 Сьогодні День військової розвідки: "Я пройду там, де пройти неможливо, буду там, куди неможливо потрапити, з'явлюся там, де мене не чекатимуть". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свято встановлене наказом міністра оборони першого червня 2007 року та є не загальнонаціональним, а відомчим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький