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 Політика України
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Все про:Богдан (36) Зеленський (2666)

 Богдан - Зеленському після обміну полоненими: "Я ж казав, що до Нового року попрацюємо - і все". ВIДЕО

Суб'єктивна хронологія історичного обміну полоненими між Україною і Росією в репортажі Богдана Кутєпова з Hromadske.doc.

Як передає Цензор.НЕТ, відеорепортаж опублікований на каналі "Громадського" в Youtube.

Зокрема автор сюжету зазначає, як президент Володимир Зеленський вітає главу ОП Андрія Богдана, на що той йому сміючись відповів: "Я ж казав, що до Нового року попрацюємо - і все".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147146
 
   
 Топ коментарі
 
Безусловно жизнь 35 человек бесценна, но во сколько оценена жизнь 35 миллионов украинцев которых сливают в унитаз ?
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До нового года упеют сдать Украину?
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Потому что 3 лодочки могут плавать как и сколько угодно в укаинских и нейтральных водах...
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Богдан Зеленскому» Ну что я говорил, поработаем до Нового Года, купим пиджаки с карманами и в Маскваабад на гастроли махнем»
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Кутепов - это ник Богдана Богдана или тот что из "Машины времени? Как все запущено...в смысле преведено в действие. А вы что подумали?
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В смысле - страна сдается быстрее, чем надеялись?
73% дебилов вам в помощь!
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Скорей бы "Новый Год и всё"! Прощай Богдан, прощай Зе!
Пацан сказал - пацан сделал или век воли не видать!
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ЗРаду і Офіс - ..резидента капітулянта в Україні окупували продажні кацапські вилупки - холуї, зрадники -Іуди:.. з продажних екс-ригоАналів ЗЕбіли " слуги сепаратистів " та "жіття сепаратистів" ЗЕКА - Иуди . Які за вказівкою кремля злочинно планують Українську Державу перетворити в кацапську колонію "новросію - піндосію" А тоді як заявив фашист Путло за прикладом кривавої тюрми народів срср а паРаша в усьому його правонаступниця. Значить кілька мільйонів проукраїнських громодян, патриотів, активістів, націоналістів кремлівські фашисти )(уйла все таки планують ліквідувати, ізолювати або депортувати на Північний - Схід своєї жахливої личакової паРаші. А інших вже зразкових - виконавчих хохлів рабів, загарбники збираються дуже швидко перевзуть в свої обісцяні кацапські личаки і змусити їх з ранку до вечора прудко танцювати і під балалайку ядрено підспівувати їм окупантам "Широка страна моя родн ... лапотная кацапская" на думку кацапів для того щоб ніколи ці вже їх брудні раби - хохли малороси не забували про нібито свій новий російський а по суті кацапський ординський мир. Тепер залишилося за малим а так як вже перемогли на виборах його вірні кремлівські холуї -резиденти, Треба щоб и Український народ без протестів " Майдана "покірливо змирився що його велична Українська держава стає кацапською колонією а вони рабами, розмріявся кривавий маніяк )(уйло.
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Богдан - Ньютону: " Я ж говорил, когда яблоко упадет, физика встанет".
Бодя, не присваивай себе того, чего у тебя нет.
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У каждого петесоса петя такой стоит или висит.
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До тупоголовых, забитых ватным порохом мозгов, никогда не дойдет юмор интеллектуальных людей.
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Зеленский играет в короткую. Здесь и сейчас, не думая о стратегии. Даже непонятно как теперь будет идти следствие и суды по отпущенным. Высшие государственные чины Украины помогли им избежать правосудия. Но они об этом не думают.
Мы сейчас выиграли бой. Пленные освобождены. Но все идёт у тому, что мы проиграем войну и нас вернут назад в малороссийское стойло. А все жертвы в этой войне были зря. Но это ж не их война, этим у власти насрать. Она только мешает, как и нашим западным партнёрам. Сорри, это бизнес, солдат, ничего личного.
россия никуда не денется, будет также воевать с нами и делать все, чтобы не было независимой Украины. А с руководством, которое не думает наперед и живёт короткими победами - это будет легко.
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Та з такими темпами доведеться зєко-Манді зустрічати новий рік достроково. Так що, готуй вже Вофка Сопля йолку , табуретку, мотузку і вчи віршика .
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Мыло хозяйственное я подарю...для такого святого дела не жалко..
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До тупоголовых, забитых ватным порохом мозгов, никогда не дойдет юмор интеллектуальных людей. Закончится неприкосновенность депутатишок.
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Это он верно глаголит-Майдан-3 уже бродит по стране....
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Ты на диване лежа, майдан своей проститутке домашней будешь устраивать.
Идиот ***!
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Ці нелюди, мабуть, навмисне провокують людей на "путч".
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Путч -это переворот а Майдан-восстание народа против узурпаторов и предателей...
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"путч" не є путч - саме майдан мав на увазі
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Соя готує путч? оголосіть список "людей" поіменно Богдан - Зеленському після обміну полоненими: "Я ж казав, що до Нового року попрацюємо - і все" - Цензор.НЕТ 9918
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Вот зря я писала вчера на ФБ с просьбой вернуть на нем жизнь одному человеку.
Ну что за статья , да ещё и на ЦН.
Вырвана фраза из контекста. Ну мы ж не в рашке, чтоб такое лепить
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Выводы от прочтения коментов.., ольгинские снова с работой и зарплатой. Задание хвалить зе-лупу полученно и пашут в три смены!
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Было
Такими темпами как с апреля по июль с 24 до 8% сейчас их вряд ли столько же
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Це був дивовижний день. Літак торкнувся злітно-посадкової смуги. Громадяни, які зустрічали українців що поверталися на Батьківщину з полону посіпак Москви, затамували дихання. Колишні полонені почали виходити з літака. Президент країни рушив їм на зустріч - всім 73 громадянам України…
Саме так, 73 громадянам. Я описую 27 грудня 2017 р. коли були звільнені з полону 73 українські громадяни. Тоді противники президента Порошенка той обмін зразу ж об'явили «зрадою», позаяк терористам ДиРи були передані 237 бойовиків Москви. Те що полонених зустрічав президент Порошенко було названо нікому не потрібним піаром. І позаяк пабліки шанувальників президента Зеленського нині уже голосять «Зеленський зробив те, що не вдалося Порошенку», гадаю варто порівняти той обмін з обміном який стався щойно.
По-перше, забудьте формулювання «обміняли 35 на 35». Це було «11 на 35». Справа в тому що 24 українські моряки мусили бути звільнені на вимогу Міжнародного морського трибуналу. Ба-більше 6 вересня Гаагський міжнародний суд мусив почати впроваджувати санкції проти Росії за невиконання його рішення щодо українських моряків. Можна звісно сказати, що інакше Путін би моряків повернув, і що життя наших громадян - понад усе. Але тоді давайте чесно визнаємо, що звільнення моряків було виключно забаганкою Путіна і Україна просто пристала на його вимоги. Підкажіть будь ласка, де тут заслуга діючого президента?
По-друге, і похідне від першого. Українських моряків Москва не просто звільнила - вона звільнила їх під особисте зобов'язання українського омбудсмена Людмили Денисової про те, що українські моряки будуть надалі брати участь у слідчих діях російських силових органів. Пояснюю. Це означає, що за першим свистком російського слідчого комітету українські моряки муситимуть їхати до Москви або до Криму - на допити. Це означає також, що держава Україна муситиме забезпечити приїзд моряків до РФ, банально тому, що їхній неприїзд запросто стане перепоною для звільнення інших наших полонених. Москва завжди дорікатиме нашим дипломам: «як, мовляв, вірити вашому слову?» Ті, ціну чиєму слову ми гарно знаємо після Іловайська… Яка гарантія тому, що в Росії наших моряків не затримають знову за постановою російської прокуратури - здогадайтеся самі.
Звільнення моряків під особисте зобов'язання українського омбудсмена означає також, що Україна по факту ВИЗНАЛА українських моряків злочинцями, які незаконно вдерлися на територію іншої держави - Росії. Це означає, що по-факту чинна влада визнала, що анексований у України Крим - російський. Ба-більше, Україна по-факту визнала свою провину за те що українські кораблі намагалися пройти Керченською протокою, яка за міжнародною угодою між Україною і РФ - зона спільного користування. Українським дипломатам доведеться ще не один десяток разі в згризти лікті за те що було зроблено сьогодні, Москва всіма переліченими фактами скористається обов'язково.
По-третє. Україна відпустила Володимира Цемаха, так званого «офіцера сил ППО ДНР». Мушу нагадати, Цемах - громадянин України. Передали його не терористам ДиРи, тобто офіційно - таким самим громадянам України, передали його іншій державі, тим кричуще порушивши чинне законодавство. Крім того Цемах - злочинець. Ця людина свідомо взяла в руки зброю, аби воювати проти українців за інтереси держави-агресора. Цю людину ВІДПУСТИВ український суд, тим самим розтлумачивши ветеранам, що застрелити терориста ДиРи можна, а засудити - ні. Нарешті, Цемах - свідок по справі про збиття малазійського «Боїнга» MH-17, який міг би дати безцінні показання на суді у Нідерландах. Про те наскільки він цінний, свідчать слова президента Зеленського про те, що без Цемаха обмін міг зірватися взагалі, а також те що слідчі з Нідерландів його допитали до обміну і вже зараз Нідерланди вимагають у Росії видачі Цемаха. Про те, скільки людей ризикували життям, витягуючи Цемаха з окупованої території - геть і згадувати не кортить. До речі. Крім Цемаха звільнили ще й колишнього перекладача прем'єра Гройсмана - 100% зрадника і російського шпигуна. Щирий привіт українським спецпризначенцям, українським контррозвідникам, тай й усій ветеранській спільноті - також.
Визволяти полонених треба. Завжди треба. Безумовно треба. Але тут питання не про це, питання - про міру заслуги чинного президента. Всі перелічені обставини вказують, що влада просто прийняла умови, які висувала Москва. Віщую заперечення, що людське життя - понад усе. Безумовно. Але. Якщо чужа шкура - понад усе, яка ціна шкури власної? Хто був правий у 2014? Той хто пішов на фронт, гробити життя і здоров'я за свою країну - чи той хто всі п'ять років тікав від мобілізації і в такий спосіб втомився від війни? Бо його шкіра - понад усе…
Президент Порошенко в період своєї каденції звільнив 3244 полонених - не роблячи аж таких кричущих поступок Кремлю. Не виконуючи сліпо всіх його вимог. А нині… Я щиро радію тому що наші громадяни нарешті вдома. Але. Де у цьому заслуга президента Зеленського?


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Ага. Полонених під Іловайськом з добробату Донбас не звільняли доти, поки добровольці не заблокували ж/д сполучення з Лугандоном. Після цього всіх звільнили. А Медведчук, призначений Порошенком робити обмін полоненими, на два роки взагалі заблокував процес. Тому не кіздіть, пане, бо ніс виросте
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Я дуже рада за кожного поверненого з полону! Дуже радію за їх сім"ї! Дочекались!
Не можу одного зрозуміти... Чому говорять, що обміняли 35 бранців? Моряків мали повернути без обміну. Так 35-24=11. Чи я з арифметикою вже не в ладах?
Можна міняти кого завгодно на кого завгодно, але міняти на ЩО завгодно ніяк не можна! Це я вже про ціну.
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Ху.ло - тварь. Он не вернул бы моряков по решению трибунала.
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мали повернути? а що були ознаки такого -"мали"? так не було ж.
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Нет Обе стороны официально говорят что был именно обмен.

Вернуть моряков по решению трибунала РФ ни за что не согласилась бы. Можно бы было конечно ждать пока ей за это введут санкции, но моряков она бы не отпустила и тогда. Так что вышло бы что моряки - инструмент политики. Богдан - Зеленському після обміну полоненими: "Я ж казав, що до Нового року попрацюємо - і все" - Цензор.НЕТ 6205
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Товарищь Богдан мыслит стратегически правильно: на Новый год самые жирные корпоративы! Вал, зеля, вали
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Дальше у них по плану - ёлки и утренники
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Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все...
Что, - всё? Что будет после нового года, - Ростов?
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Рюзьге, когда пишите про «барыгу», уточняйте который из них.
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ГЛАВНОЕ ЭТО
Звільнення моряків під особисте зобов'язання українського омбудсмена означає також, що Україна по факту ВИЗНАЛА українських моряків злочинцями, які незаконно вдерлися на територію іншої держави - Росії.


зато парашников ЗЕля помиловал а не отправил отбывать срок на параше, в прямом и переносном смысле.
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