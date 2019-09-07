 Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Мер Києва підкреслив: "Всі мене питають, навіть журналісти запитують: "У вас конфлікт з Богданом? У мене з паном Андрієм ніякого конфлікту немає. Я не тримаюсь за крісло, я не тримаюсь за посаду. Ключове в тому, що кияни обирають людину, яка відповідальна перед ними. А призначена головою КМДА людина відповідальна лише перед тим, хто її призначив".



