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 Політика України, Події
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Все про:Кличко (695) Богдан Андрій (154)

 Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко відповів на претензії, які йому висував глава президентського офісу Андрій Богдан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Мер Києва підкреслив: "Всі мене питають, навіть журналісти запитують: "У вас конфлікт з Богданом? У мене з паном Андрієм ніякого конфлікту немає. Я не тримаюсь за крісло, я не тримаюсь за посаду. Ключове в тому, що кияни обирають людину, яка відповідальна перед ними. А призначена головою КМДА людина відповідальна лише перед тим, хто її призначив".


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147043
 
   
 Топ коментарі
 
даже не оправдывайся, Виталя - тыкни раз в ту зеленую харю и две недели оно и не чирикнет...
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А Богдану насрать на киевлян. Ему интересно село Сан Тропе
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А Гепу они не хотят взять за бейцы, а?
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Гепа и так партнер папы Бени, чеготего трогать?. А вот Киев очень нужен Бене. Примерный бюджет Кмева на 2020 год - 70 млрд. гривен. Такой лакомый кусок на дороге не валяется. Уже и новые куклы в низком старте стоят - Ткаченко и Варвыш.
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А Богдану насрать на киевлян. Ему интересно село Сан Тропе
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Богдан: "Знаєте, скільки бюджет міста Прага? 2 мільярди 800 мільйонів доларів. А знаєте, скільки бюджет міста Києва? 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Де наша Прага?"
Кличко: "Бюджет міста Києва 4 роки тому був 18 мільярдів гривень, а сьогодні - 60".
Богдан: "О, бачите, ви вмієте заробляти, але не вмієте тратити...
Ви лишаєтеся мером Києва. Просто з'являється людина, яка вас контролює.
Ви, з одної сторони, самі приймаєте рішення, куда платити, і самі контролюєте - правильно, вчасно, чи достатньо, чи можна ще добавити. Але, коли появляється людина, яка зі сторони приходить і контролює вас, ви уже заперечуєте, вам це не подобається...
Шустер: "Ви як юрист вважаєте, що призначена людина має право контролювати обрану (на виборах - ред.) людину?"
Богдан: "У нашому суспільстві витрачання коштів завжди треба контролювати".
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Зеле и его команде на Конституцию Украины глубоко посрать. Подумаешь, что есть специальное решение Конституционного Суда по Киеву - типа "Не,не слышали, не знаем..."
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Чей-то вопрос(может Шустера):"Мэра контролирует глава госадминистрации?"
Богдан:"Ну, лучше если это будет делать прокурор...")))
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Если взять курс доллара 4 года назад, то бюджет Киева не сильно и вырос... Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 1698
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Взад к теме:- Зе - зуб давал, не??
А ты -каппу?? И сколька их??
🤔
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даже не оправдывайся, Виталя - тыкни раз в ту зеленую харю и две недели оно и не чирикнет...
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криворогатые тока такой разговор понимают.
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простите, но вынужден у Вас украсть "криворогатые" -это станет хитом)))
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зато в сантрапу пускают .....

один тычек и месяц реанимации и тишины - совсем неплохой результат...
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Кличко не держится за кресло! Это кресло в него вцепилось и отпускать не хочет.
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Так вызывай, Баксик, что ты свою дупу мучаешь Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 6532
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Та да, Богдан и ты под ним. Хотя почему двое? Где Гидрант? Или он почетным стал, а ты по нечетным Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 7697
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Даже не знал..
Дякую..
Ты - по четным..
😁
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Почетное место твойо-шаКАЛадное очко..
😁
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Зебилы больше ничего не умеют, только как попугаи повторять. Как там с тарифным планом Зебил больше Бати дает? Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 3212
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Богдану? Он ведь в каждой жопе затычка Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 5470
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Так ему и нада..
Знает свойо место и не переживает..
*****..
😁
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Похоже больше кресло богдану снится Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 9413
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Да мелко плаваешь-златой унитаз!
🧐
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Ти перед фірташем отвєтствєнєн та перед столаром бамбук продажній
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Ну тепер Цензор буде забезпечений темами для новин не тільки з "Слабоди слова", а і від Шустера. Висмикуй по цитаті і подавай для обговорення. Вистачатиме на тиждень до наступних передач.
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да иди уже, такого бардака в Киеве не было, как при том отбитом боксере..
даже при лене космосе порядка было больше..
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отправить этинзона к лене космосу, хорошая парочка..
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киевлянин, в отличие от тебя, чмошника колхозного..
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Я и смотю, интиллихент из под Фестивального пишет Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 3289
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В чем проявляется эта самая ответственность Клячи?
Спокойно сможет свалить заграницу или даже жить в Украине, все равно дурачка-громоотвода кто-то вряд ли в суд потащит.
Даже линчевать никто не потащит.
Так в чем ответственность за его деятельность?
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В чем проявляется этот контроль Бигдауна?
Спокойно сможет свалить заграницу или даже жить в Украине, все равно дурачка-громоотвода кто-то вряд ли в суд потащит.
Даже линчевать никто не потащит.
Так в чем ответственность за его деятельность?
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Так не Богдан мэр Киева, а отбитая Кляча. Именно Кляча заявляет о своей "ответственности".
Так шо постирай портки)
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Но контролировать хочет Бигдаун. Можешь ему портки и дальше стирать, но лучше полижи. Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 105
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Он много чего перечислил на этой передаче. К сожалению, я запомнила только один его перл:"Кожен день я маю перерізати ленточки".))
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хай що, але, Віталій відповідальна людина.
Він один, хто добився успіху своїми силами. Я поважаю його.
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Я не держусь за кресло,я держусь за потоки
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То он когда в ступор входил,то по глазам читалось.
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Нужно было приглашать настоящего хозяина Киева. Столара. А не его тупорылую марионетку-подельника.
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Та ну нафиг! Крыса щас капитан корабля! Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 679
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Фирташ тебя выбрал так же,как и барыгу в 14 году
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