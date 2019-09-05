 У Дніпрі затримали 5 членів етнічного ОЗУ, яке займалось викраденням людей і вимаганням грошей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Кілька місяців тому в поліцію звернувся місцевий житель і повідомив про вимагання у нього великої суми грошей. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Під час отримання від потерпілого першої частини грошей був затриманий один з лідерів групи. Одночасно з цим в різних частинах Дніпра поліцейські затримали інших членів злочинної групи, створеної на етнічній основі.
Як було встановлено, зловмисники, застосовуючи фізичне і психологічне насильство, займалися здирством і викраденням людей. До складу групи входили чоловіки віком 20-30 років. Було проведено низку обшуків за місцем проживання та в автомобілях затриманих. У квартирі одного з чоловіків поліцейські вилучили травматичний пістолет із патронами.
Зараз двох лідерів банди затримано в порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання про юридичний статус і запобіжний захід для інших учасників групи. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, яка передбачає до 7 років позбавлення волі. Також поліцейські встановлюють інших учасників злочинної групи.
забыли 90-е ? вэлкам только девочки в приусах вам не помогут
впрочем,когда начнут сюда переезжать аулами,всем всё расскажут - как в сегодняшней на нарасии..
но для этого стране нужен Лидер с яйцами,а с этим сейчас не очень..
Зверьки обычно чем-то посеръезней озброюються.
А завтра такое же мурло возьмет ВАШЕГО ребенка в заложники. Будете рисковать? Или дальше толерастить? Нужно по тихому было завалить, или по громкому. ВСЕХ.
. Має бути від 10 до 25 років , когось би з тих хто такі сроки за викрадання встановив провести через увесь процес викрадання, вимагання грошей з родини.... тоді вони зрозуміли що ДО 7 років замало, має бути ВІД 10 років.
Є навіть розцінки ... скільки за вбивство, скільки за рекет, щоб отримати мінімум... потім адвокати у змові з судом та прокурорами затягують справу , 2 роки у СІЗО = "закон" спвченка 2×2 = 4 призначили= вийшов з СІЗО на волю.... якихось 15-20к баксів й питань немає. Маємо те що маємо.... казало кучмо колись - досі діє, нажаль.