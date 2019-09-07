 Сьогодні День військової розвідки: "Я пройду там, де пройти неможливо, буду там, куди неможливо потрапити, з'явлюся там, де мене не чекатимуть". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свято встановлене наказом міністра оборони першого червня 2007 року та є не загальнонаціональним, а відомчим.
3003 60
"Немає там ополчення. Там контрактники", - терорист Гіркін про підрозділи бойовиків "ЛНР-ДНР". ВIДЕО
"З приводу Приватбанку, які б там не були дії, я буду стояти на захисті України", - Зеленський
Санкції Кремля мене мало хвилюють, бізнесу у мене ні тут, ні там немає, - Тимошенко
Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності". ВIДЕО
Кабмін передав ГПУ будівлю "Укроборонпрому" для розміщення там Військової прокуратури
+20
С проф.праздником вас мужыки!.
Всех благ вам.
Слава Украине!)
Всех благ вам.
Слава Украине!)
+14
Так Цемаха відпустили навмисне до свята розвідників?Так би мовити оцінили важку працю.
+12
Вітання нащадкам характерників
Всех благ вам.
Слава Украине!)
Зеленский готов на сдачи и сдачи и сдачи (особый статус-преднестровье, амнистития, народная милиция из боевиков и т.д).
Макрон, Меркель подгоняют белобилетников по формуле Штайнмайера.
Но Зеленский не забывай о 50 тыс. ветеранов АТО на параде, и майдане не добрых тётенёк.
Белобилетники не понимают армию и силовиков, и что много людей погибло, и не за уступки Зеленского путину.
путин не остановиться и он обыгрывает всегда бизнесменов.
Если полиция побьёт ветеранов АТО, то будет ****ец.
У всьому у них винен Зеля . а не ***** та Мордор !
Спасибо Вам!
Именно такие люди, лишенные сочувствия и ума, как вы, всегда и были первыми предателями во все времена
😁