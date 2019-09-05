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 У Дніпрі затримали 5 членів етнічного ОЗУ, яке займалось викраденням людей і вимаганням грошей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі поліцейські викрили організоване злочинне угруповання, яке займалося викраденням людей і вимаганням грошей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кілька місяців тому в поліцію звернувся місцевий житель і повідомив про вимагання у нього великої суми грошей. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Під час отримання від потерпілого першої частини грошей був затриманий один з лідерів групи. Одночасно з цим в різних частинах Дніпра поліцейські затримали інших членів злочинної групи, створеної на етнічній основі.

У Дніпрі затримали 5 членів етнічного ОЗУ, яке займалось викраденням людей і вимаганням грошей, - Нацполіція 01

Як було встановлено, зловмисники, застосовуючи фізичне і психологічне насильство, займалися здирством і викраденням людей. До складу групи входили чоловіки віком 20-30 років. Було проведено низку обшуків за місцем проживання та в автомобілях затриманих. У квартирі одного з чоловіків поліцейські вилучили травматичний пістолет із патронами.

У Дніпрі затримали 5 членів етнічного ОЗУ, яке займалось викраденням людей і вимаганням грошей, - Нацполіція 02

Читайте також: Затримано чотирьох шахраїв, які від імені Зеленського вимагали $570 тис. у ексспівробітника "Укрспецекспорту". ФОТО (оновлено)

У Дніпрі затримали 5 членів етнічного ОЗУ, яке займалось викраденням людей і вимаганням грошей, - Нацполіція 03

Зараз двох лідерів банди затримано в порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання про юридичний статус і запобіжний захід для інших учасників групи. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, яка передбачає до 7 років позбавлення волі. Також поліцейські встановлюють інших учасників злочинної групи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3146760
 
   
 Топ коментарі
 
А Цемах вже у Лугандоні,чи ще у дорозі?
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А шо за этническая группировка? Это вонючие азеры? Или вонючие армяне? Или долбанные грузины? Или грёбанные даги с чеченцами? А может мамалыжники? Или... короче, народ хочет знать!
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если пасередине таки договорятся,то скоро,совсем скоро этнической братвы из нарасии наедет столько,что выборци новых облыч прозреют от новых для себя открытий и ощущений.. :D
забыли 90-е ? вэлкам только девочки в приусах вам не помогут
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Думаю это не этническая братва из кацапии, а как обычно - бандюки из суперреформированной страны хачапури и барсеточников...
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та нет,похищениями у нас в 90-е другие джигиты занимались..
впрочем,когда начнут сюда переезжать аулами,всем всё расскажут - как в сегодняшней на нарасии..
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Та сейчас молодые (20-25 лет) носороги, соотечественники Саакашвили уже всем промышляют, не только квартирными кражами и барсетками, но и откровенным грабежом и разбоем! Не мешало бы для этой публики ограничить въезд, столько горя приносят простым украинцам! Выносят по несколько квартир в день иногда и даже полиции вооруженное сопротивление оказывают.
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100%,но для этого нужна государственная программа ограничения въезда и немедленной депортации всей понаехавшей родни на Мадагаскар с конфискацией майна в случае залёта на территории Украины
но для этого стране нужен Лидер с яйцами,а с этим сейчас не очень..
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зараз не лідер, зараз шмаркля. он х...ло сказало віддай Цемаха, він під козирьок і Цемаха випустили із СІЗО і пофіг репутація країни, пофіг все.
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пустили сюди сракашвілю і знову полізли злодії, вони на квартирних спеціалізуються, а грабіж і розбій даги і чічі, хоча було в новинах на розбої і гризунів затримували.
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Так потому грузины сюда и прутся, потому что на родине их щимят, а у нас тут для чурок рай - мусора, прокуроры и судьи продажные, делай что хочешь. Больше чем уверен, что эти абреки через несколько дней уже будут на свободе внеся мизерные залоги, а жертва вымогательства подастся в бега, как говориться от греха подальше.
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Та вряд ли, у их вооружение - перепиленный под резину турецкий стартовик.
Зверьки обычно чем-то посеръезней озброюються.
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Дети гор, но уже рождённые в Украине, вот что само печально
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Чурбаны кацапские зае.... али. Но менты и судь их покрывающие больше.
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мееестньіе?? криворожские.. или чьи???
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возникла новая общность афрокавказцев - афроднепровцы.
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А шо за этническая группировка? Это вонючие азеры? Или вонючие армяне? Или долбанные грузины? Или грёбанные даги с чеченцами? А может мамалыжники? Или... короче, народ хочет знать!
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Я думаю, что это итальянская группировка из Сицилии!
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Нельзя говорить, это нетолерантно, европейские друзья нас заругают, да и вообще может дойти до такого что народ прозреет и начнет зебильную ОПГ жидами в открытую называть.
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граждане ромской национальности... будьте к ним толерантны..
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Як вже ці паскуди задовбали.В нас люди виїжджають на заробітки,а ці їздять на позашляховиках і рубають гроші бандитизмом.Вже портрібно жорстіше з ними розбиратися.
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NNN Ну коли з твоїми дітьми чи родичами,щось такі мерзотники зроблять,тоді нагадаєш собі ці слова.
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А назови-ка мне фамилию министра мвд???
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ну задержали, и что?.. как задержали , так и отпустите, еще и потерпевшими признаете...сколько таких задержаных, а итог один, все на свободе!
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Ребята, вас этими "новостями " просто отвлекают от предательства Украины Зеленским и его бандой. Думаю что вообще не было ничего подобного,вам просто забивают голову что бы вы не думали почему Зелёный продаёт Украину Путину помогая ему выпутаться с Боингом.
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Учились бы у Лукашенка. Расстреляли 2 банды, 3 рассосались. Все банд нету.
А завтра такое же мурло возьмет ВАШЕГО ребенка в заложники. Будете рисковать? Или дальше толерастить? Нужно по тихому было завалить, или по громкому. ВСЕХ.
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А может и нет (есть еще айзера, армяшки, чечены, даги и прочие любители овец), но чурки однозначно.
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А нам то какая разница? Ноту же не пошлешь. Тем более, если они являются гражданами Украины.
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Закони треба трохи змінити.... до 7 років за викрадання людини це МАЛО ... До 7..
. Має бути від 10 до 25 років , когось би з тих хто такі сроки за викрадання встановив провести через увесь процес викрадання, вимагання грошей з родини.... тоді вони зрозуміли що ДО 7 років замало, має бути ВІД 10 років.
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Проблема в тому що "наші" суди за погодженням з прокуратурою нібито за співпрацю зі слідством дуже часто дають строки нижчі ніж це передбачено карним кодексом. Майже усі терористи та сєпари отримали неадекватно м"які строки, та й ще знижку імені гаді сявченко у додаток.
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Гроші не пахнуть їм.
Є навіть розцінки ... скільки за вбивство, скільки за рекет, щоб отримати мінімум... потім адвокати у змові з судом та прокурорами затягують справу , 2 роки у СІЗО = "закон" спвченка 2×2 = 4 призначили= вийшов з СІЗО на волю.... якихось 15-20к баксів й питань немає. Маємо те що маємо.... казало кучмо колись - досі діє, нажаль.
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Вот эта долбанная европейская политкорректность,даже национальность сказать боятся.
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