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 Політика України
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Все про:Зеленський (2657) Порошенко (9647) Сущенко (451) полонені (427)

 Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення. ВIДЕО

Звільнений з російського полону Роман Сущенко повернувся додому літаком 7 вересня. В аеропорту "Бориспіль" його та інших звільнених зустріли президент України Володимир Зеленський, інші політики, а також рідні і близькі.

Як передає Цензор.НЕТ, Сущенко висловив подяку діючому президенту Володимиру Зеленському, а також п'ятому президенту України Петрові Порошенку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завойоване нами рішення морського трибуналу приперло Путіна до стіни, - Порошенко привітав звільнення українців

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147096
 
   
 Топ коментарі
 
Зараз у зеботів буде когнітивний дисонанс... Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение - Цензор.НЕТ 32
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А Сущенко знає шо Поросятки проти його звільнення?
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вся Україна ридає від щастя. лише довбаний порохоскот задихається в припадках і істериці, та проклинає все на світі. чи потрібні ще якісь докази, що порохоскот - це переважно тварюки?
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Зараз у зеботів буде когнітивний дисонанс... Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение - Цензор.НЕТ 32
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Не угадало. Я за Зеленского не голосовал. Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення - Цензор.НЕТ 4756
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Чо Ойю
Не угадало. Я за Зеленского не голосовал.

Ти хоч без помилок пиши.

Правильно має бути так: "Я за Зеленского не голосовало."
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Как передает Цензор.НЕТ, Сущенко выразил благодарность действующему президенту Владимиру Зеленскому, а также пятому президенту Украины Петру Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/v3147096

Коли Сущенко почав дякувати Порошенку, зменшили звук.
Зелені мокриці.
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У чому саме дисонанс??? Що Сущенко подякував Зеленському??? Так це логігно! Що подякував Порошенкові? Так це він просто не знає, як пороховата і Порошенко противились його поверненню до України. До речі, а Сущенка теж мали звільнити згідно рішення Міжнародного морського трибуналу? Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення - Цензор.НЕТ 5816
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Я бы на месте Зеленского немного прихуел от такого поворота. Ну да ладно, освободил и забыл.
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А ви слухали чому він дякував Порошенко чи по заголовку коментуєте?
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Він дякував Порошенкові за те, що "Порошенко розпочав процес його визволення"... Людина сиділа у в'язниці, і просто не знає, що Порошенко не тільки нічого не робив для його визволення, а навпаки, разом зі всіма порохоботами противився його поверненню до України.
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вся Україна ридає від щастя. лише довбаний порохоскот задихається в припадках і істериці, та проклинає все на світі. чи потрібні ще якісь докази, що порохоскот - це переважно тварюки?
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8% дебилов-двоечников, которых Петя произвел в "элиту нации". как теперь загонять их назад в стойло - непонятно
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Повбивати тих 2,5 млн разом з дітьми та й все.
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Быдло будет кого-то в стойло загонять. Пойди проспись сначала,зарыгань.
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Зачем 8% загонять, это быдло и так в стойле пожизненно находится, оттуда и мычит.
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Честно, когда я смотрел прямой репортаж и освобождённые папы подхватывали своих детей на руки я растрогался и пустил мужскую скупую слезу.
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аналогично, смотрел на происходящее на настоящие не поддельные эмоции, слезы радости и не мог сам сдерживать эмоции. Ведь многие ждали родных больше 5 лет. Слава богу что они вернулись и пофиг на тех кацапов что были на обмен, главное наши дома с семьями
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Ну а пэтя тут при чём ??? Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение - Цензор.НЕТ 964
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ну он многих туда отправил
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Куда туда? В Мариуполь? Они шли в Мариуполь.
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violator
а Вовка тут при чем ?

Та він же все зробив... Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення - Цензор.НЕТ 6792

Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення - Цензор.НЕТ 4836

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Меня сейчас нахрен не волнует это все. Че Станица Луганская без флагов Украины и там сепарня разгуливает как у себя дома??
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...уже не важно.. Прошу прощения, ошибся, так и должно быть )
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Цей фонтан шоб по ньому бігати. Радійте, шо не купається як ВДВ у рашці
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Потому, что уже пять лет Станица Луганская поделена на две части: одна под орками наротных риспуплик и там "без флагов Украины и там сепарня разгуливает как у себя дома", а вторая часть - Украина.
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А Сущенко знає шо Поросятки проти його звільнення?
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а це у вас найчесніша інфа випадково не від комабата семена, він же насіння, свідка пєціних самальотів з баблом??? чи мо від саака, свідка 5ярдів баків налічкою?? якшо так то *істинна мать його в ковіньки*, к дохтуру, пардон баканову нє хаді Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение - Цензор.НЕТ 6761
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порошенко.... ? Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение - Цензор.НЕТ 6608
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Ну там типу почали довічні переговори, а тепер верещать шо - це все завдяки Петру Олексійовичу. Не розумію - у чому проблема?
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А что еще он мог сказать. - Я сидел,а вы ********* ? Наливай ! ? )) Ясен пень,этикет заставил. И это же не последние его слова.
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Где-то ехидно улыбнулась сеструха Веры Савченко(дочь мамы Савченко))
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по ходу я прав - обмен целиком и полностью заслуга нашего святого петра, его молитвы и муки печени выстрадали очередное щастье для украинского народа
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Астрологи оголосили тиждень дяки Пороху від бранців *****.
Кількість підгорівших срак зебілів збільшилася в 100 разів.
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бгггг)зебилы думали,что их по настоящему 73% дебилов
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"веросповедание", ну как же без попов то?
Поддерживаю все остальное сказанное, но уже поднадоели попы - их в кадре нет, но слава Яхве.
А зачем славить чужую выдумку то? Есть же миллионы божков(с Индией) - так шепчи мантры не монстру-Яхве, а какому-то умеренному герою комиксов.
Именно "благодаря" правослабию, мы в перманентной жёппе. И да - веропитеки рулят(сейчас - оригинальные(иудеи)). Гои - в стойло.
противно слышать об этих комиксах для гоев. Гои хавают? - Отлично, тогда я выражаю "славу" "избранному народу".
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Причем только здесь мародер... Сущенко за свое освобождение должен благодарить только Президента Украины и его команду.
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буков
Ще один коментатор по заголовку.
Цей Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення - Цензор.НЕТ 7141 00-Максим Гузенкопросто хворий на голову зебот ... Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення - Цензор.НЕТ 2231
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Це не зебот, це москаль, хоча різниця між ними зникає поступово.
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вообще то он должен благодарить трибунал ООН по морскому праву
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А ЯКЕ ВІДНОШЕННЯ МАВ ,,ТРІБУНАЛ ООН ПО МОРСЬКОМУ ПРАВУ" ДО СУЩЕНКА???????
ВИ ІДІОТ????? 😂😅😂
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Щодо обміну. 24 моряки повинні бути звільненн за рішенням трибуналу ООН. Якщо б рашка цього не зробила, то з наступного тижня її судам вже був би закритий доступ до міжнародних портів. Якщо цемах на борту рослітака, то це втрата міжнародної підтримки проти анчурії.
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Ну видать не плевать если ***** именно сегодня согласился на обмен а не через месяц. Почему то сепары и ольгинские троли все время пытаются впаривать что ***** плевать на санкции и на Мертвечука. Хотя я уверен что на одного только Мертвечука можно было совершить етот же обмен.
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А ІНЩІ???????
А СЕНЦОВ, КОЛЬЧЕНКО, СУЩЕНКО?????
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От же,українські моряки не є військовополоненими,а звичайними порушниками кордону московії. Їх не таранили,не обстрілювали,не захоплювали у полон разом з судном.Так вирішила зелена шмаркля,незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу з морського права.
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Вони не повернули моряків по требованію міжнародного суда,вони їх обміняли як злочинців!Тим самим признавши їх як порушників кордону Роісі,а значить признавши Крим роісею!Ну тепер заходу повністю розв"язані руки,адже влада України признала Крим рузким!То які нах санкції??
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та ну, не вірю. Бо це буде зрада, і Зєлю поженуть вна Марсель, або вна Меркельщину Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення - Цензор.НЕТ 1155
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Давай дальше езжай в свою Европу или опять на Рашку. Ты свое дело сделал. Лучше бы вместо тебя бойца АТО освободили.
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Сущенко -красава!Достойный сын Украины!Работае на Укравину..И ещё немало для неё сделает.Очень интеллегентный и розумный!
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А Поросенко то тут каким боком.
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ВЫ ДУМАЛИ ЭТО ВСЕ? "В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО" А ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ЭТУ УЖАСНУЮ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ-НО НАДО ПЕРЕД КАЦАПАМИ КАПИТУЛИРОВАТЬ ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ ИЛИ УКРАИНА ИЛИ МАЛОРОССИЯ -В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО-
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата»
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Порохоскот! Всем срочно обратиться к старшому по смене для смены методичек! Теперь приказано одобрять обмен, но делать акцент на то, что главная заслуга в обмене не Зеленского, который случайно в аэропорт заехал, а соевого мародера!
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Достойно 95 квартала...уж насмешил, так насмешил...
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Ты среди горохоскота сначала порядок наведи...
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Чучело, такі як ти волали,що Порох з пуйлом у змові, то чого бранців не звільнили при ньому,щоб підняти його рейтинг, але аж бігом для клоуна знайшли можливість
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Ну ладно ещё Зебила есть за что благодарить, но СВИНОХРЯКА-то за что? За мародёрские дела?
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За підтримку родини, доки Сущенко сидів, важко прослухати 5 хвилин?
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А за що Членограя дякувати? Це хіба воно брало в полон рашинських терпористів чи може його команда виграла морський трибунал по моряках? Яким боком зелена мразь до визволення наших заручників?
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Срущенко еще не слез из самолета а уже показал свое сепарское нутро
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О, началось. Неправильного украинца освободили.
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у мертвечатины ступор. три канала круглосуточно трубят о Мертведчуке вызволителе и на тебе Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення - Цензор.НЕТ 7020
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А порадоваться за освобождение наших Героев "европейской" солиздарности слабо наверно, только сра...ч.
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Ну, во-первых, они порадовались. Во-вторых, целью освобождения было вызвать какую-то реакцию европейской солидарности или просто освободить людей?
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Кремлеботы, а ну писать коменты! Прозвучала фамилия "порошенко"
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зеле-ватне бидло щось занадто збуджене сьогодні.. нічього, завтра опустимо цей скот на землю нашу грішну і натовчемо їхніми писками у їхнє ж лайно..
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Молодец,что не забыл Пороха поблагодарить-это достойно уважения!
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так это и есть план кремля - за каждую угрозу парашки украина должна что-то отдать, для этого и затевалась война. когда все требования куйла будут выполнены, война закончится, высшая ценность же зели нестрелять...
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Нидерланды . лучше отдайте наше -Золото Скифов- из Крыма ! Что это за цирк ?
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