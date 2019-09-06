EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  19760  240
Все про:Зеленський (2640) Медведчук (491) Путін (10625) Росія (19666) фінанси (55) Братущак (27)

 Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відкрито заявив про те, що він має сумніви щодо грошей, за які лідер політсили "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук утримує цю партію і придбав кілька телеканалів. Президент запевняє, що це буде гучна історія, яка погано закінчиться для Віктора Медведчука і його соратників.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо "Опозиційної платформи - За життя". Президент натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.

Пізніше президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо українська влада буде "переслідувати" партію Медведчука, то це буде величезною помилкою президента Зеленського. "Чинна влада в Києві ризикує наступити на ті самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента Порошенка. Якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде", - заявив Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146837
 
   
 Топ коментарі
 
Такими темпами скоріше ЗЄля втече до кума Медвечука.
 показати весь коментар
 
Это зеленое ничтожество объявило войну, - не смешите.. путин топнет ножкой и шут заблеет козликом. Мы рождены чтоб Пелевина сделать былью, - клоуны на службе у пид...сов
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Про це тільки дякули "не знали". За штуку помочі Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? - Цензор.НЕТ 4229
 показати весь коментар
 
 
А як і втече до кума, то з кумом і повернеться. Ну и пару танковых армий с собой прихватит. В смысле, пару десятков. Отвяжитесь от Медведчука, не по зубам он Украине. А этот пиар рассчитан только на недалеких. Видимость работы - это хуже, чем отсутствие самой работы. Это плохо, но такая реальность.
 показати весь коментар
 
 
Это что-то меняет? Нет. За Медведчуком стоит Путин,а с этим нельзя не считаться. Твоими глупыми постами ситуацию не изменить.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
воин хренов, ему ху"ло сказало "циц" и оно будет сидеть , как мышь под веником.

Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? - Цензор.НЕТ 1511
 показати весь коментар
 
 
Питання сісєк розкрито не повністю. Так Зеленський шпигун, чи не шпигун? Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? - Цензор.НЕТ 6268
 показати весь коментар
 
 
Эту тему именно сейчас педалируют по причине того . что Медведчук по своей инициативе приехал на саммит ВЭФ и провел беседу с Путиным касательно пленных.
А еще он приволок туда украинских сельхоз производителей
 показати весь коментар
 
Я можу помилятись,але якщо Зе зачепить кума Ху..., то може бути 2 кампанія проти України...Але краще б посадив всіх шакалів (мрії...)
 показати весь коментар
 
 
нет, что вы, что вы....
только вот как же быть с барыгой?!... Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? - Цензор.НЕТ 9753
 показати весь коментар
 
На фоне того,что происходит - когда убийц,предателей,террористов из рф и лугандона отпускают из-под стражи даже без приговора, все эти разговоры о медведчуке и его тв-каналах есть не что иное как отвлекающий маневр и отвлечение ЛОХОВ от значительно больших проблем,которые готовят новые рожи в политике.
 показати весь коментар
 
 
А зачем что делать, если можно сегодня пообещать, а завтра снова чем то забить инфо пространство .
В июне, по моему 26 июня, Зе дал 2 недели СБУ и НАБУ показать результат- и тишина.
 показати весь коментар
 
 
офф топ
Три российские подлодки встали в порту Сирии на прикол и не могут выполнять боевые задачи
По сведениям «Ленты.ру», причиной стали установленные на них старые советские батареи. Новые импортные недоступны из-за санкций. Проблема была обнаружена уже по прибытии в Сирию.Речь идет о новейших субмаринах «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Они были введены в строй в 2014-2015 годах и оснащены, в частности, крылатыми ракетами «Калибр».
 показати весь коментар
 
 
О це інтрига так інтрига! Хто ж наприкінці втече до *****? Медведчук чи Зеленський?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский и Медведчук воюют за то, кто более полезен Путину
 показати весь коментар
 
 
Однако, эта история уже плохо началась для Зе, т.к. его заявления вполне можно и нужно рассматривать, как давление на следствие и суд.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи вже за медведчука. Ще трохи й ***** підтримувати будуть.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи за те, щоб мертветчука доставити на кордон з засрашкой і дати стусана для швидкості - нехай скаче до свого кума в пріприжку, а потім і клоуна тим же шляхом відправити.
 показати весь коментар
 
кто против? ну конечно же, петины порохотвари! кто то сомневался??
 показати весь коментар
 
 
народ)) подивіться спочатку відео, а потім коментуйте!!!
 показати весь коментар
 
это уж не моча в глаза, а говном по всему фейсу - ужин зелебобикам от Зебила... (
 показати весь коментар
 
Это дымовая завеса для восстановления отношений с РФ и Ху№лом!!!!!
Вся их экономическая политика провальна!!!! 100%
Единственные точки возможного роста это:
1) распродажа украинской земли арабам и китайцам

2) массовая Прихватизация госсобственности

***ну конечно через Беню и друзей олигархов, которые кстати молчат, тк им пообещали участие в дерибане!!!!
3) восстановление экономических отношений с РФ, РФ в обмен на уступки в тч и помощь в снятии санкций и помощь в снятии ответственности за сбитый Боинг(первый шаг это Цемах), снятие ответственности за атаку на украинские корабли(сегодня РФ может получить решение которое будет блокировать РФ в мировом океане, поэтому Путлеру нужна помощь)
4) инвестиции РФ прямые и не прямые в экономику Украины!
5) обещание Германии и Франции в обмен на восстановление отношений с РФ, снятие санкций, открытть инвестиции в Украину!!!!

Всю эту сепарскую хрень нужно заблокировать!!!! РФ должна быть наказана и точка!!! Мира с Ху№лом не будет!!!! 300 000 человек прошло АТО и ООС!!!! Зеля и Беня что бессмертны!!!
 показати весь коментар
 
 
ап сколько из этих 300 000 проголосовали за зелебеню? Что хотели то и получили!
 показати весь коментар
 
Много! Но не половина! А та их часть которая согласна действовать и бороться за Украину, точно в большинстве не голосовала за Зе! А те кто голосовал разочаровались, особенно патриотичеки и националистически настроенные!!!
 показати весь коментар
 
 
Партії, депутати, представники які не поважають законів і їх порушують це не не опозиція і місце її не у вру, а зовсім інших місцях
 показати весь коментар
 
 
Читаю комментарии и не могу понять кто больше Агент Путина. То что они все Агенты Путина это я понял. Но кто больше?
 показати весь коментар
 
 
Ти не понял.
Не всі, але, дофуя.
Тепер понял?
 показати весь коментар
 
При пєті такого не було ... Що порохососи ще начнуть скавчати? Давайте соєві, напружуйте фантазію, бо тупі версії типа "показуха", "для замилювання очей" - вже не катять.
 показати весь коментар
 
 
А можна посилання на ЄДРР (це там де номера кримінальних справ і фігуранти...)
 показати весь коментар
 
Одне патякання зелебенських, а реальних справ немає, одне патякання!
 показати весь коментар
 
А кримінальні справи тим часом проти опоблоку порушують...
Зажоп чомусь не чіпають.

Як це все смердить.
 показати весь коментар
 
шоу для зебілів!
сценарій не змінюється - те ж було і з "бурштиновою мафією", і з "тамоньою"..
і з тим же результатом Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? - Цензор.НЕТ 7052
 показати весь коментар
 
Мені одному здається, що наша фабрика тролів поміняла хазяїна?

Ці тупі кретини текстом паляться... Одні і ті самі помиї... Тільки спершу лили на Зеленського, а тепер на мальдівського...
 показати весь коментар
 
від цього хрипливого голосу блювати хочеться...
 показати весь коментар
 
Цю суку потрібно було закрити ще 4 роки тому! І чому це не зробили? Бо порох цинічний жид грав подвійну гру. А Зеленський теж видно вирішив погратися.....
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору