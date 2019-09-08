 Богдан - Зеленському після обміну полоненими: "Я ж казав, що до Нового року попрацюємо - і все". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відеорепортаж опублікований на каналі "Громадського" в Youtube.

Зокрема автор сюжету зазначає, як президент Володимир Зеленський вітає главу ОП Андрія Богдана, на що той йому сміючись відповів: "Я ж казав, що до Нового року попрацюємо - і все".

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