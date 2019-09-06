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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1691) Луганщина (1829) Росія (19666)

 "Нерви наші випробовують. Але ми сидимо тихо. Відсіч даємо, якщо щось серйозне", - українські бійці про обстановку на передовій у районі Новотошківського. ВIДЕО

Російські окупанти майже щоночі обстрілюють позиції українських воїнів у районі Новотошківського на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, обстріли мають провокативний характер, а окупанти використовують тільки стрілецьку зброю.

"Вони вже починають агресивні дії. Увечері стріляють. Роблять так, щоб ми відповідали - провокують нас. Ми намагаємося цього не робити. Вже якщо серйозне щось, то тоді даємо відсіч... Ми сиділи тихо", - каже один з бійців ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ зі 122-мм артилерії і крупнокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого і Південного, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146836
 
   
 Топ коментарі
 
поки вони рятують нашу країну, поки охороняють наш сон, наше скигління та зубажіння, в тилу куча бидла *хуже то вєдь нє будєт, ми вас туда нє пасилалі, з расієй нада мірітса, ми усталі* разом зі своїм вождем і його спонсорами тихо просирають все те що наші воїни здобувають
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В небе над Россией столкнулись два Су-34
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Вести Приморья:"Начиная с 9 сентября на территории Курильского федерального округа вводится левостороннее движение.
Глава региона Юкуру Йохи заверил, что правостороннее движение создаёт неудобства для водителей и пешеходов."
"Нервы наши испытывают. Но мы сидим тихо. Отпор даем, если что-то серьезное", - украинские бойцы об обстановке на передовой в районе Новотошковского - Цензор.НЕТ 6476
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Так і армія може розбігтися. Чи саме на це й розраховують організатори перемирья?
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в таком режиме армия уже 5 лет разбегается...
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Это какие нервы надо иметь ? Почти 6 лет сидим тихо .
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Вести Приморья:"Начиная с 9 сентября на территории Курильского федерального округа вводится левостороннее движение.
Глава региона Юкуру Йохи заверил, что правостороннее движение создаёт неудобства для водителей и пешеходов."
"Нервы наши испытывают. Но мы сидим тихо. Отпор даем, если что-то серьезное", - украинские бойцы об обстановке на передовой в районе Новотошковского - Цензор.НЕТ 6476
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поки вони рятують нашу країну, поки охороняють наш сон, наше скигління та зубажіння, в тилу куча бидла *хуже то вєдь нє будєт, ми вас туда нє пасилалі, з расієй нада мірітса, ми усталі* разом зі своїм вождем і його спонсорами тихо просирають все те що наші воїни здобувають
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Кірсанов - корегувальник вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі (загинуло 30 мирних жителів). Звільнений 15.08.2019.
Вишинський - підозрюваний в державній зраді (російський шпигун). Звільнений 28.08.2019.
Цемах - водій ЗРК Бук, який збив авіалайнер boeing рейсу MH-17, ключовий свідок злочину Росії і Путіна (загинуло 298 осібу). Звільнений 05.09.2019.
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Единственная тактика карлика "мы их додавим", будут стрелять пока Украина Крым не признает или карлик не сдохнет
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*****, сепары должны бояться с окопа выглянуть. их должно в дрожь бросать, если они подходят плиже 5 км в линии фронта.
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Ежегодно 30 августа Турция отмечает большой государственный праздник - День победы (Victory Day / Zafer Bayrami) в честь решительной победы над греческими оккупантами и в память погибших в битве при Думлупинаре, которой была завершена война за независимость Турции в 1922 году.

Битва при Думлупинаре (Battle of Dumlupinar) была последней в греко-турецкой войне 1919-1922 годов, которая, в свою очередь, являлась частью войны за независимость Турции. Турецкой армией руководил Мустафа Кемаль (Mustafa Kemal, 1881-1938) - в будущем турецкий политик, первый президент Турецкой Республики.

26 августа 1922 года Мустафа Кемаль приказал атаковать противника, и 30 августа началась крупнейшая четырехдневная битва у Думлупинара, в провинции Кютахья (Kütahya), в которой турецкая армия нанесла сокрушительное поражение греческим войскам, вынужденным отступить к Измиру (Izmir). Турецкие войска вошли в город вслед за греками и подожгли его - Измир был полностью уничтожен, а жертвы среди мирного населения - неисчислимы. До наших дней греки и турки возлагают друг на друга ответственность за тот ужасный пожар.
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Греки тоже любили прятатся за мирными, но не прокатило.
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