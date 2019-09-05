 У Дніпрі затримали 5 членів етнічного ОЗУ, яке займалось викраденням людей і вимаганням грошей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кілька місяців тому в поліцію звернувся місцевий житель і повідомив про вимагання у нього великої суми грошей. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Під час отримання від потерпілого першої частини грошей був затриманий один з лідерів групи. Одночасно з цим в різних частинах Дніпра поліцейські затримали інших членів злочинної групи, створеної на етнічній основі.

Як було встановлено, зловмисники, застосовуючи фізичне і психологічне насильство, займалися здирством і викраденням людей. До складу групи входили чоловіки віком 20-30 років. Було проведено низку обшуків за місцем проживання та в автомобілях затриманих. У квартирі одного з чоловіків поліцейські вилучили травматичний пістолет із патронами.

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Зараз двох лідерів банди затримано в порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання про юридичний статус і запобіжний захід для інших учасників групи. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, яка передбачає до 7 років позбавлення волі. Також поліцейські встановлюють інших учасників злочинної групи.