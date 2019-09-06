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 Політика України, Київські новини
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Все про:Кличко (695) Богдан Андрій (154)

 "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові. ВIДЕО

Глава офісу президента Андрій Богдан озвучив своє бачення того, як має формуватися влада в місті Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Свобода слова з Савіком Шустером.

Він зазначив: "Вас обрали мером міської ради, мером киян, цю посаду ніхто не має права у вас забрати. Навіть після роз'єднання посад ви залишитеся мером. Просто з'явиться людина, яка вас контролює. А в чому проблема, якщо ви чесно працюєте? Ви самі говорите, що потрібно столиці, самі виділяєте, просто є людина, яка вас контролює".


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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3147041
 
 
 Топ коментарі
 
А кто имеет право контролировать мера Киева, избранного киевлянами? И нафиг тогда вообще выборы? Правильной дорогой к диктатуре идете, товарищи!
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"Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко - Цензор.НЕТ 3540 Kiev_Kiev_777
Че это за бред



Це реальний світ зекоманди та зебілів... "Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко - Цензор.НЕТ 4447
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Зебилы расставляют своих смотрящих
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Бодя, ты так тупой. Мэра Киева контроллировать должны киевляне, а не твое "смотрящее" тело. Что за хрень происходит? Киевляне, тут кто-то срочно просит люлей.
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Бодя тупой феерически! "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан Кличкові - Цензор.НЕТ 2708
Раньше думала, что у него роль такая - токсический дурачок при ЗЕБЕне, чтоб от своего патрона негатив отводить, но похоже, таки ТУПЕНЬ !
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Так эта... падажжите...
Шо-то я плоха ни понял: хто у них кого е...ёт и кормит ???
Растолкуйте хто в курсе.
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A hto kontrolyt' konntrolera?
I vzagali kyjany mogut' jakos' i bez Ze-debiliv obijtys'
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Советую киевлянам создать петицию о законе, который устраняет такое, как глава КГА. Или как там у вас? Контроллируемый мэр - это не мэр.
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Шо значит контролируемый мэр,вы можете объяснить?
Не мэра будут контролировать,а куда он бабло будет сливать.
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Так киевляне должны контроллировать:общественные организации, депутаты и так далее. Иначе нет смысла выборов мэра Киева. Выбирайте тогда главу КГА и всё. Что за вопрос? Контроллировать мэра должны избиратели мэра - в этом суть выборов. На хрен вам тогда выборы, если есть смотрящий, который будет указывать мэру? Выбор - это ответственность, а не по*уизм.
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Гыгыгыгы.
Вот это вы глаза им раскрыли.
А они думали выборы это что бы гречку получить.
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Конечно, разве котролерам деньги не нужны, ведь тут такой лакомый кусок...
Беда в том, что они же за тебя и кушать будут, а хохлосу дадут полизать лозунг "Все под контролем"...
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Богдан...
а давай еще раз, а проверим, реально ли Киевляне такие дебилы?

а может
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Вибрали глухонімого, в радиста,а тепер як його контролювать???
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Ще нікому не вдалось залякать усраіль! Траба всім брать пхиклад!
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Когда аудитория,набранная на Савик-Шустер голосует за циничную свинью с заплывшими глазками,то вопрос не к свинье,а к савику.
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Здається савіка з гробу підняли, якийсь трухлявий він. Ну не довів публіку до мордобою. "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові - Цензор.НЕТ 2145
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Савик - старая потертая политическая проститутка.
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из этинзона не получился мэр, в Киеве бардак и беспредел
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это тебе социологи рассказали ? "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові - Цензор.НЕТ 9513
что, рейтинг Клычка уже ушел на минус 140 ?
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Логика юриста коломойского понятна - если есть человек , который контролирует президента , то должен быть человек , который контролирует мера Киева...
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смотрящие от зеЛЕной падали!
скоро всю эту падаль зеЛеную на ростов будем гнать!дело времени
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,,,,пусть тот,кто контролирует меня,и Твоим контролером будет и не человек,а совесть
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Профессионалов конечно у зебры маловато и подтверждение списочники и мажоритарщики, зато смотрящих как грязи.
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Я про рыгианалов никогда так не писала и не говорила, как про ********: только мрази, твари и падаль
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да уж, рыги были и посолидней, да и профи по части менеджмента грабежа, а сейчас какая-то ЗЕльоная шелупень "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові - Цензор.НЕТ 4385
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Тупость . Народ выбирает мера , а над ним главный какой-то назначенец ? Зачем тогда подобные структуры . Пусть зелесвин назначает на все должности людей сам и будет всеобщее процветание и счастье .
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