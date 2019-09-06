 "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Свобода слова з Савіком Шустером.
Він зазначив: "Вас обрали мером міської ради, мером киян, цю посаду ніхто не має права у вас забрати. Навіть після роз'єднання посад ви залишитеся мером. Просто з'явиться людина, яка вас контролює. А в чому проблема, якщо ви чесно працюєте? Ви самі говорите, що потрібно столиці, самі виділяєте, просто є людина, яка вас контролює".
Раньше думала, что у него роль такая - токсический дурачок при ЗЕБЕне, чтоб от своего патрона негатив отводить, но похоже, таки ТУПЕНЬ !
Шо-то я плоха ни понял: хто у них кого е...ёт и кормит ???
Растолкуйте хто в курсе.
I vzagali kyjany mogut' jakos' i bez Ze-debiliv obijtys'
Не мэра будут контролировать,а куда он бабло будет сливать.
Вот это вы глаза им раскрыли.
А они думали выборы это что бы гречку получить.
Беда в том, что они же за тебя и кушать будут, а хохлосу дадут полизать лозунг "Все под контролем"...
а давай еще раз, а проверим, реально ли Киевляне такие дебилы?
а может
что, рейтинг Клычка уже ушел на минус 140 ?
скоро всю эту падаль зеЛеную на ростов будем гнать!дело времени