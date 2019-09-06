 Дивна ДТП на Північному мосту в Києві: водій скутера в'їхав в автомобіль, що стояв. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як скутерист врізається в автомобіль, що стоїть з включеною аварійкою. З огляду на траєкторію руху скутера, його водій не помічав перешкоду майже до моменту зіткнення.
ДТП сталася 3 вересня. Обставини і причини зіткнення з'ясовують слідчі.
"Ми хочемо нагадати всім водіям про необхідність бути уважним під час керування транспортом. Розмовляючи телефоном, розмовляючи з пасажиром або навіть думаючи про щось своє, ви відволікаєтесь і не помічаєте зміну дорожньої обстановки. Це може спровокувати ДТП", - звертаються поліцейські до водіїв в описі до відео.
левый или правый?
А в этом месте можно останавливаться?
В Киеве в общественном транспорте сексуально озабоченный пассажир трется об девушек
В Киеве заметили извращенца, который в маршрутке с расстегнутыми штанами трется об девушек. При этом парень прикрывается пакетом. Молодого человека "на горячем" сфотографировали в маршрутном автобусе №18+7 (Лукьяновка-Багговутовская)
- Один??? Да их тут тысячи!
парней любит - тоже извращенец.
а ну как зеленый обнюханый евробляхер
а вот на видео почему то вас нет - соевые замазали