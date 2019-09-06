 "Нерви наші випробовують. Але ми сидимо тихо. Відсіч даємо, якщо щось серйозне", - українські бійці про обстановку на передовій у районі Новотошківського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, обстріли мають провокативний характер, а окупанти використовують тільки стрілецьку зброю.
"Вони вже починають агресивні дії. Увечері стріляють. Роблять так, щоб ми відповідали - провокують нас. Ми намагаємося цього не робити. Вже якщо серйозне щось, то тоді даємо відсіч... Ми сиділи тихо", - каже один з бійців ЗСУ.
Глава региона Юкуру Йохи заверил, что правостороннее движение создаёт неудобства для водителей и пешеходов."
Вишинський - підозрюваний в державній зраді (російський шпигун). Звільнений 28.08.2019.
Цемах - водій ЗРК Бук, який збив авіалайнер boeing рейсу MH-17, ключовий свідок злочину Росії і Путіна (загинуло 298 осібу). Звільнений 05.09.2019.
Битва при Думлупинаре (Battle of Dumlupinar) была последней в греко-турецкой войне 1919-1922 годов, которая, в свою очередь, являлась частью войны за независимость Турции. Турецкой армией руководил Мустафа Кемаль (Mustafa Kemal, 1881-1938) - в будущем турецкий политик, первый президент Турецкой Республики.
26 августа 1922 года Мустафа Кемаль приказал атаковать противника, и 30 августа началась крупнейшая четырехдневная битва у Думлупинара, в провинции Кютахья (Kütahya), в которой турецкая армия нанесла сокрушительное поражение греческим войскам, вынужденным отступить к Измиру (Izmir). Турецкие войска вошли в город вслед за греками и подожгли его - Измир был полностью уничтожен, а жертвы среди мирного населения - неисчислимы. До наших дней греки и турки возлагают друг на друга ответственность за тот ужасный пожар.
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Греки тоже любили прятатся за мирными, но не прокатило.