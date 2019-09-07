 Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.
Мер Києва підкреслив: "Всі мене питають, навіть журналісти запитують: "У вас конфлікт з Богданом? У мене з паном Андрієм ніякого конфлікту немає. Я не тримаюсь за крісло, я не тримаюсь за посаду. Ключове в тому, що кияни обирають людину, яка відповідальна перед ними. А призначена головою КМДА людина відповідальна лише перед тим, хто її призначив".
Кличко: "Бюджет міста Києва 4 роки тому був 18 мільярдів гривень, а сьогодні - 60".
Богдан: "О, бачите, ви вмієте заробляти, але не вмієте тратити...
Ви лишаєтеся мером Києва. Просто з'являється людина, яка вас контролює.
Ви, з одної сторони, самі приймаєте рішення, куда платити, і самі контролюєте - правильно, вчасно, чи достатньо, чи можна ще добавити. Але, коли появляється людина, яка зі сторони приходить і контролює вас, ви уже заперечуєте, вам це не подобається...
Шустер: "Ви як юрист вважаєте, що призначена людина має право контролювати обрану (на виборах - ред.) людину?"
Богдан: "У нашому суспільстві витрачання коштів завжди треба контролювати".
Богдан:"Ну, лучше если это будет делать прокурор...")))
Прросвети..
А ты -каппу?? И сколька их??
🤔
Ета пять.
один тычек и месяц реанимации и тишины - совсем неплохой результат...
😁
Дякую..
Ты - по четным..
😁
😁
Знает свойо место и не переживает..
*****..
😁
🧐
даже при лене космосе порядка было больше..
Спокойно сможет свалить заграницу или даже жить в Украине, все равно дурачка-громоотвода кто-то вряд ли в суд потащит.
Даже линчевать никто не потащит.
Так в чем ответственность за его деятельность?
Спокойно сможет свалить заграницу или даже жить в Украине, все равно дурачка-громоотвода кто-то вряд ли в суд потащит.
Даже линчевать никто не потащит.
Так в чем ответственность за его деятельность?
Так шо постирай портки)
Він один, хто добився успіху своїми силами. Я поважаю його.