криму - на допити. Це означає також, що держава Україна муситиме забезпечити приїзд моряків до РФ, банально тому, що їхній неприїзд запросто стане перепоною для звільнення інших наших полонених. Москва завжди дорікатиме нашим дипломам: «як, мовляв, вірити вашому слову?» Ті, ціну чиєму слову ми гарно знаємо після Іловайська… Яка гарантія тому, що в Росії наших моряків не затримають знову за постановою російської прокуратури - здогадайтеся самі.
Звільнення моряків під особисте зобов'язання українського омбудсмена означає також, що Україна по факту ВИЗНАЛА українських моряків злочинцями, які незаконно вдерлися на територію іншої держави - Росії. Це означає, що по-факту чинна влада визнала, що анексований у України Крим - російський. Ба-більше, Україна по-факту визнала свою провину за те що українські кораблі намагалися пройти Керченською протокою, яка за міжнародною угодою між Україною і РФ - зона спільного користування. Українським дипломатам доведеться ще не один десяток разі в згризти лікті за те що було зроблено сьогодні, Москва всіма переліченими фактами скористається обов'язково.
По-третє. Україна відпустила Володимира Цемаха, так званого «офіцера сил ППО ДНР». Мушу нагадати, Цемах - громадянин України. Передали його не терористам ДиРи, тобто офіційно - таким самим громадянам України, передали його іншій державі, тим кричуще порушивши чинне законодавство. Крім того Цемах - злочинець. Ця людина свідомо взяла в руки зброю, аби воювати проти українців за інтереси держави-агресора. Цю людину ВІДПУСТИВ український суд, тим самим розтлумачивши ветеранам, що застрелити терориста ДиРи можна, а засудити - ні. Нарешті, Цемах - свідок по справі про збиття малазійського «Боїнга» MH-17, який міг би дати безцінні показання на суді у Нідерландах. Про те наскільки він цінний, свідчать слова президента Зеленського про те, що без Цемаха обмін міг зірватися взагалі, а також те що слідчі з Нідерландів його допитали до обміну і вже зараз Нідерланди вимагають у Росії видачі Цемаха. Про те, скільки людей ризикували життям, витягуючи Цемаха з окупованої території - геть і згадувати не кортить. До речі. Крім Цемаха звільнили ще й колишнього перекладача прем'єра Гройсмана - 100% зрадника і російського шпигуна. Щирий привіт українським спецпризначенцям, українським контррозвідникам, тай й усій ветеранській спільноті - також.
Визволяти полонених треба. Завжди треба. Безумовно треба. Але тут питання не про це, питання - про міру заслуги чинного президента. Всі перелічені обставини вказують, що влада просто прийняла умови, які висувала Москва. Віщую заперечення, що людське життя - понад усе. Безумовно. Але. Якщо чужа шкура - понад усе, яка ціна шкури власної? Хто був правий у 2014? Той хто пішов на фронт, гробити життя і здоров'я за свою країну - чи той хто всі п'ять років тікав від мобілізації і в такий спосіб втомився від війни? Бо його шкіра - понад усе…
Президент Порошенко в період своєї каденції звільнив 3244 полонених - не роблячи аж таких кричущих поступок Кремлю. Не виконуючи сліпо всіх його вимог. А нині… Я щиро радію тому що наші громадяни нарешті вдома. Але. Де у цьому заслуга президента Зеленського?
Не можу одного зрозуміти... Чому говорять, що обміняли 35 бранців? Моряків мали повернути без обміну. Так 35-24=11. Чи я з арифметикою вже не в ладах?
Можна міняти кого завгодно на кого завгодно, але міняти на ЩО завгодно ніяк не можна! Це я вже про ціну.
Вернуть моряков по решению трибунала РФ ни за что не согласилась бы. Можно бы было конечно ждать пока ей за это введут санкции, но моряков она бы не отпустила и тогда. Так что вышло бы что моряки - инструмент политики.
Что, - всё? Что будет после нового года, - Ростов?
Звільнення моряків під особисте зобов'язання українського омбудсмена означає також, що Україна по факту ВИЗНАЛА українських моряків злочинцями, які незаконно вдерлися на територію іншої держави - Росії.
зато парашников ЗЕля помиловал а не отправил отбывать срок на параше, в прямом и переносном смысле.