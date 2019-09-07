 Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, Сущенко висловив подяку діючому президенту Володимиру Зеленському, а також п'ятому президенту України Петрові Порошенку.

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