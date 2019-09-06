 Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? ВIДЕО

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Нагадаємо, Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо "Опозиційної платформи - За життя". Президент натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.
Пізніше президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо українська влада буде "переслідувати" партію Медведчука, то це буде величезною помилкою президента Зеленського. "Чинна влада в Києві ризикує наступити на ті самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента Порошенка. Якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде", - заявив Путін.
А еще он приволок туда украинских сельхоз производителей
только вот как же быть с барыгой?!...
В июне, по моему 26 июня, Зе дал 2 недели СБУ и НАБУ показать результат- и тишина.
Три российские подлодки встали в порту Сирии на прикол и не могут выполнять боевые задачи
По сведениям «Ленты.ру», причиной стали установленные на них старые советские батареи. Новые импортные недоступны из-за санкций. Проблема была обнаружена уже по прибытии в Сирию.Речь идет о новейших субмаринах «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Они были введены в строй в 2014-2015 годах и оснащены, в частности, крылатыми ракетами «Калибр».
Вся их экономическая политика провальна!!!! 100%
Единственные точки возможного роста это:
1) распродажа украинской земли арабам и китайцам
2) массовая Прихватизация госсобственности
***ну конечно через Беню и друзей олигархов, которые кстати молчат, тк им пообещали участие в дерибане!!!!
3) восстановление экономических отношений с РФ, РФ в обмен на уступки в тч и помощь в снятии санкций и помощь в снятии ответственности за сбитый Боинг(первый шаг это Цемах), снятие ответственности за атаку на украинские корабли(сегодня РФ может получить решение которое будет блокировать РФ в мировом океане, поэтому Путлеру нужна помощь)
4) инвестиции РФ прямые и не прямые в экономику Украины!
5) обещание Германии и Франции в обмен на восстановление отношений с РФ, снятие санкций, открытть инвестиции в Украину!!!!
Всю эту сепарскую хрень нужно заблокировать!!!! РФ должна быть наказана и точка!!! Мира с Ху№лом не будет!!!! 300 000 человек прошло АТО и ООС!!!! Зеля и Беня что бессмертны!!!
Не всі, але, дофуя.
Тепер понял?
Зажоп чомусь не чіпають.
Як це все смердить.
сценарій не змінюється - те ж було і з "бурштиновою мафією", і з "тамоньою"..
і з тим же результатом
Ці тупі кретини текстом паляться... Одні і ті самі помиї... Тільки спершу лили на Зеленського, а тепер на мальдівського...