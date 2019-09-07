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 Політика України, Суспільство
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Все про:розвідка (1449) ЗСУ (328)

 Сьогодні День військової розвідки: "Я пройду там, де пройти неможливо, буду там, куди неможливо потрапити, з'явлюся там, де мене не чекатимуть". ВIДЕО

Сьогодні співробітники військової розвідки Міністерства оборони України відзначають своє професійне свято.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свято встановлене наказом міністра оборони першого червня 2007 року та є не загальнонаціональним, а відомчим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146979
 
   
 Топ коментарі
 
С проф.праздником вас мужыки!.
Всех благ вам.
Слава Украине!)
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Так Цемаха відпустили навмисне до свята розвідників?Так би мовити оцінили важку працю.
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Вітання нащадкам характерників Сегодня День военной разведки: "Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать" - Цензор.НЕТ 9014
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Зеленский поздравил или похерил ? Вот в чём вопрос !
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Так Цемаха відпустили навмисне до свята розвідників?Так би мовити оцінили важку працю.
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Розвідників з СБУ влада вже привітала, тепер черга привітати військову розвідку.
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потрудись посмотреть структуру СБУ и попробуй найти там подразделение разведки Сегодня День военной разведки: "Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать" - Цензор.НЕТ 3437
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С проф.праздником вас мужыки!.
Всех благ вам.
Слава Украине!)
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" При любых контактах с офицерами КГБ надо помнить простое солженицынское правило: НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ. Нарушение этого железного правила всегда, всегда плохо заканчивается".. - Блогер В.Пекарь.
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Через рік у книгарнях з'явиться книга спогадів військового розвідника В.Зеленского.
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ФСБ- КГБ-НКВД задуманы, как самая ублюдочная организация. Если она у власти, - ничего хорошего не жди.
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Ну вот пусть на раисюшке и не ждут. Какое отношение это имеет к нашим парням из военной разведки?!
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а она у власти с тех пор как кацапы переворот в 1917г устроили и законноизбранного царя грохнули с семьей.
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С таким "главнокомандующим" и его подельниками заглавие теряет смысл и актуальность.
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Уверен что скоро Владимир Александрович скоро перекратит эту бессмысленную войну и армия нам понадобится только для шоу в честь дня Независимости или же Победы!
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А з ким ви там воюєте? До речі, що там з брексітом?
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Неудачна провокация. Воюем мы с русскими орками.
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Владимир Александрович грохнет путлера с подельниками самолично?
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Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать" Это же всё про вову зелупного как оно прошло и попало впрезы до сих пор не пойму.
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Как как , лишнехромосомные СЭР переселялись столетие в Украину, вот и результат.
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Это про настоящих мужчин,защищающих свое Отечество. Вова к ним не имеет никакого отношения
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Спасибо всем - отдельное Спасибо - "Десятке",когда то о Вас напишут книгу,а если снимут фильм ,то люди просто не поверят - вечная память почти 200 погибшим военным разведчикам Украины, которые отдали самое ценное, шо есть у человека - жизнь - за свою страну ,за каждого из граждан Украины - ЛЮДИ ПОМНИТЕ - они настолько хороши,шо их командира, Максима Шаповала, цапы в Киеве только смогли достать - но не чего, не происходит, без последствий - еще раз СПАСИБО ВАМ
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Свята таки будут, что Сенцова залижут. Что бы забыть цемаха.
Зеленский готов на сдачи и сдачи и сдачи (особый статус-преднестровье, амнистития, народная милиция из боевиков и т.д).
Макрон, Меркель подгоняют белобилетников по формуле Штайнмайера.
Но Зеленский не забывай о 50 тыс. ветеранов АТО на параде, и майдане не добрых тётенёк.
Белобилетники не понимают армию и силовиков, и что много людей погибло, и не за уступки Зеленского путину.
путин не остановиться и он обыгрывает всегда бизнесменов.
Если полиция побьёт ветеранов АТО, то будет ****ец.
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Да, мы не знаем ваших лиц и фамилий, но спасибо за то, что вы делаете. Вы выполняете свою работу, рискуя жизнью, а бывает и ценой своей жизни. Да хранит вас Господь и возвращайтесь с заданий живыми. Спасибо вам.
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Дай Вам Бог здоровья! Спасибо и с праздником Вас!
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Я поздравляю людей которые выбрали такую неординарную профессию, вы на уровень выше и мужественнее. А тем кто разочаровался ( особенно в последние дни) плюньте на все , прочитайте « Мстителя» Фредерика Форсайта, и займитесь делом и для себя и для души ибо государству на вас плевать
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Не понимаю тупизма порохоботов. Вместо того, чтобы поздравить ребят с праздником и сказать им спасибо они хаят власть. Такое ощущение, что если баба пукнет в огороде, виноват будет президент с командой. Ребята, что вы курите или какие грибочки вы едите, что вашу башку от злобы сносит.
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То напасть ..*свинячий грип-п-п-* називається . Сегодня День военной разведки: "Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать" - Цензор.НЕТ 6317
У всьому у них винен Зеля . а не ***** та Мордор !
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А потом вас предаст ваш главнокомандующий. Храни ва Бог, ребята! Вы - соль этой земли!
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Шо це ти на членомкомандуючого батон кришиш?
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Ваших ворогів повідпускає київська влада.
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Тролі повинні бути в спамі, у вічному спамі тому, що вони вороги України.
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Дай Бог здоровья и долгих лет счастливой жизни нашим защитникам и их родным и близким людям!
Спасибо Вам!
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...а потом прийдет зеленое гундявое ничтожество и все сдаст за понюшку табаку.
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Обмен пленными вы называете 'понюшкой табаку'?
Именно такие люди, лишенные сочувствия и ума, как вы, всегда и были первыми предателями во все времена
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А как можно еще назвать это непотребство, когда обмениваю 9 на 35?Это не обмен, а договорняк и сдача нацинтересов и за это вся зекомнда во главе с ************** , придет время, ответят.
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А гле ты взял цифру 9? Ее еще не называли. Выдумал?
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Зі святом козаки! Бийте ворога щоб всрався, а потім бийте за те, що всрався!
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Девіз неповний. Теперішня ситуація у країні, якій давали присягу ті хлопці через зелене цунамі внесла корективи:"Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать", зроблю свою роботу, а моє політичне керівництво знівелює користь від неї.
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ЗЕбобики а шо будет, если ху-ло возьмет и развернет самолет с нашими пленными, когда уже цемах будет лететь над территорией параши?
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А что будет, порохобот, если ты возьмешь молоток и стукнешь себя по дурной голове? Сьогодні День військової розвідки: "Я пройду там, де пройти неможливо, буду там, куди неможливо потрапити, з'явлюся там, де мене не чекатимуть" - Цензор.НЕТ 1835
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А нифига..тама моска НЕТУ! Одна методуха...
😁
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Жаль,что у такого правильного и крутого заголовка статьи есть грустное продолжение-,,а потом глупый и недалекий начальник сольет все наши достижения,добытые неимовеной отвагой,доблестью и смелостью в унитаз"
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Они то пройдут и выполнят,а что потом?А потом рядовой запаса и членонист возьмут и без наказания отпустят ублюдка,за которого отдали жизнь и стали калеками разведчи.Великий гуманист и миротворец,росчерком пера спустивший в унитаз,работу десятка людей и жизнь разведчика будет объяснять это примером израиля.Но израиль на простой обстрел его солдат и территории отвечкет градом ответки,а наши сидят в окопах и не могут ответить.
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Слишком много слов как для разведки. А нельзя попроще? Скажем я узнаю то, что почти невозможно узнать!
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