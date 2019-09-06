 "Нерви наші випробовують. Але ми сидимо тихо. Відсіч даємо, якщо щось серйозне", - українські бійці про обстановку на передовій у районі Новотошківського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, обстріли мають провокативний характер, а окупанти використовують тільки стрілецьку зброю.

"Вони вже починають агресивні дії. Увечері стріляють. Роблять так, щоб ми відповідали - провокують нас. Ми намагаємося цього не робити. Вже якщо серйозне щось, то тоді даємо відсіч... Ми сиділи тихо", - каже один з бійців ЗСУ.

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